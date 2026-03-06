Las tres princesas influencers de Irán, exiliadas pero con esperanza de volver: Noor, Iman y Farah, hijas de Reza Pahlaví y nietas del último sha

Noor, Iman y Farah, las hijas de Reza Pahlaví (Instagram)

La familia Pahlaví, desterrada del trono iraní en 1979 tras la abolición de la monarquía, continúa viviendo el exilio con la esperanza de presenciar algún día la restauración de la monarquía. Actualmente, el núcleo de la dinastía lo conforman la emperatriz Farah Diba de 87 años, su hijo, Reza Pahlaví, y sus tres nietas: Noor, Iman y Farah, quienes mantienen la visibilidad del legado familiar mediante una fuerte presencia en redes sociales.

La dinastía Pahlaví, reside en el exilio desde hace décadas. Reza Pahlaví, nacido en Teherán el 31 de octubre de 1960 y reconocido por sus seguidores como sah tras la muerte de su padre en 1980, mantiene la postura de que el futuro sistema de gobierno en Irán, monarquía o república, debe resolverse “en un referéndum libre”, es decir, mediante la voluntad de los propios iraníes. Noor, Iman y Farah, hijas de Reza, constituyen la generación más joven de la familia y destacan por su relevante actividad en redes sociales y su implicación en iniciativas políticas y culturales relacionadas con la diáspora iraní.

El exilio ha marcado el destino de la saga Pahlaví, que vio truncado su proyecto de un Irán moderno y occidentalizado y perdió el trono del Pavo Real en apenas unas décadas. Tras la revolución que expulsó a la familia en 1979, Reza, por entonces con solo 18 años, se trasladó con los suyos a Estados Unidos, afianzando su papel como referente de la oposición en el exilio e implicándose en la conexión con comunidades iraníes y gobiernos occidentales. En 1986 contrajo matrimonio con Yasmine Etemade-Amini en Greenwich (Connecticut), con quien ha tenido a sus tres hijas.

La mayor, la princesa Noor

Noor Pahlaví, nacida el 3 de abril de 1992 en Washington, es la mayor de las tres hermanas y la heredera de los derechos dinásticos de su padre. Con formación en Psicología y un MBA por la Universidad de Georgetown, desempeña funciones en American Express, aunque combina su actividad profesional con una intensa presencia mediática. Ha protagonizado portadas de revistas internacionales, incluida Cosmopolitan Indonesia.

Colabora con marcas como MISA, lo que le ha permitido alcanzar más de dos millones de seguidores en Instagram. Desde esta plataforma, se ha posicionado como modelo, activista de derechos humanos y defensora de las mujeres iraníes. Noor participa activamente en movilizaciones de la diáspora, foros internacionales y utiliza su visibilidad pública para denunciar abusos y vulneraciones dentro de Irán.

Noor Pahlaví con su padre (Instagram)

La princesa Iman y su boda

Iman, la segunda hija de Reza y Yasmine, nació en septiembre de 1993 en Estados Unidos, educándose en instituciones de referencia hasta obtener una licenciatura en Psicología y Comunicación en la Universidad de Michigan. Desde su residencia en Nueva York, donde trabaja en una agencia de divisas del sector financiero, muestra aspectos de su vida cotidiana y mensajes políticos a cerca de 200.000 seguidores en Instagram.

En 2025 contrajo matrimonio en celebraciones repartidas entre Washington y París, junto al ingeniero de origen judío Bradley Sherman, lo que fue interpretado por observadores como un gesto de apertura significativa en una región marcada por divisiones religiosas, reforzando, al mismo tiempo, su arraigo en la cultura iraní.

Iman Pahlaví con su madre (Instagram)

La princesa Farah, la más pequeña

La menor de las hermanas, Farah, nacida en 2004 y homónima de su abuela, refleja el perfil de una generación aún más joven, como nativa digital. Sus publicaciones en redes sociales reúnen una comunidad de más de 400.000 seguidores y giran en torno a su vida universitaria en Estados Unidos, viajes y apoyo a las movilizaciones contra el régimen iraní. Farah mantiene un estrecho vínculo con sus padres y con la emperatriz Farah Diba, a quien visita de manera habitual en París, información que documenta a través de sus redes.

Farah Pahlaví con su abuela (Instagram)