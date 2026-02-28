Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, hace un llamamiento a “regresar a las calles para la acción final”

Reza Pahlaví, hijo del último sah de Irán y exiliado en los EEUU desde que su padre fuese expulsado del país tras la revolución islámica, emitía también esta mañana un comunicado a través de su perfil oficial en X

Con las primeras luces del día de este sábado, 28 de febrero, Israel y los EEUU lanzaban un “ataque preventivo” contra Irán. Tras el lanzamiento de misiles inicial, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba que con esta acción bélica se busca eliminar la “amenaza existencial” que considera representa el Irán del Ayatollah Jamenei. Señala, en este sentido, que la “acción conjunta” llevada a cabo con el apoyo de los Estados Unidos “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

Reza Pahlaví, hijo del último sah de Irán y exiliado en los EEUU desde que su padre fuese expulsado del país tras la revolución islámica, emitía también esta mañana un comunicado a través de su perfil oficial en X: “Mis queridos compatriotas, nos esperan tiempos cruciales”, puede leerse en su mensaje.

“Se acerca la hora de volver a las calles”

“La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado, Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán”, explica Pahlaví, y hace un llamamiento: “A pesar de esta ayuda, la victoria final seguirá siendo nuestra. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles".

“Ahora que la República Islámica se está derrumbando, mi mensaje a las fuerzas militares, policiales y de seguridad del país es claro: han jurado ser los protectores de Irán y de la nación iraní, no los protectores de la República Islámica y sus líderes. Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha secuestrado a nuestra patria mediante la represión y el crimen. Únanse a la nación y ayuden a garantizar una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco naufragado de Jamenei y su régimen", continúa Pahlaví.

Imágenes emitidas por la televisión estatal iraní muestran lo que, según informan, es daño en un lugar de impacto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán y varias ciudades. IMÁGENES

Hace también una petición a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos: “La noble nación de Irán, a pesar de la brutal represión y los asesinatos de este régimen, ha resistido con valentía durante casi dos meses. Les pido ahora que actúen con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles y de mis compatriotas. El pueblo iraní es su aliado natural y el mundo libre, y no olvidará su apoyo durante el período más difícil de la historia contemporánea de Irán".

Se dirige también su comunicado de forma directa a sus “compatriotas en Irán”: “En estas horas y días críticos, más que nunca, debemos seguir centrados en nuestro objetivo final: recuperar Irán. Les pido que permanezcan en sus hogares por ahora y mantengan la paz y la seguridad. Estén atentos y listos para regresar a las calles para la acción final en el momento oportuno, que les informaré detalladamente“.

"Sigue mis mensajes en redes sociales y satélite. Si hay alguna interrupción en internet o satélite, me pondré en contacto contigo por radio. Estamos muy cerca de la victoria final. Quiero estar con ustedes lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán".

Durante la guerra de los 12 días, Reza Pahlaví, alineado con Israel, ya se pronunció en contra del Ayatollah Jamenei, aunque la prensa israelí reportaba que los apoyos a la monarquía son mínimos en Irán. Durante las grandes protestas que tuvieron lugar en el país el pasado mes de enero, Pahlaví propuso convertirse en “líder de la transición” e instó a los iraníes a continuar los movimientos. Donald Trump, por su parte, ha expresado en ocasiones anteriores que, aunque Pahlaví le parece “muy simpático”, no cree que tenga los apoyos suficientes en Irán como para asumir, eventualmente, el poder: “No sé si su país aceptaría su liderazgo”, dijo, aunque matizando que “si lo hiciera, me parecería bien”.