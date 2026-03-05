EN VIVO: Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se movilizan por el sur de Líbano para exponer infraestructura de Hezbollah

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques en Medio Oriente, tras la destrucción de un buque de guerra iraní en el Océano Índico por parte de la Armada de Estados Unidos. Teherán advirtió que Washington “lamentará amargamente” el precedente creado. Israel respondió con un bombardeo sobre la capital del país persa y con ataques selectivos en el Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah.

Mientras las sirenas aéreas sonaron en Tel Aviv y Jerusalén durante la madrugada, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba frenar la operación militar “Furia Épica” ordenada contra la república islámica por el presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta obtuvo 47 votos a favor y 53 en contra.

La guerra interrumpió el transporte marítimo y el suministro de petróleo y gas en la región, lo cual provocó un aumento del 15% en el precio del crudo Brent.

Estados Unidos e Israel han mantenido un ritmo intenso de bombardeos, que llevó a aplazar las ceremonias oficiales en Irán para despedir al depuesto líder supremo iraní, Ali Khamenei. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, indicó que las operaciones podrían extenderse varias semanas, sin plazo definido.

La situación llevó a numerosos países de la región a tomar medidas preventivas: Qatar evacuó residencias cercanas a la Embajada de Estados Unidos en Doha y Arabia Saudita destruyó un dron en su frontera con Jordania.