La Comisión Europea respalda a España ante las amenazas de Trump, que provocan reacciones encontradas en la política española

Esta mañana, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comparecía desde el Palacio de la Moncloa para responder a las amenazas de embargo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense calificó a España de “aliado terrible” por negarse a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón en la operación militar contra Irán. Trump afirmó, además, que podría utilizar esas instalaciones si así lo considerase, pese a la negativa española. “No a la guerra” fue la consigna que resumió la intervención de Sánchez, quien reiteró la decisión del Ejecutivo de no implicarse en el conflicto.

La Comisión Europea está “preparada para actuar si es necesario”

Desde Bruselas, la Comisión Europea trasladó su apoyo a España frente a las advertencias de Washington. El portavoz comunitario, Olof Gill, transmitió: “Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”. Gill insistió en que “la Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea” y subrayó que “salvaguardar esta relación, en especial en un momento de disrupción global, es más importante que nunca”.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha trasladado también la “plena solidaridad de la Unión Europea con España”. “La Unión Europea siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembro estén plenamente protegidos”, ha escrito en sus redes sociales Costa después de mantener una conversación telefónica con Sánchez. Del mismo modo, el exministro portugués ha expresado el “firme compromiso” de la Unión “con los principios del Derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, expresó la “sorpresa” del Gobierno por la actitud del canciller alemán, Friederich Merz, quien no defendió a España ante los reproches de Trump sino que, en cambio, respaldó las críticas estadounidenses, señalando que España es el único país que no ha cumplido con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. Albares recordó la solidaridad mostrada por España en situaciones recientes - como el apoyo a Dinamarca en el caso de Groenlandia o el envío de armas a Ucrania - y argumentó: “Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España”.

En declaraciones posteriores, Albares reivindicó que “España es un país soberano, que toma sus decisiones soberanamente. Y nosotros exigimos respeto a todos nuestros aliados hacia una de las naciones del planeta más antiguas, como es España”. El ministro insistió en que el Gobierno “va a tomar siempre sus decisiones de manera soberana y guiados por una única guía, que es los deseos y los valores del pueblo español, que en estos momentos están muy claramente en el no a la guerra”. Además, recordó que “defender el Derecho Internacional y exigir el cese inmediato de la guerra es exactamente lo mismo” y que “decir no a la guerra es lo mismo que decir sí al Derecho Internacional y sí a la paz”.

Una “irresponsabilidad” y “pamema” o un “orgullo” y “valores europeos”

El “enfrentamiento” entre Sánchez y Trump ha motivado reacciones desde ambos lados del espectro político. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la gestión de Sánchez en este sentido, acusando al presidente de “ir contra la seguridad de España” y de aislar al país en el contexto internacional. “La política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno”, declaró Feijóo en el Fórum Europa en Bilbao.

El líder del PP ha subrayado la importancia que considera que tiene el preservar la relación con Estados Unidos y la Unión Europea, y añadió: “Hoy España es menos segura, es menos estable”. Feijóo pidió que no se “confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España”. Sobre Irán, afirma que “el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor”. Además, sostiene que “cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos”. Para Feijóo, “en Irán no hay ni derecho ni derecho internacional ni derechos humanos”.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó el ‘no a la guerra’ de Sánchez como “una pamema” y opinó que la prioridad del presidente es “poder confrontar” a Trump. Almeida considera debido a esto que Sánchez usa esta postura como distracción, para “desviar el interés de los problemas reales que tiene España” y se preguntó: “¿Qué ha hecho el Gobierno de España para acabar con el régimen de Irán?”. Comparó también la situación con Venezuela y criticó que “en el caso de Irán ni siquiera envió a Zapatero”.

Para Vox, según ha expresado su portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, la “principal amenaza” es el jefe del ejecutivo. “No es Trump quien perjudica a España, sino que es Sánchez el que con sus políticas está arruinando a todos los españoles”. “El problema que tenemos en esta nación se llama Pedro Sánchez”, ha reiterado Gavira. “No tenemos ninguna duda de que la principal amenaza que tenemos los españoles y los andaluces se llama Sánchez”, quien, a su parecer, no solo se está poniendo en contra de Estados Unidos, “sino de todos los aliados que tiene España, incluso a nivel de defensa”, por lo que, considera, “la principal amenaza, riesgo y peligro que tenemos los españoles es Sánchez”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya había condenado los ataques “ilegales” de Estados Unidos e Israel a Irán y las declaraciones de Trump sobre España, se ha pronunciado en la misma línea que el jefe del ejecutivo y el ministro Albares: “Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que (España) es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni elecciones de nadie”, expuso Díaz, recalcando que España es un país “soberano y de paz”. Díaz ha pedido a Feijóo con su intervención que decida “si quiere ser un patriota o un siervo de Donald Trump” y le ha querido recordar que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Subraya, de todos modos, la preocupación de los agentes sociales por la situación en Irán.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno de España “planta cara a los genocidios y a la inestabilidad internacional”, expresando también que, a su parecer, “si el PP estuviera en el poder, estaría poniendo los pies encima de la mesa de algún rancho de Texas con Trump o Netanyahu”. García defendió: “Somos el Gobierno del ‘No a la guerra’. Somos el gobierno de una responsabilidad histórica frente a las amenazas, a la paz mundial”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la postura mantenida por el Gobierno ante la guerra en Irán, subrayando que España sigue fiel a sus “principios y convicciones” y que resulta un “orgullo” sostener una voz “digna y soberana” en el contexto internacional. El ministro ha anunciado que el Gobierno está preparando medidas “paliativas” frente a posibles repercusiones del conflicto, evitando ceder a los “cantos de sirena” de quienes apuestan por “un mundo dominado por la violencia, la agresión y el imperialismo”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho eco el mensaje del ‘No a la guerra’ y ha señalado que este lema representa el compromiso pacifista que históricamente ha movilizado a la sociedad española, que rechaza la “barbarie”. Rego ha defendido que el Gobierno se encuentra en el “lado correcto de la historia” y ha dejado clara la oposición del Ejecutivo a “cualquier injerencia y chantaje”. “Somos un país que defiende la paz, el Estado social y que pone a la gente por delante”, ha resumido la ministra.

Imágenes generadas por usuarios y publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 muestran humo elevándose en Teherán tras un ataque. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, mientras la emisora pública israelí informó que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, había sido objetivo del ataque, y la república islámica respondió con andanadas de misiles contra países del Golfo e Israel. IMÁGENES UGC

Desde Sumar, el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha valorado la postura del Gobierno y ha lanzado la pregunta de si el PP y Vox serán “fieles al sentir mayoritario del pueblo español”. Urtasun ha emplazado a Feijóo a aclarar “si está con los agresores y los que pisotean el derecho internacional”.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha mostrado su apoyo a la respuesta del presidente del Gobierno y ha advertido de que “estamos en una situación de abismo como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial”. Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha compartido la posición de Sánchez, asegurando que es momento de estar “orgullosos del no a la guerra, orgullosos de defender los valores europeos y no entrar en una guerra ilegal que vulnera el derecho internacional”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que Pedro Sánchez demuestre con medidas su compromiso con el ‘No a la guerra’. Propone, con este fin, clausurar las bases de Rota y Morón, sacar a España de la OTAN, romper relaciones con Estados Unidos e intervenir los precios de vivienda, alimentación y medicamentos. Belarra considera que tanto Israel como los EEUU son “estados terroristas”, y acusa a Trump de convertir el mundo en “un lugar muy peligroso”. “Lo urgente es no mantener ningún tipo de relación con un auténtico terrorista, con un Estado terrorista que está sembrando el horror tanto dentro de sus fronteras como fuera”, indicó.