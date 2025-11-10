España

El actor Adrián Rodríguez vuelve a rehabilitación tras admitir una recaída en sus adicciones

El actor, conocido por ‘Los Serrano’ y ‘Física o química’, se centrará en su rehabilitación tras reconocer que su recuperación previa no fue suficiente

Adrián Rodríguez en una imagen
Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

Adrián Rodríguez empezó en su carrera artística cuando tan solo tenía 11 años, al participar y ganar el concurso musical Menudas estrellas. Pero su salto a la fama llegó a los 17 años con la serie Los Serrano, donde se convirtió en un rostro muy reconocido en el mundo de la televisión española.

Sin embargo, la temprana exposición mediática le pasó factura: “Yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás”, admitió en el programa Fiesta.

El actor ha hablado de manera abierta recientemente sobre los obstáculos que enfrentó al crecer en el ojo público. “A medida que vas creciendo, vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir. Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto”, confesó. Durante años, las adicciones a sustancias y los problemas de gestión personal afectaron tanto su vida profesional como personal.

Su participación en Supervivientes 2018 fue otro episodio clave: Adrián no aguantó ni 20 días debido a sus problemas de adicciones, y fue en aquel momento en el que reconoció la gravedad de la situación y buscó ayuda profesional por primera vez.

Recaída y nueva etapa de tratamiento

El pasado 9 de noviembre, Adrián Rodríguez compartió un comunicado a través de sus redes sociales para informar sobre su situación actual. “Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad”, escribió.

El actor ha explicado que la poca luz que aún percibe en su interior le ha motivado a retomar el tratamiento de rehabilitación: “La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento”, aseguró.

Además, ha avisado a sus seguidores de que se centrará plenamente en su rehabilitación durante el tiempo que sea necesario: “No hay un hasta pronto… solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte”, ha escrito.

Adrián también aprovechó su comunicado para dar las gracias a quienes le apoyan: “Gracias a todos los que están a mi lado en estos momentos y sobre todo pido disculpas a toda la gente a la que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente”.

Ha reconocido que la presión y la exigencia consigo mismo contribuyeron a su caída: “Al final, la presión y la exigencia propia hacen que caigas en los infiernos”.

Durante este tiempo, el actor permanecerá incomunicado, centrado en su recuperación y buscando volver a tener un equilibrio personal y profesional que le permita volver cuando esté completamente preparado.

La historia de Adrián Rodríguez refleja los desafíos que conlleva crecer bajo la mirada pública desde tan joven. El éxito temprano, la presión mediática y la exposición constante pueden generar hábitos destructivos si no se gestionan de manera adecuada.

Ahora, el actor se centrará en en priorizar su salud física y mental por encima de todo, mostrando un ejemplo de responsabilidad y valentía al reconocer públicamente la necesidad de ayuda.

