Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump y resume la posición de España en cuatro palabras: “No a la guerra”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha erigido como la principal voz crítica de la UE contra la guerra de Donald Trump en Oriente Medio. Su reciente decisión de negar el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón a la aviación estadounidense ha vuelto a desatar la furia del magnate republicano, quien ordenó “cortar todas las negociaciones” con el Gobierno español porque “España es un aliado terrible”.

En una declaración institucional desde La Moncloa este miércoles, sin periodistas ni preguntas, Sánchez no ha querido citar al presidente estadounidense, pero sí ha respondido a sus amenazas reiterando que la posición de España se resume en cuatro palabras: “No a la guerra”. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo”, ha afirmado.

Sánchez ha lamentado que la guerra en Oriente Medio, que comenzó con el ataque de EEUU e Israel y continuó con la respuesta de Teherán sobre los activos de estos en la región, se adentra en terreno desconocido. “Nadie sabe con certeza que pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes iniciaron el primer ataque”, ha afirmado.

Y en este sentido, el presidente del Gobierno ha reiterado que la posición de España es “la misma” que ha mantenido en Ucrania y en Gaza: “‘No’ a la quiebra del derecho internacional, ‘no’ a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y bombas, y a ‘no’ a repetir errores del pasado”, ha aseverado.

“El regalo del trío de las Azores: un mundo mas inseguro y una vida peor”

Y en esos “errores” enmarca la participación española en la guerra de Irak, precisamente en el 30 aniversario del gobierno de José María Aznar. De este conflicto nació el lema que ahora él abandera. “Esa guerra se hizo para eliminar las armas de destrucción masiva de Irak y llevar la democracia, pero que produjo el efecto contrario. Desembocó en la mayor inestabilidad en nuestra región y el incremento de precios de coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores, un mundo mas inseguro y una vida peor”, ha añadido.

El líder español fue el primero en alzar la voz contra la operación de Washington y Tel Aviv, pero recuerda que ya no está tan solo. Al poco tiempo de hacerse públicas las amenazas comerciales de Trump, el portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill, mostró su “solidaridad plena” y aseguró que la Comisión "siempre garantizará la plena protección" de los intereses de la Unión Europea".

Sánchez ha asegurado que colaborará con otros países de la región y sus socios comunitarios para ofrecer apoyo diplomático y material. El Gobierno ha subrayado que España, como miembro de la Unión Europea y la OTAN, ha remarcado, tiene el derecho y la responsabilidad de “exigir” a Estados Unidos e Israel que “busquen una solución y detengan las acciones actuales”. “Responder a una ilegalidad con otra puede provocar graves consecuencias históricas”, ha alertado.

El Gobierno estudia medidas para frenar el impacto de la guerra en los hogares

Sánchez ha adelantado que Gobierno de España analiza opciones para reducir el impacto económico en los hogares ante la previsible crisis energética tras los ataques a Catar y sobre el estrecho de Ormuz, la principal ruta comercial del petróleo global. Los efectos reales del corte de suministro todavía no se han notado en la economía española, pero sí la reacción inmediata de los mercados, que se han traducido en escaladas en el precio de los combustibles.

Y en este contexto, Sánchez ha asegurado que, por el dinamismo de la economía española, “el país cuenta con los recursos suficientes para afrontar la situación”. Y en este sentido, ha planteado hacerlo junto a los agentes sociales, como ocurrió durante la pandemia, la crisis energética y la crisis arancelaria.

Feijóo afea la oposición de Sánchez: “Son intereses partidistas”

Feijóo ha reaccionado a las palabras de sánchez en una intervención en el Fórum Europa en Bilbao, donde ha criticado la posición en el conflicto de Sánchez y le ha acusado de “ir contra la seguridad de España” por intereses partidistas .Feijóo se ha afirmado que España “tiene que situarse junto a sus aliados”, porque de lo contrario se queda “sin marco operativo”, al tiempo que ha pedido a la UE y a EEUU que no confundan “el gobierno en precario” de España con el conjunto de sus ciudadanos.