Reino Unido confirma que el dron que impactó en la base aérea británica en Chipre “no fue lanzado desde Irán”

Un dron ruso tipo Shahed de fabricación iraní (REUTERS/Roman Petushkov)

El “dron parecido a un Shahed” que tenía como objetivo este lunes la RAF Akrotiri - la base de la Royal Air Force británica emplazada en Chipre - “no fue lanzado desde Irán”, según confirmaba anoche el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El comunicado no aporta más información sobre la posible autoría de este ataque.

Cazas Typhoon y los F-35 británicos emplazados en la base fueron desplegados para derribar el dron después de que este lograse evadir los sistemas de radar de última generación. La situación se zanjó con daños limitados a un hangar cerca de la pista de despegue de la base.

El comunicado detalla también como dichos aviones de la Royal Air Force británica seguían con “operaciones aéreas defensivas sobre Oriente Medio” en curso a lo largo de la noche “en defensa de los intereses británicos y los de nuestros aliados”.

Además, añade el comunicado, “durante las últimas 24 horas”, el Reino Unido estuvo reabasteciendo los sistemas de defensa aérea de bases británicas y aliadas en la región. “Helicópteros Wildcat de las Fuerzas Aéreas - armados con misiles Martlet con capacidad de eliminar amenazas aéreas - llegarán a Chipre en los próximos días”.

El Ministro británico de Defensa John Healey llega a la RAF Akrotiri (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

El Ministro de Defensa británico se encuentra ya en Chipre

El ministro de Defensa británico, John Healey, llegó a Chipre este martes tras el impacto del dron en la base de Akrotiri. Starmer - el Primer Ministro británico - afirmó el martes que el Reino Unido se disponía a enviar “helicópteros con capacidad antidrones” y un buque de guerra, el HMS Dragon, a Chipre, mientras el país continuaba con “operaciones defensivas” en la región.

“La amistad de larga data entre el Reino Unido y Chipre sigue siendo sólida frente a las amenazas iraníes”, expresó en una publicación en X acompañada de una foto en la que aparece junto a Vasilis Palmas, ministro de Defensa chipriota.

El HMS Dragon es uno de los seis destructores de defensa aérea Tipo 45 de la Royal Navy. Está equipado con un sistema de misiles Sea Viper, capaz de lanzar ocho misiles en menos de diez segundos y guiar hasta dieciséis misiles simultáneamente, según el Ministerio de Defensa británico. Los helicópteros son del modelo Wildcat y están equipados con misiles Martlet, diseñados para abatir drones.

El miércoles, el Alto Comisionado de Chipre en el Reino Unido, el doctor Kyriacos Kouros, expresó que los chipriotas estaban “decepcionados” por el nivel de intercambio de información con los residentes después del ataque a la base de la RAF en Akrotiri y la posterior interceptación de más drones. “Digamos que la gente está decepcionada, la gente tiene miedo, la gente espera más”, declaró en el programa Newsnight de la BBC.

Starmer, en un principio, se negó a participar en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero posteriormente accedió a una petición estadounidense para utilizar dos bases militares británicas con un “propósito defensivo, específico y limitado”. Estas bases se encuentran en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, y en la base conjunta Reino Unido-Estados Unidos de Diego García, en el océano Índico.

Starmer ha insistido, sin embargo, en que la base de Akrotiri no está siendo utilizada por bombarderos estadounidenses. Según funcionarios británicos, el ataque con drones ocurrido el lunes provocó daños mínimos y ningún herido. Como medida de precaución, las familias del personal militar han sido trasladadas fuera de la base.