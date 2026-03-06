Espana agencias

Despega rumbo a España el segundo avión del Ejército de Tierra con 237 evacuados más de Oriente Próximo

En medio de la creciente tensión regional tras los recientes ataques, un operativo militar español avanza con la repatriación de cientos de personas, incluyendo extranjeros, mientras Defensa anuncia que todos los nacionales que deseaban abandonar Irán ya han salido

Un grupo de aviadores españoles, que formó parte de la Operación Atalanta de la Unión Europea en el océano Índico y el Cuerno de África, finalizó su despliegue iniciado a fines de 2025 y se sumó a la evacuación organizada por las autoridades españolas ante los últimos episodios de violencia en Oriente Próximo. El Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio partió este viernes desde Omán con 237 personas a bordo, rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Según informó el Ministerio de Defensa, la aeronave aterrizará en territorio español durante la noche, dentro del operativo de repatriación de nacionales y extranjeros tras el escalamiento del conflicto regional.

El medio El País reportó que este vuelo corresponde a la segunda misión del Ejército del Aire y del Espacio en el marco de los operativos urgentes lanzados después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y la respuesta iraní con ataques dirigidos contra bases estadounidenses emplazadas en más de diez países del golfo Pérsico. Tras los ataques, el Gobierno español activó planes de emergencia para la evacuación de ciudadanos en Oriente Próximo. El Ministerio de Defensa detalló que, a primera hora del viernes, el avión militar había llegado a Omán para organizar la evacuación, cumpliendo instrucciones bajo control operativo del comandante del Mando de Operaciones.

El Estado Mayor de la Defensa informó que el aparato despegó de la base de Torrejón de Ardoz y, tras una escala en Yibuti, recogió a los integrantes del 57º contingente del Destacamento Aéreo Táctico “Orión”. Los integrantes de este grupo venían desempeñando tareas de patrullaje y protección del tráfico marítimo internacional, con el objetivo de combatir la piratería en la zona, de acuerdo con lo acordado en el marco europeo.

La primera misión de repatriación se realizó el jueves, utilizando la misma aeronave para trasladar a 171 pasajeros desde la región. Según comunicó el Ministerio de Defensa y recogió El País, entre los evacuados predominan los ciudadanos españoles, aunque también figuran personas de otras nacionalidades que se encontraban en la zona, afectados por la escalada militar.

El titular de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, detalló el jueves que todos los españoles registrados como residentes en Irán y que manifestaron su deseo de abandonar ese país, ya lo habían hecho. El ministro explicó que un grupo de 22 ciudadanos salió por vía terrestre hacia Azerbaiyán, integrando así la cifra superior a 150 residentes españoles en el país persa. Albares agregó que quedan en Irán nacionales españoles que han elegido permanecer por motivos familiares o por razones de doble nacionalidad, una decisión que asegura se ha respetado en el marco de la emergencia.

El operativo de evacuación responde a la preocupación por la seguridad de la comunidad española y de otros ciudadanos extranjeros en Oriente Próximo tras el repunte de hostilidades y el incremento de riesgos derivados de la confrontación armada. La coordinación entre la diplomacia y las Fuerzas Armadas ha permitido organizar una respuesta rápida, integrando en los vuelos a personas con distintas nacionalidades, según publicó El País. Las misiones se organizaron considerando el cierre del espacio aéreo en ciertas zonas y las restricciones logísticas asociadas al contexto bélico.

La Operación Atalanta, en la que participaron los aviadores que retornaron este viernes, es una iniciativa europea centrada en garantizar la seguridad del tráfico marítimo en áreas estratégicas y en prevenir la piratería, sobre todo en el Cuerno de África. Los militares españoles mantuvieron presencia en la región como parte del compromiso internacional, y fueron incluidos en la operación de evacuación dado el cierre temporal de actividades y la necesidad de garantizar la preservación de su seguridad.

Las autoridades españolas continúan trabajando para asegurar la protección de los ciudadanos que optaron por permanecer en los países afectados y mantienen canales abiertos con instituciones consulares y organismos internacionales, tal como detalló el Ministerio de Defensa en sus últimas comunicaciones. El impacto de los ataques y la incertidumbre sobre futuras acciones militares motivaron la aplicación inmediata de protocolos de repatriación y evacuación.

