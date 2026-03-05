Mundo

EN VIVO: Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se movilizan por el sur de Líbano para exponer infraestructura de Hezbollah

Las tropas de las FDI llevan a cabo acciones específicas y buscan impedir el fortalecimiento de la organización terrorista en la frontera, así como también reforzar la línea defensiva para los residentes del norte israelí

Guardar

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques en Medio Oriente, tras la destrucción de un buque de guerra iraní en el Océano Índico por parte de la Armada de Estados Unidos. Teherán advirtió que Washington “lamentará amargamente” el precedente creado. Israel respondió con un bombardeo sobre la capital del país persa y con ataques selectivos en el Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah.

Mientras las sirenas aéreas sonaron en Tel Aviv y Jerusalén durante la madrugada, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba frenar la operación militar “Furia Épica” ordenada contra la república islámica por el presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta obtuvo 47 votos a favor y 53 en contra.

La guerra interrumpió el transporte marítimo y el suministro de petróleo y gas en la región, lo cual provocó un aumento del 15% en el precio del crudo Brent.

Estados Unidos e Israel han mantenido un ritmo intenso de bombardeos, que llevó a aplazar las ceremonias oficiales en Irán para despedir al depuesto líder supremo iraní, Ali Khamenei. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, indicó que las operaciones podrían extenderse varias semanas, sin plazo definido.

La situación llevó a numerosos países de la región a tomar medidas preventivas: Qatar evacuó residencias cercanas a la Embajada de Estados Unidos en Doha y Arabia Saudita destruyó un dron en su frontera con Jordania.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:21 hsHoy
06:52 hsHoy

Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se movilizan contra Hezbollah en Líbano

Las fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, continúan operando en la zona del Monte Dov, en distintos puntos del sur del Líbano.

“Las tropas llevan a cabo acciones específicas para exponer infraestructura enemiga, impedir el fortalecimiento de la organización Hezbolá en la frontera y reforzar la línea defensiva para los residentes del norte de Israel", informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) vía X.

06:30 hsHoy

Irán atacó a grupos kurdos en el norte de Irak

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este jueves el lanzamiento de un ataque con misiles contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, ampliando así el alcance del conflicto que entra en su sexto día.

“Hemos atacado los cuarteles de grupos kurdos opositores en el Kurdistán iraquí con tres misiles”, informó la Base Jatam al Anbiya, comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según la agencia IRNA.

06:05 hsHoy

Australia desplegó “recursos militares” en Medio Oriente

El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese (Steven Markham/AFP/Archivo)

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, informó el jueves que Australia desplegó “activos militares” en Oriente Medio como parte de un plan de contingencia, en respuesta a la escalada de la guerra regional tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Albanese comunicó al Parlamento que el gobierno envió seis equipos de respuesta a crisis a la región y que “ya hemos desplegado activos militares como parte de nuestra planificación de contingencia a principios de esta semana”. Agradeció a los australianos que se encuentran en una situación peligrosa colaborando en la asistencia a sus compatriotas.

El primer ministro no detalló en qué consisten los recursos militares, aunque el medio local SBS News señaló que se trata de aviones.

Australia estima que hay unos 115.000 ciudadanos australianos en la región. Por su parte, Nueva Zelanda también anunció el jueves el envío de dos aviones militares a Oriente Medio para preparar la evacuación de sus nacionales.

05:35 hsHoy

Un alto funcionario del grupo terrorista Hamas fue eliminado

Medios estatales libaneses informaron que un ataque israelí abatió a un funcionario del grupo terrorista Hamas, en el primer asesinato selectivo reportado de un miembro del grupo palestino desde el inicio de la guerra regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Wassim Atallah al-Ali y su esposa murieron cuando un dron atacó su vivienda en Beddawi, un campo de refugiados palestinos cerca de Trípoli, según reportó la Agencia Nacional de Noticias (NNA). Al-Ali fue identificado como un alto funcionario de Hamas.

04:58 hsHoy

El Ejército de Israel destruyó un lanzamisiles balístico y otro sistema de defensa en su última ofensiva contra Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que aviones de combate destruyeron un lanzamisiles balístico en la región de Qam, Irán, que estaba preparado para ser lanzado hacia Israel. Además, fue eliminado un sistema de defensa aérea en Isfahán, diseñado para atacar aeronaves israelíes.

Estos ataques forman parte de la estrategia para debilitar las capacidades ofensivas del régimen iraní y reforzar el control aéreo de las FDI en la región.

04:36 hsHoy

Ante la atenta mirada a Oriente Medio, las bolsas asiáticas repuntan y el petróleo sube

Un panel electrónico en la
Un panel electrónico en la sala de operaciones del Banco Hana en Seúl (Europa Press/Archivo)

Las bolsas de Seúl y Tokio registraron fuertes repuntes este jueves luego de las caídas pronunciadas de jornadas previas por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras el petróleo continuó al alza ante la persistente incertidumbre por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi llegó a subir hasta un 11%, marcando una recuperación notable tras el desplome histórico del 12% que reflejó el pánico en el mercado por las repercusiones del conflicto y el aumento de los precios de la energía.

04:17 hsHoy

FMI: “Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales”

La directora gerente del Fondo
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI)Kristalina Georgieva, advirtió el jueves que la resiliencia económica mundial enfrenta una nueva prueba ante la guerra en Medio Oriente.

“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, señaló Georgieva durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050” en Bangkok.

“Estamos en un mundo de choques más frecuentes e inesperados y hemos estado advirtiendo a nuestros miembros durante bastante tiempo que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad”, afirmó Georgieva. “Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio”.

La directora del FMI subrayó que la seguridad energética está “en juego” para gran parte de Asia y que los mercados han experimentado una volatilidad similar a “una montaña rusa en los últimos días”. “Por tanto, cuanto antes veamos el fin de la calamidad, mejor para el mundo entero”, concluyó.

04:00 hsHoy

Se detectaron proyectiles salientes desde los suburbios del sur de Beirut, Líbano

03:38 hsHoy

Israel continúa con su ofensiva contra Líbano mientras sus fuerzas terrestres avanzan

El Ejército israelí lanza nuevos
El Ejército israelí lanza nuevos ataques contra Beirut (Europa Press)

Imágenes de AFPTV mostraron columnas de humo tras un ataque que impactó un bastión del grupo terrorista respaldado por Irán en el sur de Beirut la mañana del jueves. El Ejército israelí había ordenado previamente la evacuación del suburbio donde ocurrió el ataque, advirtiendo a los residentes sobre una inminente ofensiva contra un objetivo vinculado a Hezbollah.

En el norte de Israel, cerca de la frontera, la AFP reportó que repetidas alertas de ataques aéreos obligaron a los habitantes de varias localidades a buscar refugio, sin que se registraran informes inmediatos de impactos o víctimas.

El líder de HezbollahNaim Qassem, prometió el miércoles continuar la resistencia contra Israel e intensificar los ataques, asegurando que el grupo ha alcanzado posiciones israelíes hasta Tel Aviv en al menos 15 ofensivas.

“Nos enfrentamos a una agresión... nuestra opción es enfrentarla hasta el sacrificio máximo, y no nos rendiremos”, declaró en su primer discurso desde el estallido del último enfrentamiento. “Para nosotros, esta es una defensa existencial”.

Temas Relacionados

IsraelIránMedio OrienteGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias AméricaAli Khamenei

Últimas noticias

Canadá evaluó su posible participación militar en la guerra de Irán: “Nunca se puede descartar categóricamente”

El primer ministro Mark Carney sostuvo que no puede descartar la intervención de su país en el conflicto en Medio Oriente

Canadá evaluó su posible participación

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

La votación en el Senado reflejó el apoyo mayoritario al presidente Donald Trump, mientras que los intentos de la oposición por limitar atribuciones militares no lograron superar la barrera parlamentaria ni el posible veto del Ejecutivo

El Senado de Estados Unidos

El dictador norcoreano Kim Jong-un supervisó la fabricación de un nuevo buque con potencial nuclear

El régimen sostiene que estos avances fortalecen la capacidad ofensiva de la Armada de Corea del Norte

El dictador norcoreano Kim Jong-un

Pakistán anunció la muerte de más de 480 combatientes talibanes tras una semana de ofensiva contra Afganistán

El operativo dejó además 696 heridos y la destrucción de decenas de puestos de control y vehículos blindados

Pakistán anunció la muerte de

Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania: al menos cinco heridos por bombardeos con drones y misiles en Mykolaiv y Odesa

Las autoridades ucranianas mantienen operativos equipos de emergencia y refuerzan medidas de protección ante la persistencia de estos ataques

Rusia intensifica los ataques contra

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigan el crimen de un

Investigan el crimen de un hombre en Entre Ríos en medio de una disputa vecinal: hay un menor de 15 años detenido

Causa Vicentin: declaró el titular de la SIGEN ante el juez Ercolini y defendió su rol técnico en el Banco Nación

Cayó una banda que extorsionó a un hombre por $2 millones desde una cárcel de Mendoza

Intentaron ingresar drogas y chips ocultos en unos palets de madera a un penal de Río Negro

Una pelea por el volúmen de la música dejó un menor inconsciente y un hombre herido de bala

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto gana un trabajador de

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

El momento más especial de los próximos Oscar: los protagonistas de ‘Cuando Harry encontró a Sally’ se reunirán en homenaje a Rob Reiner

Canadá evaluó su posible participación militar en la guerra de Irán: “Nunca se puede descartar categóricamente”

Dee Bridgewater, leyenda viva del jazz: “He sobrevivido lo suficiente para tener este estatus”

Sonia Ruíz y el monstruoso costumbrismo que desafía al tiempo

DEPORTES

A los 41 años, se

A los 41 años, se retira el Pulga Rodríguez: cuándo será su partido despedida y la decisión sobre su futuro

El nuevo diccionario de la Fórmula 1 con el cambio de reglas: los 10 términos clave y el giro que tendrá la transmisión

La era Chacho Coudet en River: los cambios en el cuerpo técnico y la decisión respecto al mercado de pases

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos