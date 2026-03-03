Adrián Rodríguez reaparece en televisión tras dejar el centro de desintoxicación: “Huía de mí mismo, no me gustaba”

Adrián Rodríguez en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)

Aunque han pasado años desde que se emitiera por primera vez Los Serrano o Física o Química, son muchos los que siguen recordando las tramas de estas dos ficciones, dos de las más icónicas de la historia de la televisión española. Pero también a aquellos actores que dieron vida a los personajes, cuyo recuerdo sigue presente. Uno de esos intérpretes es Adrián Rodríguez, que apareció en ambas ficciones y demostró tener un gran talento.

En ese momento, primeros años de los 2000, todo hacía apuntar a que el barcelonés tendría una carrera marcada por el éxito. Sin embargo, no terminó siendo así. Adrián ha pasado largas épocas marcadas por las adicciones, un tema que todavía le pasa factura. No solo no ha podido hacerse un verdadero hueco en la industria, sino que además tuvo que dejarlo todo para mudarse a Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde el año pasado comenzó un tratamiento de desintoxicación.

Adrián Rodríguez en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)

Tras sufrir una recaída el pasado mes de noviembre, cuando volvió a entrar en el centro, Rodríguez parece haber encontrado el equilibrio, tal y como ha demostrado en su última aparición pública. Para hablar de este proceso de sanación, el actor se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha charlado con Sonsoles Ónega sobre sus adicciones y el proceso de recuperación que lleva meses siguiendo.

Según ha contado, lleva unos tres años volcado en su desintoxicación, pues es un proceso que dura “dos o tres años” y que en su caso se ha alargado debido a que “he tenido estas pequeñas recaídas que ha habido entre medias”.

Una de las partes del trabajo de los terapeutas es que los internos se conozcan y se quieran, algo que él ha empezado a hacer, pues antes, según ha explicado, “cuando me drogaba huía de mí mismo. Lo hacía porque no me gustaba quién era y lo que veía. Pierdes el amor por ti”.

El aprendizaje que ha sacado de esta época es que “me estoy dando cuenta de que las recaídas me están enseñando cada vez más a dónde no quiero volver”. Además, ha llegado a una conclusión muy dura: “es complicado porque pienso que fallo y decepciono a los demás, pero realmente me he dado cuenta de que solo me decepciono a mí mismo”.

Adrián Rodríguez en 'Y ahora, Sonsoles'. (Atresmedia)

No está siendo fácil, pero los profesionales del centro le está ayudando a “saber a dónde no quiero volver”. “Al final, sí que es verdad que es complicado de cara a mí mismo decir, ‘ostras, otra vez me he fallado, otra vez he fallado a los demás, otra vez he decepcionado...”, contaba, añadiendo que ahora, “me he dado cuenta de que al único al que fallo es a mí mismo”.

Fue gracias a un “click que te da”, cuando se dio cuenta que no podía seguir así, que necesitaba ayuda para mejorar. Tras cinco meses, ha considerado que ya está mejor y que puede retomar su vida, una decisión que ha confesado no comparten sus terapeutas, que le insistieron en que no era el momento para que recibiera el alta. “Pero todo lo que es un tratamiento al final es mucha teoría”, ha añadido él.

Una sorpresa en directo para Adrián

Antonio Rodríguez, el padre de Adrián Rodríguez, en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

El momento más emocionante de la tarde llegó cuando entró en directo Antonio Rodríguez, el padre de Adrián. Como sus terapeutas, él también ha opinado que cree que es pronto para esta salida de la clínica: “por las experiencias que hemos tenido en el pasado, me parece que es muy pronto”, ha dicho, dejando a pesar de todo la decisión en manos de su hijo.

La situación entre ambos ha pasado momentos complicados, pues la drogadicción del actor les ha llegado a separar, tal y como ha contado el de Los Serrano en alguna ocasión. Pero esa unión nunca se ha llegado a romper y es que Adrián Rodríguez sabe que tiene en su familia el mejor apoyo. “El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga”, ha dicho el actor, que no va a dejar “de luchar” para recuperar su vida y mantenerse sano.