El Gobierno de España condena “rotundamente” los ataques “masivos” de Israel contra Líbano

Este 28 de febrero, Israel y Estados Unidos pusieron en marcha un “ataque preventivo” contra Irán. A lo largo de los ocho días siguientes, Irán ha atacado capacidades militares estadounidenses en 16 países de la región. Este sábado, el presidente de Irán - Masud Pezeshkian - ha anunciado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos, trasladando sus disculpas por una estrategia que, explica, se trata de una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad, aunque añade que su país se reserva el derecho a contraatacar: “El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países"
El lunes, un dron - que, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, no fue lanzado desde territorio iraní - impactó en la base aérea británica RAF Akrotiri, ubicada en Chipre. El miércoles, la OTAN derribó un misil sobre Turquía, cuya autoría Irán ha rechazado. Azeribaiyán también fue impactado por drones en un ataque que Irán atribuye a Israel. Continúa la repatriación de nacionales españoles de la región y, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 ciudadanos. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece cerrado desde hace varios días, permitiendo solo el paso de embarcaciones bajo bandera china. Ante la escalada, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido y España han reforzado la presencia de recursos militares defensivos en la zona para asegurar la protección de su personal y sus intereses, aunque no se plantea la intervención directa en el conflicto. Continúa la repatriación de nacionales españoles de la región y, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 ciudadanos, según el Ministerio de Exteriores.
El Gobierno de España ha manifestado esta mañana de 07 de marzo que condena “rotundamente” los ataques israelíes contra Líbano, instando al gobierno de Israel a cumplir sus obligaciones en materia de derecho internacional. “Todas las partes deben cumplir íntegramente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024”, señala un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Del mismo modo, el ministerio ha trasladado este sábado su “pésame y solidaridad” a los familiares de las víctimas civiles en Líbano, que “siguen aumentando”, lamenta el comunicado. Insiste en el compromiso de España con la seguridad y la estabilidad del Líbano, que considera es “vital” para la región.
Reitera también el apoyo al mandato de la FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano) y exige el respeto de Israel a esta misión, condenando los ataques israelíes contra sus posiciones que dejaron al menos tres cascos azules ghaneses heridos: “España urge al respeto por parte de Israel de las fuerzas de paz, incluido el contingente español, desplegadas en Líbano conforme al mandato de la resolución 1701″.
Asimismo, el Gobierno reitera su llamamiento al respeto por la soberanía y la integridad territorial del Líbano; así como su apoyo a las medidas que el Gobierno libanés ha tomado para asegurar el monopolio de las armas por el Estado en territorio libanés, el refuerzo de las FFAA libanesas, y su redespliegue efectivo en el sur del país.
Desde que comenzó el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, los precios de los combustibles han subido a nivel internacional como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz.
España no es un caso aparte. La asociación Facua ha denunciado que las gasolineras han aprovechado esta circunstancia para aumentar los precios del combustible, en concreto del gasóleo, durante los últimos cuatro días. En la Península, entre el lunes 2 de marzo y el viernes 6, se ha registrado una subida media de 23 céntimos por litro.
Según Facua, entre las cuatro cadenas de gasolineras que acaparan más de la mitad del mercado, Repsol, la principal, se posiciona como la que más incrementos ha registrado en los precios del gasóleo, con una media de 16,5 céntimos. Por su parte, Moeve registra una media de 15,6 céntimos; BP alcanza los 13,8 céntimos; y Galp los 13 céntimos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado públicamente la decisión de España de no apoyar la intervención militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, argumentando que la guerra no constituye una solución válida y rechazando la utilización de la fuerza como vía para resolver conflictos. Así lo ha expresado en un artículo publicado enThe Economist, donde ha sostenido de forma categórica: “No a la guerra. No a la violación unilateral del derecho internacional. No a la repetición de los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas”. El jefe del Ejecutivo ha subrayado también que “la guerra no es la solución”, dejando clara la postura del Gobierno.
Irán no es solo una clave geopolítica en Oriente Medio. También es uno de los territorios con mayor concentración de patrimonio histórico del planeta. En otras palabras, es un museo al aire libre, donde las obras, esculturas e infraestructuras comparten desde el 28 de febrero código postal con los objetivos estratégicos.
LA UNESCO ha reconocido hasta 29 sitios del país como Patrimonio Mundial de la Humanidad: 26 culturales y 3 naturales. Todos ellos hoy están en riesgo. Y uno ya ha caído. El Palacio de Golestán, en pleno centro de Teherán ha sido el primero en caer después de que las ondas expansivas de un ataque aéreo contra la cercana Plaza Arg hicieron que dos siglos de historia se derrumbaran. Estallaron vidrieras artesanales, se fracturaron puertas centenarias y se desprendieron mosaicos del célebre Salón de los Espejos.