España

Adrián Rodríguez comienza una nueva vida en Cádiz para curarse de sus adicciones: su nuevo trabajo y su tratamiento

El actor, conocido por su rol en ‘Física o Quimica’, continúa tratándose para superar su adicción a las drogas

Alba García

Por Alba García

Guardar
Adrián Rodríguez en una imagen
Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

Han pasado muchos años del éxito de Los Serrano o Física o Química, pero son muchos los que todavía recuerdan el trabajo que Adrián Rodríguez hizo en ellas. Gracias a su gran sonrisa no tardó en meterse al público en el bolsillo, demostrando un talento que muchos querrían. Por eso, tanto tiempo después el catalán sigue despertando el cariño de quienes le han visto trabajar.

Un cariño que el intérprete también ha notado en sus horas más bajas, pues lleva años luchando contra su adicción a las drogas. El último paso que ha dado para recuperarse ha sido dejar Madrid, donde vivía, para trasladarse a Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde ha encontrado la tranquilidad que necesitaba.

Sobre esta nueva etapa ha hablado en una entrevista para la revista Lecturas en la que Adrián asegura que está “bastante bien” y es que por fin es “consciente de que tengo un problema”. Gracias a la recuperación supo que necesitaba alejarse de lo que le hacía mal, de ahí su mudanza al sur de España donde quiere “empezar de cero y conocer nuevos sitios, generar nuevos recuerdos“.

Adrián Rodríguez en una imagen
Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

Además, en la localidad gaditana se encuentra la clínica en la que realiza tratamiento por lo que todo es más fácil. Según explica a la revista acude todos los días para “tener un seguimiento” y allí hace terapias grupales en las que aprende cómo funciona “la cabeza”, adquiriendo herramientas que le ayudan en los momentos difíciles.

Adrián empezó a consumir a los 14 años pues, según cuenta, quiso construirse un personaje “para ser más aceptado, para ser más chulillo” y todo se descontroló, ya que para llenar el vacío que sentía recurrió al consumo.

Su paso por ‘Supervivientes’, el momento de inflexión de Adrián Rodríguez

Cuando Rodríguez se dio cuenta de que algo no iba bien fue en su paso por Supervivientes, concurso que abandonó tan solo doce días después de comenzar. “Creo que era el mono que se disfrazaba de hambre. Allí me empecé a dar cuenta de que algo pasaba”, dice en Lecturas, reconociendo que se decepcionó a sí mismo y que eso le provocó entrar “en una espiral de pensamientos destructivos y ahí caí en picado”.

Adrián Rodríguez en una imagen
Adrián Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @adrianrodriguez)

A día de hoy deja la puerta abierta tanto a Supervivientes como a Gran Hermano, donde cree que encajaría mejor y podría estar más controlado. Pero de momento, hasta que llegue la oferta, está centrado en su nuevo trabajo como coach de interpretación, una labor que desarrolla en la escuela House of Dreams. Además, cabe recordar que Adrián Rodríguez también es monitor en centros de atención a la drogodependencia.

Atrás ha quedado su etapa en Only Fans, donde estuvo de 2021 a 2022 creando contenido para adultos con la que entonces era su novia. Si bien dice en Lecturas que no se arrepiente de esta faceta, pues gracias a ello se pudo pagar “los dos primeros meses de tratamiento, no volvería a ello. Según contó en otra ocasión, no se sentía cómodo con la exposición que implicaba.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña NoticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

El rey Felipe VI viaja ‘en secreto’ a Mallorca para conocer el estado de salud de su amigo Jaume Anglada

El marido de la reina Letizia ha estado muy al pendiente de la evolución del músico de 52 años, quien sufrió un grave accidente de tráfico

El rey Felipe VI viaja

La Policía explica el método infalible para no caer en ninguna estafa: cuidado con la inteligencia artificial

Una clave familiar puede ser una herramienta para identificar fraudes y mantenerse protegido

La Policía explica el método

El ‘Ken español’, un joven que se ha hecho más de 50 operaciones para parecerse al novio de Barbie: “Lo hago para gustarme a mí”

La imagen se ha convertido en el centro de la vida contemporánea. La presión estética es un reflejo de una sociedad donde dicha imagen fluctúa entre las aspiraciones personales y las exigencias de belleza

El ‘Ken español’, un joven

Un experto explica si es mejor la gasolina 95 o 98: “Todo el mundo piensa lo mismo”

A través de un video en su cuenta de TikTok un mecánico descifra las claves de cuándo hay que emplear cada combustible

Un experto explica si es

Julio Iglesias, muy preocupado por los incendios en Galicia: su nueva casa familiar en peligro

‘Vanitatis’ saca a la luz que el mítico cantante permanece atento a la evolución de los incendios forestales en el norte de España

Julio Iglesias, muy preocupado por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía explica el método

La Policía explica el método infalible para no caer en ninguna estafa: cuidado con la inteligencia artificial

El ‘Ken español’, un joven que se ha hecho más de 50 operaciones para parecerse al novio de Barbie: “Lo hago para gustarme a mí”

Un experto explica si es mejor la gasolina 95 o 98: “Todo el mundo piensa lo mismo”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 81 años por conducir en dirección contraria en cuatro carreteras diferentes durante el mismo día

Un experto en plantas explica cómo evitar que la punta de las hojas se pongan marrones: “No es un problema de riego”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Estos son los riesgos de no renunciar a una herencia a tiempo: asumir préstamos, hipotecas y cargas fiscales que pueden arruinar tu patrimonio

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés