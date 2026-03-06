Aseguran que Putin provee información de inteligencia a Irán para atacar buques, aviones y centros de comando de EEUU

Daños causados por un ataque con dron iraní en uno de los edificios junto al Cuartel General de la Base Naval de la 5ª Flota de la Marina de los Estados Unidos en Juffair, Baréin (REUTERS/Stringer)

Rusia está proporcionando a Irán información de localización para atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, la primera indicación de que otro gran adversario de Estados Unidos está participando —aunque sea indirectamente— en la guerra, según tres funcionarios familiarizados con la inteligencia.

La asistencia, que no se había reportado previamente, indica que el conflicto, que se expande rápidamente, ahora cuenta con uno de los principales competidores nucleares de Estados Unidos, dotado de exquisitas capacidades de inteligencia.

Desde que la guerra comenzó el sábado, Rusia ha transmitido a Irán la ubicación de activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aeronaves, dijeron los tres funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

“Parece ser un esfuerzo bastante integral”, dijo una de las personas.

La embajada rusa en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. Moscú ha pedido el fin de la guerra, a la que calificó de “acto de agresión armada no provocado”.

El alcance de la asistencia de localización de Rusia a Irán no estaba del todo claro. La capacidad propia del ejército iraní para localizar a las fuerzas estadounidenses se ha visto degradada a menos de una semana de iniciar los combates, según los funcionarios.

Seis soldados estadounidenses murieron y varios más resultaron heridos el domingo en Kuwait por un ataque iraní con drones. Irán ha disparado miles de drones de ataque unidireccional y cientos de misiles contra posiciones militares estadounidenses, embajadas y civiles, incluso mientras la campaña conjunta entre estadounidenses e israelíes ha alcanzado más de 2.000 objetivos iraníes —incluidos sitios de misiles balísticos, activos navales y el liderazgo del país.

“El régimen iraní está siendo absolutamente aplastado”, dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, sin comentar sobre alguna ayuda rusa a Irán. “Su capacidad de represalia con misiles balísticos disminuye cada día, su marina está siendo destruida, su capacidad de producción está siendo demolida, y sus proxies apenas presentan resistencia”.

La CIA y el Pentágono declinaron hacer comentarios.

El presidente ruso Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní Masoud Pezeshkian (Europa Press/Contacto/Archivo)

Cuando se le preguntó esta semana sobre su mensaje a Rusia y China, que figuran entre los apoyos más poderosos de Irán, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que no tenía ninguno y que “realmente no son un factor aquí”.

Dos de los funcionarios familiarizados con la ayuda de Rusia a Irán señalaron que China no parecía estar ayudando a la defensa iraní, a pesar de los estrechos lazos entre ambos países.

La embajada china en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. Pekín también ha pedido el fin del conflicto.

Analistas dijeron que el intercambio de inteligencia encaja en el patrón de los ataques iraníes contra fuerzas estadounidenses, incluidos los centros de mando y control, radares e infraestructuras temporales, como la de Kuwait donde murieron seis militares.

La estación de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita, también fue atacada en los últimos días.

Irán está “logrando impactos muy precisos sobre radares de alerta temprana o radares de horizonte extendido”, dijo Dara Massicot, experta en el ejército ruso en el Carnegie Endowment for International Peace. “Lo están haciendo de manera muy dirigida. Están yendo a por el mando y control”, añadió.

Irán posee solo un puñado de satélites de calidad militar y no cuenta con una constelación propia de satélites, lo que haría que la información proporcionada por las capacidades espaciales mucho más avanzadas de Rusia sea sumamente valiosa —en particular, dado que el Kremlin ha perfeccionado su propia puntería tras años de guerra en Ucrania, explicó Massicot.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU

Nicole Grajewski, quien estudia la cooperación entre Irán y Rusia en el Belfer Center de la Harvard Kennedy School, dijo que ha habido un alto nivel de “sofisticación” en los ataques de represalia iraníes, tanto en los objetivos elegidos por Teherán como en su capacidad, en algunos casos, para superar las defensas estadounidenses y aliadas.

“Están logrando atravesar las defensas aéreas”, aseguró, señalando que la calidad de los ataques iraníes parece haber mejorado inclusive respecto a su guerra de doce días con Israel el verano pasado.

El Pentágono está consumiendo rápidamente sus reservas de armas de precisión e interceptores de defensa aérea, dijeron a The Washington Post fuentes familiarizadas con el asunto, subrayando las preocupaciones planteadas por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, mientras el presidente Donald Trump deliberaba si aprobar la operación. La administración ha intentado restar importancia a la evaluación de Caine.

La asistencia de Rusia reordena la forma en que diversos países se han implicado en una guerra por poderes desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022. Durante ese conflicto, adversarios de Estados Unidos como Irán, China y Corea del Norte han brindado a Rusia ayuda militar directa o apoyo material para la vasta industria de defensa de Moscú. Estados Unidos ha entregado a Ucrania equipo militar por decenas de miles de millones de dólares y ha compartido inteligencia sobre posiciones rusas para mejorar la puntería de Kiev.

El jueves, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky publicó en X que la administración Trump había solicitado ayuda para protegerse contra drones iraníes y que Kiev proporcionaría “especialistas” en respuesta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (Joe Raedle/Getty Images vía AFP)

Irán ha sido uno de los principales apoyos de Rusia durante la guerra en Ucrania, compartiendo la tecnología para producir drones de ataque unidireccional baratos que se han utilizado reiteradamente para saturar las defensas aéreas de Kyiv y agotar los interceptores occidentales donados para proteger ciudades ucranianas.

“Los rusos son más que conscientes de la ayuda que estamos dando a los ucranianos”, dijo uno de los funcionarios familiarizados con el apoyo de Moscú a Teherán. “Creo que estaban muy contentos de intentar obtener cierta retribución”.

La calidad de la recolección de inteligencia rusa no está a la par con la estadounidense, pero aún así se encuentra entre las mejores del mundo, continuó esta persona.

The Post ha informado previamente que, a pesar del golpe a uno de sus socios más cercanos, el Kremlin ve posibles ventajas en una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán, incluidos mayores ingresos petroleros y una crisis aguda que distraiga a Estados Unidos y Europa de la guerra en Ucrania.

Aviones de combate sobre el portaaviones USS Abraham Lincoln, no de los objetivos del alto mando iraní (ESTADOS UNIDOS/CENTCOM)

Irán, cuyo líder supremo fue asesinado al inicio del conflicto, podría ser el siguiente país en perder un gobierno pro-ruso en los últimos años, tras el levantamiento en Siria a fines de 2024 que derrocó al dictador de larga data Bashar al-Assad y el asalto militar estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Aun así, la falta de participación militar directa de Moscú es en parte una señal de su necesidad de concentrarse en otras partes, dijo Massicot.

El Kremlin, afirmó, “considera que esto no es realmente su problema ni su guerra. Desde una perspectiva de cálculo estratégico, Ucrania sigue siendo por mucho la prioridad número uno”.