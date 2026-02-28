Martínez compromete la gratuidad del primer año de universidad y becas para estudiantes del medio rural

En la planificación propuesta se analiza la puesta en marcha de infraestructuras educativas en los entornos rurales, con el objetivo de que estudiantes no se vean forzados a buscar opciones fuera de sus localidades al finalizar la educación primaria. Este planteamiento se suma a un paquete de medidas educativas presentado por Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que incorpora la gratuidad de la matrícula del primer año de universidad para toda la Comunidad y un sistema de becas autonómicas para alumnado del medio rural. Según consignó Europa Press, estas iniciativas buscan responder tanto a las diferencias de acceso como al sobrecoste económico que sufren las familias de zonas rurales cuyos hijos cursan estudios universitarios lejos de casa, tema central durante el segundo día de campaña realizado frente al Castillo del Condestable de Dávalos, en Arenas de San Pedro (Ávila).

De acuerdo con Europa Press, Martínez subrayó que aunque la propuesta de gratuidad del primer curso universitario ha sido recogida ahora también por el Partido Popular, después de rechazarla anteriormente, la medida no resulta suficiente para afrontar todas las dificultades económicas que atraviesan las familias del medio rural. El líder socialista resaltó que el precio de la matrícula representa solo una pequeña parte del gasto total que enfrentan estos estudiantes, ya que deben asumir también los costes de vivienda, manutención y transporte, debido a la falta de oferta universitaria en sus propias localidades. Por ello, el programa electoral incluye la formación de becas autonómicas complementarias a las estatales para cubrir estos sobrecostes, según publicó Europa Press.

Europa Press detalló que Martínez expresó la necesidad de nivelar las oportunidades entre quienes viven cerca de las capitales y quienes provienen de comarcas rurales, ya que actualmente existe una desventaja para estos últimos debido a los costes adicionales que conlleva el desplazamiento y la residencia fuera del entorno familiar. Para el candidato socialista, no resulta viable implantar centros universitarios en todos los municipios, pero sí propuso fortalecer y descentralizar los campus provinciales como una fórmula para mejorar el acceso a la educación superior.

La estrategia, según puntualizó Europa Press, contempla también el desarrollo de un plan integral de infraestructuras educativas para las comarcas rurales. Este plan prevé la elaboración de una planificación estratégica que permita crear y mantener centros en dichos entornos, de modo que se reduzca la necesidad de que los estudiantes abandonen sus hogares a edades tempranas, una circunstancia que Martínez califica de “exilio” y que atribuye a “cuatro décadas de abandono” de las zonas menos favorecidas.

Junto a la mejora de las infraestructuras, el candidato aboga por un plan de movilidad adaptado a la realidad de la Comunidad, incluyendo un servicio de transporte escolar eficaz. El objetivo es que los estudiantes no permanezcan largos trayectos expuestos a situaciones de riesgo para asistir a la educación obligatoria, tal como informó Europa Press. La puesta en marcha de estos servicios pretende también reducir el tiempo que los menores dedican a los desplazamientos y aliviar el impacto económico en las familias.

En el ámbito de la educación obligatoria, Martínez planteó sumar la gratuidad de los libros de texto como parte de sus compromisos electorales y recalcó que los ayuntamientos deben realizar labores de conservación, mantenimiento y vigilancia en los centros educativos de Primaria y Secundaria. Europa Press recordó que esta competencia es una exigencia prevista en la normativa desde el año 2013 y que supone una demanda histórica para muchas corporaciones locales.

Europa Press resaltó que, según Martínez, la educación, junto a la sanidad y la protección social, integra la base del programa socialista para la Comunidad. El candidato subrayó que los informes internacionales reflejan buenos indicadores educativos en la región, aunque sostuvo que estos resultados no deberían usarse para desconocer las dificultades de acceso y permanencia de los jóvenes de entornos rurales.

Martínez, acompañado por la cabeza de lista del PSOE por Ávila, Carmen Iglesias, y otros miembros y simpatizantes del partido, reivindicó la necesidad de aplicar propuestas adaptadas a las circunstancias específicas del territorio, contraponiendo esta visión a la del Partido Popular, quien, desde su perspectiva, no concreta las medidas en la misma medida. Además, en el capítulo sanitario, el líder socialista asumió el compromiso de construir un hospital comarcal en el Valle del Tiétar para garantizar la cobertura médica de la zona.

Según reportó Europa Press, tras su intervención en Arenas de San Pedro y su encuentro con integrantes de la Asociación de Jóvenes Solidarios, Martínez tenía previstas nuevas actividades en Salamanca, incluyendo un acto en la capital y la participación en una comida mítin en Villares de la Reina, como continuación de sus actos de campaña electoral.