España

Los Aguachiles, el restaurante mexicano que trae el Pacífico hasta Madrid: “Los españoles siempre me reclaman que no tenga decoración”

Ernesto García es el fundador de Los Aguachiles, un concepto que cuenta ya con cinco restaurantes en la capital y que se especializa en platos de pescado y marisco fresco

Guardar
Platos del restaurante Los Aguachiles,
Platos del restaurante Los Aguachiles, en Madrid (Cedida)

Al poner un pie en Los Aguachiles sabes que no estás entrando en un mexicano cualquiera. Aquí hay tacos, hay guacamole y totopos, hay tortillas y buen ambiente. También hay acento mexicano, en trabajadores y clientes. Pero nada de mezclas de colores extravagantes, calaveras en todas partes y referencias constantes al país azteca en clave decorativa. “Los españoles siempre me reclaman que no tenga decoración”, asegura entre risas Ernesto García Quintero, fundador de esta marca de restaurantes mexicanos que ya cuenta con cinco locales en Madrid (Alberto Aguilera, 30; Velázquez, 117; Jorge Juan, 34; C. del Alamillo, 8, y San Bartolomé, 7).

“Los mejores restaurantes de mariscos en Tlaxcala son horribles, pero la gente vuelve porque lo que va es a comer bien”. Con esta afirmación se justifica entre risas el empresario, original de Sinaloa, que ha creado todo un imperio a base de platillos llegados del Pacífico mexicano. Desde los inicios, la misión estuvo clara: traer la cocina del Norte de México a los paladares españoles, de la mano del chef Antonio Guerrero, oriundo de Ensenada, Baja California. Su propuesta gastronómica, basada en platos de marisco y pescado, ha hecho al restaurante merecedor del Sello Copil, el indicativo de que aquí venimos a comer auténtica cocina mexicana.

Lo demuestra también su clientela. Una de las mesas que comparte tragos a unos metros de nosotros está ocupada por una familia mexicana de visita por Europa. “Uno de los hijos estuvo aquí estudiando, venía siempre a comer y les ha recomendado que vengan. Me ha enseñado una foto y creo que me acuerdo de él”, cuenta Ernesto. Este target explica, en su opinión, las casi impecables reseñas que acumulan todos sus locales; la mayoría de ellos, con 4,9 estrellas en su perfil de Google. “He tenido reseñas increíbles y he tenido reseñas muy duras”, reconoce.

Los Aguachiles, un restaurante en
Los Aguachiles, un restaurante en Madrid (Facebook)

Cítricos, chiles y marisco fresco

“Cuando llegué, no sabía si una carta de mariscos y pescado iba a ser algo atractivo para España. Era parte de mi desconocimiento; yo solo conocía los arroces, la paella, las croquetas y los huevos rotos”, reconoce Ernesto. Se encontró con una cultura que adora el producto del mar, aunque una aún desconocedora de las bondades de la auténtica cocina azteca. “Aun hoy sigue siendo complejo que entiendan nuestra cocina. Ahora tengo la gran fortuna de que mucha gente mexicana me conoce y me recomienda a sus amigos españoles y llegan con la mente abierta”.

“Cuando los clientes llegan, siempre pregunto si les gusta la comida mexicana. La mejor respuesta que recibí fue otra pregunta: ‘¿Cuál de todas?’. Nuestra cocina tiene muchísima variedad y aquí la gente se queda solo con lo que conoce, que es lo que han traído aquí“, lamenta Ernesto. Esos prejuicios alejan a muchos de la gastronomía de su país, espantados algunos por el predominio del picante. “Para mí, el gran problema es intentar comunicar que la comida mexicana no es picante por naturaleza”, sentencia el empresario. “Luego, tú le puedes poner mucho o poco picante, pero no llega así a la mesa. Lo que nosotros intentamos siempre es que todo tenga mucho sabor”.

Aguachile rojo (Cedida)
Aguachile rojo (Cedida)

Su propuesta traslada al comensal hasta México a través de platillos que evocan la cocina de puestos callejeros de las calles de Sinaloa, con una carta protagonizada por los aguachiles, una preparación emblemática de la gastronomía mexicana en la que los mariscos frescos se marinan con una explosiva mezcla de cítricos y chiles. “Curiosamente, al principio ni siquiera eran de langostino porque nació como una forma de conservar la carne”, cuenta Ernesto. Lo que hoy conocemos como aguachile nace cuando llegan los filipinos a esta zona de centroamérica. “Ellos nos enseñaron a comer mariscos crudos”, asegura.

En su carta hay cuatro opciones diferentes de este plato, el aguachile verde, negro y rojo de langostinos y otro de langostinos y habanero con mango. “Los nuestros tienen seis diferentes tipos de chile; no todos pican, algunos le dan color, algunos le dan sabor, y otros un toque ahumado con el chipotle”, explica el cocinero. Son la base de una oferta gastronómica que se aleja de los tópicos y propone un recorrido por los sabores del Pacífico mexicano, siempre con ese equilibrio tan característico entre acidez, picante y frescura.

Tacos de Los Aguachiles (Cedida)
Tacos de Los Aguachiles (Cedida)

El menú también incluye ceviches —mixto de pulpo y langostino o de atún rojo y mango— y tacos —como el Gobernador, de camarones con queso y cebolla; o los tacos Arrachera, de carne procedente del vientre de la res—. Asimismo, platos principales como las carnitas de atún sobre cama de guacamole o el pescado al ajo con risotto de hongo. La parte dulce combina la cocina española y mexicana con dos postres característicos: la tarta de queso de nuestro país y el pan de elote del país norteamericano.

Sus restaurantes se encuentran abiertos de lunes a viernes de 13:00 a 23:00 h, y sábados y domingos de 13:00 a 01:00 h, con horario ininterrumpido de cocina. El ticket medio va desde los 20 hasta los 40 euros por comensal.

Temas Relacionados

Restaurantes MadridRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Robos, lágrimas y Toñi Salazar: así ha sido la cuarta entrega de ‘Top Chef: Dulces y famosos’ que se salda con un nuevo expulsado

El programa de La 1, presentado por Paula Vázquez, expulsa al creador de contenido Tote Fernández tras un episodio marcado por las disputas

Robos, lágrimas y Toñi Salazar:

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once:

Los Morancos relatan en ‘El Hormiguero’ la insólita vez que su padre detuvo un avión en el aeropuerto: “Parece una historia de mentira”

Durante su visita al programa de Antena 3, Jorge y César Cadaval repasaron las anécdotas más sorprendentes vividas junto a su padre y han presentado su nuevo espectáculo en Gran Vía

Los Morancos relatan en ‘El

Comprobar Super ONCE: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este miércoles 4 marzo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super ONCE: estos son

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del último sorteo de este miércoles 4 de marzo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Casa Blanca asegura que

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

El clamor del “no a la guerra” no convence a Feijóo: compra los planes de Trump en Irán porque “antes que el derecho internacional están los derechos humanos”

Todas las veces que Trump ha amenazado a España: de los reproches por el gasto en defensa a plantear su expulsión de la OTAN

El día que España dijo por primera vez “no” a Estados Unidos: Felipe González vetó el uso de Rota y Morón en el bombardeo de Libia en 1986

ECONOMÍA

Un hijo es excluido del

Un hijo es excluido del testamento de su padre y acude a los tribunales para reclamar su herencia: la jueza le da la razón y declara nula la clausula de desheredación

Los días de permiso retribuido para cuidar a un enfermo no acaban con su alta hospitalaria si necesita reposo, sentencia el Supremo

La vivienda se come el sueldo: los más pobres y los jóvenes destinan más del 36% de su renta a pagar casa, luz y agua

La UE paraliza el acuerdo comercial con Estados Unidos tras la anulación de los aranceles: se dan hasta finales de marzo para pactar con Trump

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”