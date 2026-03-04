Podemos reclama a Sánchez que demuestre su 'No a la guerra': Cerrar bases de EEUU, topar precios y romper con Trump

Las declaraciones de Ione Belarra incluyeron valoraciones críticas a la reciente intervención del presidente Pedro Sánchez sobre la situación internacional, especialmente tras amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra España. En ese contexto, la secretaria general de Podemos pidió medidas concretas para proteger a la ciudadanía ante las eventuales repercusiones económicas y sociales derivadas de los escenarios de conflicto global, centrándose en la necesidad de asignar recursos sociales y controlar precios de productos básicos. La noticia principal gira en torno a la exigencia de Belarra al Ejecutivo para que traslade a la realidad el compromiso con el "No a la guerra", mediante acciones inmediatas en el ámbito militar, diplomático y social.

Según informó el medio, Ione Belarra reclamó al presidente Pedro Sánchez que demuestre con hechos el lema "No a la guerra", al que Sánchez hizo referencia en su declaración institucional relativa al conflicto con Irán y la postura internacional de España. La líder de Podemos pidió el cierre de instalaciones militares estadounidenses en territorio español, específicamente las bases de Rota y Morón, así como una salida inmediata de España de la OTAN y la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Para Belarra, permanecer en la Alianza Atlántica convierte a España en cómplice de los peores conflictos armados del planeta.

Podemos sostiene que el "No a la guerra" debe traducirse en la reversión del aumento del gasto militar y el rearme, a los que atribuyen el desvío de recursos que podrían destinarse a sanidad y educación. Belarra aseveró que el gobierno decidió recientemente destinar sumas millonarias a la compra de tanques estadounidenses, en lugar de invertir esos fondos en ámbitos sociales.

El medio consignó que la secretaria general de Podemos subrayó la urgencia de establecer mecanismos de protección social ante el probable agravamiento de la situación económica ocasionado por el conflicto internacional. Entre las medidas sugeridas figuran la intervención de los precios de la energía y la vivienda, así como la imposición de límites a los márgenes de beneficio de las grandes superficies distribuidoras de alimentos.

La dirigente también expuso que el gobierno debe adoptar decisiones firmes respecto a la administración de Donald Trump. Consultada acerca de si considera que el ejecutivo de Sánchez busca un rédito electoral con su posicionamiento frente al conflicto, Belarra manifestó que el verdadero alcance del compromiso se medirá únicamente a través de la puesta en marcha de las acciones necesarias para enfrentar las políticas de Trump, a quien situó como una amenaza global.

Tal como detalló la fuente, en su intervención Ione Belarra definió tanto a Estados Unidos como a Israel como "estados terroristas" y describió el contexto global actual como especialmente peligroso debido a la actuación de Trump, instando a la comunidad internacional a aislar al presidente estadounidense y desarrollar nuevas alianzas políticas que excluyan a Estados Unidos.

Belarra afirmó que Trump ha sobrepasado "cualquier línea roja", argumentando que el mandatario ha vulnerado las limitaciones impuestas por el derecho internacional, particularmente en el caso de Gaza. Además, denunció las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, así como las intervenciones estadounidenses en países como Cuba, Venezuela e Irán. "Lo urgente es no mantener ningún tipo de relación con un auténtico terrorista, con un Estado terrorista que está sembrando el horror tanto dentro de sus fronteras como fuera", declaró Belarra, según recogió el medio.

La líder de Podemos recalcó además que existe preocupación social por la escalada de tensiones, debido a que, según sus palabras, Trump ha dejado en claro que está dispuesto a superar cualquier cortapisa, alterando los límites previamente establecidos en el ámbito mundial. La situación geopolítica —señaló Belarra— demanda respuestas contundentes que prioricen la protección de la ciudadanía.

Por otra parte, Belarra dirigió críticas a los partidos PP y Vox, a quienes acusó de anteponer intereses de potencias extranjeras a los de la población española. Los calificó de "cipaya", "vendepatrias" y "lamebotas" de Trump, y pronosticó que su alineamiento con EE.UU. culminará en un final político marginal. Las propuestas de Belarra buscan una redefinición estratégica de la política exterior, el redireccionamiento del gasto militar hacia ámbitos sociales y la preservación de la soberanía nacional, según publicó el medio.

Finalmente, la secretaria general instó al Ejecutivo a mostrar coherencia entre sus afirmaciones y decisiones, insistiendo en que garantizar la protección de los ciudadanos ante el contexto internacional requiere reformas profundas en la política diplomática, militar y económica, tal como reportó la fuente.