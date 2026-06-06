La princesa Leonor deja a un lado el mono militar con un impresionante vestido negro para conocer al papa León XIV en Madrid: sin velo y con cinturón ancho

La princesa Leonor deja a un lado el mono militar con un impresionante vestido negro para conocer al papa León XIV en Madrid (Vatican News)

Tras el gran recibimiento del papa León XIV en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el siguiente acto de su hoja de ruta se encuentra en el Palacio Real. Allí, después de que el rey Felipe VI y la reina Letizia lo hayan vuelto a recibir a pie de coche, el pontífice ha conocido a la princesa Leonor y la infanta Sofía desde la tribuna de honor.

La entrada del papa en el Palacio Real ha sido escoltada por el Escuadrón de Escolta Real a caballo. En la Plaza de la Armería le aguardaba una guardia de honor formada por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores con las compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra, el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

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Tras unos meses en los que las imágenes de Casa Real que mostraban a la princesa Leonor siempre con su mono militar durante su formación en la Academia General del Aire o con uniformes sobrios repletos de condecoraciones al recoger hasta tres medallas de oro en Murcia o acompañada de sus padres en el Día de las Fuerzas Armadas, por fin la heredera ha desempolvado los vestidos de su armario.

La princesa Leonor y la infanta Sofía conocen al papa León XIV (Vatican News)

El ‘look’ de la princesa Leonor

Para la ocasión, la princesa Leonor ha lucido el pelo suelto como hacía tiempo que no se la veía, ya que en su rol militar los moños y las coletas han sido sus grandes aliados. El vestido negro que ha elegido tiene un vuelo amplio que queda ajustado en la cintura con un cinturón ancho similar al que lleva también la reina Letizia, pero con los colores invertidos.

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La princesa Leonor deja a un lado el mono militar con un impresionante vestido negro para conocer al papa León XIV en Madrid (Vatican News)

La princesa Leonor sin ‘privilegio blanco’

A diferencia de la reina Letizia, ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía tienen el conocido como ‘privilegio blanco’, reservado a reinas católicas como la monarca española, la reina Sofía o Matilde y Paola de Bélgica. El protocolo dicta que el resto de mujeres deben ir con colores oscuros, mayoritariamente el negro, así que es ese el color que ha elegido tanto la princesa como su hermana. La propia Letizia iba vestida de negro con velo y mantilla en su etapa como princesa de Asturias.

La princesa Leonor y la infanta Sofía conocen al papa León XIV (Vatican News)

Es cierto que hace tan solo unos meses, durante la visita del papa León XIV a Mónaco, la princesa Charlène traspasó su privilegio blanco a su hija pequeña, la princesa Gabriella. No es muy común que algo así suceda, pese a que la segunda en la línea de sucesión tan solo tiene 11 años y el protocolo no funciona de la misma manera con los pequeños. En cuanto la princesa Leonor ascienda al trono, la joven sí podrá empezar a hacer uso de ese preciado privilegio papal.

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La complicidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Aunque los ojos estaban puestos sobre todo en la princesa Leonor, las hermanas han afrontado este reto juntas desde un principio. Ambas se han mostrado serias y han hecho las reverencias adecuadas al conocer al pontífice. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo y lo han acompañado en segunda fila hasta el interior del Palacio Real para tener un encuentro privado, las jóvenes se han ido destensando y han comenzado a conversar entre ellas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía conocen al papa León XIV (Vatican News)

Además, en un momento se han llegado a coger del brazo mostrando la gran sintonía que las caracteriza. Con sus atuendos en negro y sus melenas rubias parecían más bien mellizas, acompasadas por una complicidad enorme y por la alegría de reencontrarse tras meses estudiando en sus respectivas formaciones: la princesa en Murcia y la infanta en Lisboa.

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