Martínez recuerda a las cuatro víctimas de la violencia machista y los dos hijos y llama a poner "pie en pared"

Carlos Martínez, líder socialista y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, centró su intervención en la ciudad de Ponferrada en el recuerdo a las víctimas de la violencia machista más recientes. Según consignó el medio, durante el acto de precampaña celebrado este domingo, Martínez hizo un llamado a no tolerar los discursos que minimizan la gravedad de este fenómeno, señalando también la ruptura irreparable que provoca en familias y comunidades.

De acuerdo con la información publicada, en el transcurso de los últimos días, cuatro mujeres y dos menores perdieron la vida a causa de ataques misóginos. En ese contexto, Martínez inició su intervención rindiendo homenaje a quienes han sido asesinados y subrayó que estas pérdidas no son casos aislados, sino manifestaciones de una problemática estructural que permanece a menudo invisible en la sociedad. Frente a esta situación, el líder socialista señaló la necesidad de organizar una respuesta firme y constante contra esta realidad: “hay que poner pie en pared” ante los intentos de negar o trivializar estos hechos.

El candidato socialista también aludió a la falta de avances legislativos, destacando que, según publicó el medio, desde hace cuatro años en Castilla y León no se ha logrado alcanzar un acuerdo para actualizar una ley que data de hace quince años conforme al Pacto de Estado contra la violencia de género. Para Martínez, esta parálisis refleja, entre otros aspectos, una resistencia al reconocimiento del problema y a la adopción de medidas que puedan generar cambios sustanciales en la protección de los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, el secretario autonómico del PSOE señaló que la negación no solo abarca la violencia machista, sino que también se extiende a otros ámbitos como el cambio climático y los avances en igualdad de género. Según reportó el medio, Martínez calificó simbólicamente la situación de Castilla y León como una realidad “en blanco y negro”, proponiendo que es momento de impulsar transformaciones que reflejen la diversidad y la pluralidad.

El acto de precampaña contó con la presencia de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, quien acompañó a Martínez. Ante militantes y simpatizantes, el aspirante socialista reiteró que el proyecto de su formación busca cimentar la igualdad efectiva: “el Partido Socialista tiene un proyecto sólido y fundamental que se asienta en la lucha feminista, en la lucha por la igualdad del 50 por ciento de la población”. Estas palabras, reportó el medio, fueron el cierre de un discurso orientado a reivindicar el compromiso político ante el retroceso de derechos.

Martínez instó a la población a no retroceder en la defensa de la igualdad, animando a la sociedad a mantener una posición activa contra cualquier tentativa de relativizar los problemas de la violencia de género. El medio detalló la importancia que el candidato da a la unidad política y social frente a la banalización de la violencia contra las mujeres y la conveniencia de actualizar las leyes y los marcos normativos.

En su balance general, el candidato del PSOE vinculó el recuerdo de las víctimas con la exigencia de un compromiso real tanto de las instituciones como de la ciudadanía para lograr avances contra la desigualdad y la discriminación, subrayando el objetivo de transformar las estructuras sociales que perpetúan la violencia y la exclusión.