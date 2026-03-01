En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

El candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez (Claudia Alba / Europa Press)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del 15 de marzo, Carlos Martínez, ha planteado la creación de un modelo territorial basado en el denominado “territorio 30 minutos”, una propuesta con la que pretende garantizar que los habitantes del medio rural dispongan de servicios públicos y privados esenciales a una distancia máxima de media hora. El aspirante socialista ha definido este planteamiento como un sistema que permita que quienes viven en los pueblos tengan acceso a servicios que “garanticen que no te vas a morir de asco”.

Martínez explicó esta iniciativa este domingo en Valladolid durante un encuentro con Juventudes Socialistas, en el que respondió a preguntas centradas en la despoblación, el medio rural, la educación o la vivienda. El candidato defendió que el reto demográfico de Castilla y León no puede abordarse únicamente desde el punto de vista económico, sino también desde la calidad de vida y el acceso a servicios.

El dirigente socialista sostiene que fijar población en los pueblos exige asegurar condiciones de vida comparables a las de las ciudades. “Para quedarte no puede ser solo el frontón y el bar”, afirmó, al subrayar que vivir en el medio rural debe permitir también acceder a la cultura, el deporte y otros servicios cotidianos.

Una red de servicios a media hora

La propuesta del “territorio 30 minutos” consiste en organizar Castilla y León en áreas territoriales en las que cualquier ciudadano pueda acceder en un máximo de media hora de desplazamiento a una serie de servicios básicos. El modelo pretende garantizar que los habitantes del medio rural dispongan cerca de su lugar de residencia de equipamientos esenciales sin necesidad de trasladarse largas distancias a las capitales de provincia.

El candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León, Carlos Martínez (Claudia Alba / Europa Press)

Entre esos servicios se incluirían centros sanitarios, educación obligatoria y formación profesional, servicios sociales, comercio básico, transporte público y oportunidades de empleo. El objetivo es asegurar que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades cotidianas dentro de su propio entorno territorial.

El candidato socialista vincula el “territorio 30 minutos” a una ordenación territorial basada en la comarcalización, con la que pretende organizar la prestación de servicios en torno a áreas funcionales más pequeñas que las provincias. El modelo no implica que cada municipio disponga de todos los equipamientos —algo inviable en una comunidad con miles de localidades de pequeño tamaño—, sino concentrarlos en núcleos de referencia, generalmente cabeceras comarcales o municipios de mayor tamaño, de manera que los vecinos de los pueblos cercanos puedan acceder a ellos en desplazamientos de menos de media hora. Según defiende Martínez, esta organización permitiría un reparto más equilibrado de los recursos y reduciría las desigualdades entre el medio urbano y el rural.

Este modelo supondría una reorganización de la prestación de servicios públicos para asegurar su proximidad, con la idea de que ningún ciudadano quede aislado por la falta de infraestructuras o equipamientos cercanos.

El candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha avisado de que el PSOE es el único partido que puede combatir los "40 años de gobierno del PP" y ha incidido en que la comunidad "no se puede permitir" que los 'populares' "asuman los postulados de la extrema derecha". (Fuente: PSOE)

Martínez ha defendido la necesidad de “hacer atractivo el territorio”, al considerar que las administraciones han dado “en demasiadas ocasiones la espalda” al medio rural. En este sentido, ha subrayado que la acción política no puede centrarse únicamente en los grandes núcleos urbanos. “La política no solo se hace dentro de la M-30 o dentro de las capitales de provincia”, afirmó, al reclamar un “desarrollo homogéneo” en todas las comarcas.

Junto a la reorganización territorial, el candidato socialista ha situado las políticas de vivienda como otro de los ejes de su programa electoral, que a su juicio deben sustentarse en “voluntad política y recursos económicos”, con el objetivo de facilitar que los jóvenes puedan permanecer en los pueblos o trasladarse a ellos.