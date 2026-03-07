El Gobierno de España condena “rotundamente” los ataques “masivos” de Israel contra Líbano

Este 28 de febrero, Israel y Estados Unidos pusieron en marcha un “ataque preventivo” contra Irán. A lo largo de los ocho días siguientes, Irán ha atacado capacidades militares estadounidenses en 16 países de la región. Este sábado, el presidente de Irán - Masud Pezeshkian - ha anunciado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos, trasladando sus disculpas por una estrategia que, explica, se trata de una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad, aunque añade que su país se reserva el derecho a contraatacar: “El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países"

El lunes, un dron - que, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, no fue lanzado desde territorio iraní - impactó en la base aérea británica RAF Akrotiri, ubicada en Chipre. El miércoles, la OTAN derribó un misil sobre Turquía, cuya autoría Irán ha rechazado. Azeribaiyán también fue impactado por drones en un ataque que Irán atribuye a Israel. Continúa la repatriación de nacionales españoles de la región y, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 ciudadanos. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece cerrado desde hace varios días, permitiendo solo el paso de embarcaciones bajo bandera china. Ante la escalada, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido y España han reforzado la presencia de recursos militares defensivos en la zona para asegurar la protección de su personal y sus intereses, aunque no se plantea la intervención directa en el conflicto. Continúa la repatriación de nacionales españoles de la región y, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 ciudadanos, según el Ministerio de Exteriores.