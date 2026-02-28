La izquierda española condena los “ataques unilaterales” de EEUU e Israel contra Irán y la derecha expresa su “admiración” y los ve con “gran esperanza”

La izquierda española condena los “ataques unilaterales” de EEUU e Israel contra Irán y la derecha expresa su “admiración” y lo ve con “gran esperanza” (REUTERS/Claudia Greco)

A primera hora de este sábado, 28 de febrero, Israel y los Estados Unidos iniciaron un “ataque preventivo” contra Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justificó la ofensiva como un esfuerzo para eliminar lo que considera una “amenaza existencial” representada por el Irán liderado por el ayatolá Ali Jamenei.

“Esta acción conjunta con el apoyo de los Estados Unidos creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”, declaró. La respuesta de Irán, por el momento, ha sido el lanzamiento de misiles contra Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.

Por su parte, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha advertido que el ataque socava la estabilidad y la paz en Oriente Medio, expresando su preocupación por el bienestar de la población iraní y agradeciendo el rechazo manifestado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al defender el derecho internacional.

Zabib ha señalado que espera que otros líderes internacionales, especialmente países aliados como China y Rusia, adopten una postura similar, y ha justificado la respuesta iraní - el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región - como una represalia ante la agresión recibida, advirtiendo que “todos deben esperar contramedidas más contundentes” y asegurando que Irán no ampliará el alcance de su respuesta mientras no se ataque la infraestructura petrolera. Además, ha apuntado que el ataque tendrá consecuencias económicas globales y, sobre la posibilidad de un cierre del estrecho de Ormuz, ha indicado que todas las opciones están sobre la mesa, aunque ha subrayado que Irán siempre ha garantizado la navegación pacífica y el tránsito de energía en la zona.

Imágenes difundidas por la televisión estatal iraní muestran lo que, según informan, es el lugar de los mortales ataques de Estados Unidos e Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. “El número de víctimas mortales en la escuela primaria de niñas de Minab ha llegado a 40”, indicó la televisión estatal, que añadió que otras 45 personas resultaron heridas en el ataque en la provincia de Hormozgán.

El Gobierno de España condena tanto “la acción unilateral de EEUU e Israel” como “las acciones del régimen iraní”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo tanto a “la acción unilateral de EEUU e Israel” como a “las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria”, señalando que todo ello contribuye “a un orden internacional más incierto y hostil”. En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado a Trump y Netanyahu como “una amenaza para la seguridad de todo el planeta” porque, en su opinión, “tienen la impunidad como única norma”. Díaz advirtió que “la destrucción del derecho internacional nos lleva a un mundo de agresiones continuas” y resumió: “Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad de todo el planeta”.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado la ofensiva de Estados Unidos e Israel como un “ataque ilegal”. “El uso de la fuerza solo se puede emplear en casos muy concretos, como la legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad, y este es un ataque unilateral y, por lo tanto, ilegal a ojos del derecho internacional”, explicó Urtasun en una entrevista con Catalunya Ràdio. El ministro defendió que la UE debe “alzar la voz”, proteger el derecho internacional y afianzar su independencia: “La autonomía militar significa dejar de depender militarmente de Estados Unidos, y eso pasa por la construcción de la defensa europea, que poco a poco se ha ido construyendo pero vamos demasiado poco a poco”.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha condenado la intervención militar, acusando a Donald Trump y Netanyahu de “poner patas arriba el orden y la paz mundial”. Durante un acto de Más Madrid, la ministra ha definido la operación como una “nueva operación imperialista”, aunque se produzca contra una “teocracia” y una “dictadura” como la iraní. García ha querido subrayar que el Gobierno de España “se va a hacer cargo nuevamente de este nuevo desorden mundial”, asegurando que el Ejecutivo “nunca ha tenido reparo para enfrentarse a la administración Trump, a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo”.

El espacio aéreo sobre Irán, vacío tras los ataques de EEUU e Israel (AFP)

La derecha española celebra los ataques y la izquierda los condena

Representantes de varios partidos políticos españoles han expresado también variedad de opiniones al respecto de esta última escalada en la región. EH Bildu, en la misma línea que el Gobierno, ha denunciado que el ataque conjunto de EEUU e Israel “vulnera el derecho internacional”, reiterando su “firme rechazo a todo ataque contra la paz, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos”. La formación ha expresado su “preocupación por la situación del pueblo iraní y de la región”, trasladando su solidaridad a los afectados: “El ataque a Irán vuelve a evidenciar la inestabilidad del contexto mundial”.

Desde Izquierda Unida (IU), el coordinador federal, Antonio Maíllo, consideró que el ataque contra Irán acerca al mundo “al abismo” porque, en sus palabras, “el derecho internacional ha colapsado”. Maíllo advirtió en TVE que “estamos en las puertas de una posible guerra regional en Oriente Medio”, señalando a “la pareja conformada por el convicto presidente estadounidense, Donald Trump, y el genocida primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el primer peligro para el mundo”. El dirigente de IU ha valorado que los bombardeos demuestran que las negociaciones mantenidas por Estados Unidos con Irán “eran excusas” para preparar este ataque.

Por su parte, la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado la intervención militar, pidiendo al Gobierno que “haga algo de una vez” para “aislar internacionalmente” al presidente estadounidense y revise la relación con la OTAN, a la que calificó de “alianza criminal que nos convierte en cómplices de intervenciones militares ilegales”. Belarra ha solicitado también el cierre de las bases militares estadounidenses en España, denunciando que su presencia supone “un auténtico ataque a la soberanía” y convierte al país en corresponsable de “auténticas barbaridades y crímenes internacionales de los que ni el pueblo andaluz ni el español quieren ser responsables”. La dirigente asegura que esta intervención militar tiene que ver con una “guerra por el petróleo” y sostiene que “lo único que le interesa a Estados Unidos es la pasta y su guerra comercial con China”. En su análisis, el objetivo de Trump sería que Irán deje de vender petróleo barato a China, equiparando el caso al de Venezuela.

28/02/2026 Abascal ve con "gran esperanza" la ofensiva de EEUU e Israel en Irán: "Si los ayatolás caen, el mundo será más libre". El presidente de Vox, Santiago Abascal, ve con "gran esperanza" que "pueda caer el régimen tiránico" que representan los ayatolás tras la ofensiva de Estados Unidos con la colaboración de Israel contra las principales instituciones de Irán. ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA VOX

Desde la derecha española, la portavoz adjunta del Partido Popular (PP) en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha manifestado una “admiración por los americanos e israelíes” que participan en lo que definió como una “operación decisiva” contra Irán, al tiempo que ha expresado su apoyo al “pueblo iraní, que lleva décadas sometido a un régimen terrorista”. En un mensaje en X, Álvarez de Toledo traslada un “abrazo emocionado a las mujeres de Irán”, a quienes considera “vanguardia moral” de la lucha contra el régimen de los ayatolás. La dirigente popular concluyó que España y Europa deben “apoyarles sin matices y sin fisuras”.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que “ningún demócrata puede ser condescendiente” con el régimen de los ayatolás, subrayando la necesidad de que “Occidente debe estar unido” y reclamando “contención, evitar una escalada y volver a la negociación”. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Feijóo ha recordado que “el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región”, defendiendo que “la libertad se defiende en todo el mundo”. El líder del PP ha añadido que la seguridad de los ciudadanos españoles es “una prioridad irrenunciable” y ha instado al Gobierno a activar de forma inmediata un plan de protección y evacuación.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ve con “gran esperanza” la posibilidad de que “pueda caer el régimen tiránico” que representan los ayatolás tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Abascal ha valorado que, en ese caso, “el mundo será más libre”. También transmitió su inquietud por la posición del presidente Sánchez, alertando de que “no se acerque mucho a la oscuridad antioccidental” y advirtiendo de los riesgos de un supuesto acercamiento de España a China o Irán.

Los países europeos condenan la reacción iraní, pero no los ataques de EEUU e Israel

La Unión Europea ha pedido “máxima moderación” este sábado tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta iraní. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la situación como “sumamente preocupante” y anunció el inicio de la evacuación del personal no esencial del bloque en la región.

En el plano internacional, Reino Unido, Alemania y Francia condenaron la reacción de Irán tras los ataques iniciales, criticando los lanzamientos de misiles contra países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses. “Condenamos enérgicamente los ataques de Irán contra países de la región”, expresaron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en un comunicado conjunto tras analizar la situación. Los tres países, miembros de la OTAN, aseguraron: “No participamos en estos ataques”, aunque señalaron que mantienen un “contacto estrecho” con Estados Unidos, Israel y aliados en la región.

En el mismo documento, los líderes europeos instaron a Irán a “abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados” y reclamaron la reanudación de las negociaciones. “Pedimos la reanudación de las negociaciones e instamos al liderazgo iraní a buscar una solución negociada. En última instancia, debe permitirse al pueblo iraní decidir su futuro”.