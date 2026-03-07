España evacúa “con éxito” al personal de la embajada en Teherán: “La seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad”

FOTO DE ARCHIVO. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habla ante los medios en Bruselas, Bélgica. 15 de diciembre de 2025. REUTERS/Omar Havana

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha comunicado a través de su cuenta de X que han concluido “con éxito” la evacuación del embajador y el personal esencial que seguía en la embajada española de Teherán: “La seguridad de nuestros ciudadanos y del servicio exterior es mi prioridad”.

Albares ha explicado que el personal diplomático ha abandonado la capital iraní cruzando la frontera con Azerbaiyán y ha añadido que el resto de las embajadas españolas de la región siguen operativas las 24 horas a través de los teléfonos de emergencias. La evacuación del personal diplomático se suma a las anunciadas por el ministro esta mañana, de 4.000 españoles repatriados desde Qatar.

Así mismo, durante la noche del viernes, el ministro de Asuntos Exteriores comunicó mediante sus redes sociales la llegada a la base de Terrejón de un nuevo vuelo del Ejército del Aire con más de 250 españoles que se encontraban en Oriente Medio en el momento de iniciarse el conflicto entre Estados Unidos e Irán y agradeció al personal de sus embajadas de la región por su labor “protegiendo a los españoles”.

(Noticia en ampliación)