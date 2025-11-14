España

El padre de Adrián Rodríguez se pronuncia tras la recaída de su hijo en las drogas: “Salió de ‘Supervivientes’ porque tenía un mono impresionante”

El conocido actor de ‘Física o Química’ confesó a través de sus redes sociales sus problemas de adicción y su reciente recaída

Adrián Rodríguez en el programa
Adrián Rodríguez en el programa 'Fiesta'. (Telecinco)

Conocido por su papel en la serie de televisión Física o Química, Adrián Rodríguez empleó sus redes sociales para hablar abiertamente de sus problemas de adicción a las drogas y el tratamiento al que se había estado sometiendo para recuperarse. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha vuelto a ocupar la primera plana tras confesar que ha sufrido una recaída y que se mantendría alejado del foco mediático para centrarse plenamente en su rehabilitación.

Este jueves, 13 de noviembre, su padre, Antonio Rodríguez, ha acudido como invitado a Y ahora Sonsoles para hablar de la complicada realidad que atraviesa su hijo y su familia. El progenitor del actor de Los Serrano ha explicado a Sonsoles Ónega que, en los últimos años, el catalán ha estado ingresado hasta en cinco centros distintos con pagos mensuales de entre los 3.000 y 5.000 euros por su proceso de desintoxicación de las drogas.

Antonio Rodríguez, padre del actor
Antonio Rodríguez, padre del actor Adrián Rodríguez, en el plató de 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Antonio Rodríguez ha detallado que, actualmente, Adrían se encuentra ingresado en un centro de desintoxicación y, además, ha puesto el foco de atención en la fragilidad de esa permanencia debido a la escasez de recursos financieros. “No podría decir cuánto debo en deudas, Hacienda, Seguridad Social... Yo tengo mi nómina embargada porque le avalé para un préstamo, su madre tambien... En una semana, tengo que llamar al centro para decir que no puedo pagar y no sé qué va a pasar”, ha lamentado en el espacio presentado de Antena 3.

“Hace un año que no lo veo”

Tiene que estar un mínimo de dos años encerrado para que pueda empezar la recuperación. Lo de estar tres o cuatro meses no le ha servido de nada y no creo que le sirva. Estamos en una situación en la que los centros no son baratos; yo me lo llevaría a casa, pero no puedo estar 24 horas pendiente de él. Necesita estar ingresado. En casa volvería a hacer lo mismo. No sé qué vamos a hacer. Soy un simple camarero y no sé lo que haré. Quiero que se cure, no voy a renunciar a él", ha expresado, visiblemente emocionado.

Adrián Rodríguez en una imagen
Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

El invitado se ha sincerado y ha contado que lleva un tiempo alejado de su hijo para no ser “arrastrado”, pero ese distanciamiento no ha impedido que él le brinde su apoyo. “Hace un año que no lo veo. Es muy doloroso. Tienes que parar porque te arrastra. Hace unos días me envió un WhatsApp diciendo que estaba en la calle y que necesitaba ayuda. Pude contactar con una serie de personas que lo han ingresado ahora donde está“, ha manifestado, dejando entrever que está al pendiente de cada paso que da su hijo.

En su charla con Sonsoles Ónega, Antonio Rodríguez también habló de la abrupta salida de Adrián en su paso por Supervivientes 2018. "En el reality dicen que salió porque tenía hambre, pero salió porque tenía un mono impresionante. Nos llegaron a llamar, pero su madre no lo convenció. A partir de ahí entró en declive. Ahí, cuando salió, se ingresó en otro centro y ha sido un continuo“, ha dicho, lamentando los problemas de adicción de su hijo y cómo estos han influido en su trayectoria profesional.

Los Serrano

