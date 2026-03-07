Juan Carlos I cancela su viaje a España ante la delicada situación en Abu Dabi tras la guerra en Irán

El rey emérito Juan Carlos I en una imagen de archivo (José Ramón Hernando - Europa Press)

Aunque se pensaba que la guerra entre EEUU e Irán no frenaría los planes de Juan Carlos I, lo cierto es que el emérito ha optado por preservar su seguridad. La mañana de este sábado, 7 de marzo, se ha conocido que el padre de Felipe VI ha decidido cancelar el viaje que tenía previsto a España para el fin de semana del 14 y 15 de marzo, según afirma Europa Press.

De acuerdo con la información que trascendió este viernes, el royal español tenía en mente desplazarse a Galicia el próximo jueves, 12 de marzo, para competir en la nueva prueba de la Liga Española de 6 metros que se celebrará el próximo fin de semana en Sanxenxo. Una vez allí, competiría a bordo del emblemático Bribón, la embarcación con la que ha participado durante décadas en diversas regatas.

El rey Juan Carlos I sale a navegar a bordo del 'Bribón' en las regatas de Sanxenxo

De acuerdo con la información manejada por La Vanguardia, en su viaje a España también tenía previsto visitar Vitoria, según afirman fuentes cercanas a su entorno. Y es que, al parecer, el marido de la reina Sofía se iba a someter a un chequeo médico rutinario y, posteriormente, se iría a Pontevedra. Sin embargo, ante la situación en la que se encuentra Oriente Medio debido al conflicto bélico que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán, el emérito ha optado por permanecer en Abu Dabi.

La razón detrás de esta decisión no es otra que la inestabilidad que atraviesa la zona del Golfo Pérsico, motivo por el que ha querido mostrar solidaridad con sus anfitriones. Pese a que podría haber salido del país emiratí hace varios días, una vez se abrió la ventana en el espacio aéreo, tomó la decisión de permanecer allí por razones de seguridad, indican las fuentes al ya citado medio. Actualmente, el exmonarca se “encuentra bien” de salud y está acompañado por su nieto Froilán, quien se ha convertido en su mayor apoyo desde que decidió establecerse en los Emiratos Árabes.

Su posible regreso a España

Este contexto coincide con un aumento del interés mediático en España sobre su figura. La reciente publicación de documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23-F ha reabierto el debate acerca de su papel en ese episodio y ha impulsado nuevas voces que plantean la posibilidad de su regreso al país. A pesar de ello, el retorno sigue enfrentando dificultades.

Fuentes citadas por ¡Hola! señalan que la principal dificultad persiste: su intención de recuperar una vida cotidiana. “El principal obstáculo sigue siendo que el rey no puede dormir en Zarzuela. Él ya ha dicho en varias ocasiones que ese es su deseo... Quiere dormir en su casa, en su cama. Quiere darle normalidad, y lo que más le preocupa es que se interprete como un enfrentamiento con su hijo, porque no es así, ya que no haría nada que pudiera afectarle negativamente”, afirmaron. Por el momento, Juan Carlos se encuentra temporalmente alojado en el hotel Four Seasons debido a que su casa se encuentra “en obras”, además de que ahí “está menos aislado”.