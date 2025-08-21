Adrián Rodríguez comienza una nueva vida en Cádiz para curarse de sus adicciones: su nuevo trabajo y su tratamiento

Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

Han pasado muchos años del éxito de Los Serrano o Física o Química, pero son muchos los que todavía recuerdan el trabajo que Adrián Rodríguez hizo en ellas. Gracias a su gran sonrisa no tardó en meterse al público en el bolsillo, demostrando un talento que muchos querrían. Por eso, tanto tiempo después el catalán sigue despertando el cariño de quienes le han visto trabajar.

Un cariño que el intérprete también ha notado en sus horas más bajas, pues lleva años luchando contra su adicción a las drogas. El último paso que ha dado para recuperarse ha sido dejar Madrid, donde vivía, para trasladarse a Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde ha encontrado la tranquilidad que necesitaba.

Sobre esta nueva etapa ha hablado en una entrevista para la revista Lecturas en la que Adrián asegura que está “bastante bien” y es que por fin es “consciente de que tengo un problema”. Gracias a la recuperación supo que necesitaba alejarse de lo que le hacía mal, de ahí su mudanza al sur de España donde quiere “empezar de cero y conocer nuevos sitios, generar nuevos recuerdos“.

Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

Además, en la localidad gaditana se encuentra la clínica en la que realiza tratamiento por lo que todo es más fácil. Según explica a la revista acude todos los días para “tener un seguimiento” y allí hace terapias grupales en las que aprende cómo funciona “la cabeza”, adquiriendo herramientas que le ayudan en los momentos difíciles.

Adrián empezó a consumir a los 14 años pues, según cuenta, quiso construirse un personaje “para ser más aceptado, para ser más chulillo” y todo se descontroló, ya que para llenar el vacío que sentía recurrió al consumo.

Su paso por ‘Supervivientes’, el momento de inflexión de Adrián Rodríguez

Cuando Rodríguez se dio cuenta de que algo no iba bien fue en su paso por Supervivientes, concurso que abandonó tan solo doce días después de comenzar. “Creo que era el mono que se disfrazaba de hambre. Allí me empecé a dar cuenta de que algo pasaba”, dice en Lecturas, reconociendo que se decepcionó a sí mismo y que eso le provocó entrar “en una espiral de pensamientos destructivos y ahí caí en picado”.

Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

A día de hoy deja la puerta abierta tanto a Supervivientes como a Gran Hermano, donde cree que encajaría mejor y podría estar más controlado. Pero de momento, hasta que llegue la oferta, está centrado en su nuevo trabajo como coach de interpretación, una labor que desarrolla en la escuela House of Dreams. Además, cabe recordar que Adrián Rodríguez también es monitor en centros de atención a la drogodependencia.

Atrás ha quedado su etapa en Only Fans, donde estuvo de 2021 a 2022 creando contenido para adultos con la que entonces era su novia. Si bien dice en Lecturas que no se arrepiente de esta faceta, pues gracias a ello se pudo pagar “los dos primeros meses de tratamiento, no volvería a ello. Según contó en otra ocasión, no se sentía cómodo con la exposición que implicaba.