España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Google icon
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este sábado 6 de junio, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 6 de junio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 4, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Felipe VI reconoce desde la sala del trono de Palacio Real la “enorme labor social” de la Iglesia

Madrid activa el mayor despliegue de seguridad y movilidad en años ante el inicio del viaje apostólico del pontífice León XIV, con una agenda llena de actos institucionales y celebraciones multitudinarias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Felipe VI reconoce desde la sala del trono de Palacio Real la “enorme labor social” de la Iglesia

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El pontífice ha estado acompañado por los reyes Felipe VI y Leticia desde su aterrizaje a su discurso

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La visita a España ha comenzado con este acto en Madrid, al que han asistido los reyes, miembros del Gobierno y de la oposición

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

Los psicólogos coinciden en que el orden en que nacen los hermanos es determinante para la personalidad

Un estudio reveló que los primogénitos tienden a ser los más extrovertidos, simpáticos y solidarios

Los psicólogos coinciden en que el orden en que nacen los hermanos es determinante para la personalidad

Una mujer da a luz en una gasolinera de Navarra: madre e hija están en buen estado

A la llegada de los servicios de emergencia, tanto la madre como el bebé estaban bien atendidos

Una mujer da a luz en una gasolinera de Navarra: madre e hija están en buen estado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

Europa trata de hacerse hueco en las negociaciones de Estados Unidos e Irán mientras pide a sus miembros “más buques” para la misión de paz

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Cortes de tráfico este sábado 6 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: calles cerradas y alternativas en metro o autobús

ECONOMÍA

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

DEPORTES

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones

El voto por correo, la papeleta silenciosa que puede decidir al futuro presidente del Real Madrid