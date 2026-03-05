EN VIVO: Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se movilizan por el sur de Líbano para exponer infraestructura de Hezbollah

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques en Medio Oriente, tras la destrucción de un buque de guerra iraní en el Océano Índico por parte de la Armada de Estados Unidos. Teherán advirtió que Washington “lamentará amargamente” el precedente creado. Israel respondió con un bombardeo sobre la capital del país persa y con ataques selectivos en el Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah.
Mientras las sirenas aéreas sonaron en Tel Aviv y Jerusalén durante la madrugada, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba frenar la operación militar “Furia Épica” ordenada contra la república islámica por el presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta obtuvo 47 votos a favor y 53 en contra.
La guerra interrumpió el transporte marítimo y el suministro de petróleo y gas en la región, lo cual provocó un aumento del 15% en el precio del crudo Brent.
Estados Unidos e Israel han mantenido un ritmo intenso de bombardeos, que llevó a aplazar las ceremonias oficiales en Irán para despedir al depuesto líder supremo iraní, Ali Khamenei. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, indicó que las operaciones podrían extenderse varias semanas, sin plazo definido.
La situación llevó a numerosos países de la región a tomar medidas preventivas: Qatar evacuó residencias cercanas a la Embajada de Estados Unidos en Doha y Arabia Saudita destruyó un dron en su frontera con Jordania.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, continúan operando en la zona del Monte Dov, en distintos puntos del sur del Líbano.
“Las tropas llevan a cabo acciones específicas para exponer infraestructura enemiga, impedir el fortalecimiento de la organización Hezbolá en la frontera y reforzar la línea defensiva para los residentes del norte de Israel", informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) vía X.
Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este jueves el lanzamiento de un ataque con misiles contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, ampliando así el alcance del conflicto que entra en su sexto día.
“Hemos atacado los cuarteles de grupos kurdos opositores en el Kurdistán iraquí con tres misiles”, informó la Base Jatam al Anbiya, comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según la agencia IRNA.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, informó el jueves que Australia desplegó “activos militares” en Oriente Medio como parte de un plan de contingencia, en respuesta a la escalada de la guerra regional tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y la muerte del líder supremo Ali Khamenei.
Albanese comunicó al Parlamento que el gobierno envió seis equipos de respuesta a crisis a la región y que “ya hemos desplegado activos militares como parte de nuestra planificación de contingencia a principios de esta semana”. Agradeció a los australianos que se encuentran en una situación peligrosa colaborando en la asistencia a sus compatriotas.
El primer ministro no detalló en qué consisten los recursos militares, aunque el medio local SBS News señaló que se trata de aviones.
Australia estima que hay unos 115.000 ciudadanos australianos en la región. Por su parte, Nueva Zelanda también anunció el jueves el envío de dos aviones militares a Oriente Medio para preparar la evacuación de sus nacionales.
Medios estatales libaneses informaron que un ataque israelí abatió a un funcionario del grupo terrorista Hamas, en el primer asesinato selectivo reportado de un miembro del grupo palestino desde el inicio de la guerra regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Wassim Atallah al-Ali y su esposa murieron cuando un dron atacó su vivienda en Beddawi, un campo de refugiados palestinos cerca de Trípoli, según reportó la Agencia Nacional de Noticias (NNA). Al-Ali fue identificado como un alto funcionario de Hamas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que aviones de combate destruyeron un lanzamisiles balístico en la región de Qam, Irán, que estaba preparado para ser lanzado hacia Israel. Además, fue eliminado un sistema de defensa aérea en Isfahán, diseñado para atacar aeronaves israelíes.
Estos ataques forman parte de la estrategia para debilitar las capacidades ofensivas del régimen iraní y reforzar el control aéreo de las FDI en la región.
Las bolsas de Seúl y Tokio registraron fuertes repuntes este jueves luego de las caídas pronunciadas de jornadas previas por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras el petróleo continuó al alza ante la persistente incertidumbre por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.
En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi llegó a subir hasta un 11%, marcando una recuperación notable tras el desplome histórico del 12% que reflejó el pánico en el mercado por las repercusiones del conflicto y el aumento de los precios de la energía.
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió el jueves que la resiliencia económica mundial enfrenta una nueva prueba ante la guerra en Medio Oriente.
“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, señaló Georgieva durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050” en Bangkok.
“Estamos en un mundo de choques más frecuentes e inesperados y hemos estado advirtiendo a nuestros miembros durante bastante tiempo que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad”, afirmó Georgieva. “Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio”.
La directora del FMI subrayó que la seguridad energética está “en juego” para gran parte de Asia y que los mercados han experimentado una volatilidad similar a “una montaña rusa en los últimos días”. “Por tanto, cuanto antes veamos el fin de la calamidad, mejor para el mundo entero”, concluyó.
Imágenes de AFPTV mostraron columnas de humo tras un ataque que impactó un bastión del grupo terrorista respaldado por Irán en el sur de Beirut la mañana del jueves. El Ejército israelí había ordenado previamente la evacuación del suburbio donde ocurrió el ataque, advirtiendo a los residentes sobre una inminente ofensiva contra un objetivo vinculado a Hezbollah.
En el norte de Israel, cerca de la frontera, la AFP reportó que repetidas alertas de ataques aéreos obligaron a los habitantes de varias localidades a buscar refugio, sin que se registraran informes inmediatos de impactos o víctimas.
El líder de Hezbollah, Naim Qassem, prometió el miércoles continuar la resistencia contra Israel e intensificar los ataques, asegurando que el grupo ha alcanzado posiciones israelíes hasta Tel Aviv en al menos 15 ofensivas.
“Nos enfrentamos a una agresión... nuestra opción es enfrentarla hasta el sacrificio máximo, y no nos rendiremos”, declaró en su primer discurso desde el estallido del último enfrentamiento. “Para nosotros, esta es una defensa existencial”.