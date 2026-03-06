España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El presidente español destaca que, aunque no existe certeza sobre si la operación provocará la caída del régimen de Irán, sí es seguro que sus consecuencias recaerán sobre la población civil

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, sonríe durante una sesión en el Congreso de los Diputados en esta ilustración. (Imagen Ilustrativa Infobae basada en una fotografái de Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado públicamente la decisión de España de no apoyar la intervención militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, argumentando que la guerra no constituye una solución válida y rechazando la utilización de la fuerza como vía para resolver conflictos. Así lo ha expresado en un artículo publicado en The Economist, donde ha sostenido de forma categórica: “No a la guerra. No a la violación unilateral del derecho internacional. No a la repetición de los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas”. El jefe del Ejecutivo ha subrayado también que “la guerra no es la solución”, dejando clara la postura del Gobierno.

“Algunos dirán que nuestra aspiración es ingenua. Pero lo verdaderamente ingenuo es creer que un intercambio cada vez más intenso de drones y misiles, como el que estamos presenciando, conducirá a algo bueno. Lo ingenuo es pensar que la democracia y la estabilidad surgirán de las cenizas. La historia ya ha puesto a prueba esa fórmula, y no funciona”, ha escrito Sánchez en un breve artículo de opinión.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

España ha defendido de manera consistente que la ofensiva militar dirigida por Estados Unidos e Israel vulnera la legalidad internacional y supone una amenaza grave para el orden basado en normas globales. En su artículo en el prestigioso periódico inglés, Pedro Sánchez ha destacado que, aunque no existe certeza sobre si la operación provocará la caída del régimen de Irán, sí es seguro que sus consecuencias serán muy significativas y recaerán de manera desproporcionada sobre la población civil, afectando no solo a los ayatolás sino también al conjunto de la sociedad iraní y extendiéndose al resto del mundo. Del mismo modo, el presidente del Gobierno ha recordado que el coste humano de esta crisis será especialmente severo para los ciudadanos iraníes.

Sánchez: “Esta guerra es ilegal”

“Esta guerra es ilegal, supone una grave amenaza para el orden internacional basado en normas y es contraria a los intereses de la humanidad”. En este sentido, el presidente también ha alertado además de las consecuencias económicas y geopolíticas de una escalada militar con Irán. “Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes y que no los soportarán solo los ayatolás. Los civiles iraníes los sufrirán de manera desproporcionada”, ha agregado.

Al exponer las razones que fundamentan la política de España, Sánchez ha precisado que la negativa a respaldar la acción militar, así como la decisión de no autorizar el uso de bases militares españolas, no responden a animadversión hacia la actual administración estadounidense ni a simpatía alguna por el régimen iraní. Ha sostenido que la cooperación entre aliados implica apoyo mutuo, pero no requiere obediencia incondicional ante acciones precipitadas, una declaración que marca un distanciamiento claro respecto a la postura norteamericana.

Pedro Sánchez y Donald Trump.
Pedro Sánchez y Donald Trump.

El líder del Ejecutivo ha insistido en que el compromiso de España reside en la defensa del derecho internacional, la promoción de la cooperación entre Estados y la preservación de la vida humana. Sánchez ha señalado que este enfoque responde al mandato recibido en las urnas por parte de la ciudadanía, recalcando que: “España siempre estará del lado del derecho internacional, la cooperación entre las naciones y la protección de la vida humana. Ese es el mandato que nos dan los ciudadanos al elegirnos”.

A lo largo de todo su posicionamiento, Sánchez ha reiterado que la respuesta de España ante la escalada militar en Irán se fundamenta en principios legales y humanitarios, y que cualquier participación en acciones bélicas debe estar justificada bajo el respeto a la normativa internacional. El presidente ha remarcado que la prudencia y la crítica razonada entre aliados son necesarias frente a situaciones que puedan generar consecuencias globales y agravios a la población civil.

