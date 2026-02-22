Espana agencias

Martínez recuerda a las cuatro víctimas de la violencia machista y los dos hijos y llama a poner "pie en pared"

Carlos Martínez, candidato socialista, homenajea en Ponferrada a quienes han perdido la vida por ataques misóginos recientes y exige unidad para rechazar discursos que banalizan esta problemática social, reclamando avances legislativos y compromiso frente a la desigualdad

Guardar

Carlos Martínez, líder socialista y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, centró su intervención en la ciudad de Ponferrada en el recuerdo a las víctimas de la violencia machista más recientes. Según consignó el medio, durante el acto de precampaña celebrado este domingo, Martínez hizo un llamado a no tolerar los discursos que minimizan la gravedad de este fenómeno, señalando también la ruptura irreparable que provoca en familias y comunidades.

De acuerdo con la información publicada, en el transcurso de los últimos días, cuatro mujeres y dos menores perdieron la vida a causa de ataques misóginos. En ese contexto, Martínez inició su intervención rindiendo homenaje a quienes han sido asesinados y subrayó que estas pérdidas no son casos aislados, sino manifestaciones de una problemática estructural que permanece a menudo invisible en la sociedad. Frente a esta situación, el líder socialista señaló la necesidad de organizar una respuesta firme y constante contra esta realidad: “hay que poner pie en pared” ante los intentos de negar o trivializar estos hechos.

El candidato socialista también aludió a la falta de avances legislativos, destacando que, según publicó el medio, desde hace cuatro años en Castilla y León no se ha logrado alcanzar un acuerdo para actualizar una ley que data de hace quince años conforme al Pacto de Estado contra la violencia de género. Para Martínez, esta parálisis refleja, entre otros aspectos, una resistencia al reconocimiento del problema y a la adopción de medidas que puedan generar cambios sustanciales en la protección de los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, el secretario autonómico del PSOE señaló que la negación no solo abarca la violencia machista, sino que también se extiende a otros ámbitos como el cambio climático y los avances en igualdad de género. Según reportó el medio, Martínez calificó simbólicamente la situación de Castilla y León como una realidad “en blanco y negro”, proponiendo que es momento de impulsar transformaciones que reflejen la diversidad y la pluralidad.

El acto de precampaña contó con la presencia de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, quien acompañó a Martínez. Ante militantes y simpatizantes, el aspirante socialista reiteró que el proyecto de su formación busca cimentar la igualdad efectiva: “el Partido Socialista tiene un proyecto sólido y fundamental que se asienta en la lucha feminista, en la lucha por la igualdad del 50 por ciento de la población”. Estas palabras, reportó el medio, fueron el cierre de un discurso orientado a reivindicar el compromiso político ante el retroceso de derechos.

Martínez instó a la población a no retroceder en la defensa de la igualdad, animando a la sociedad a mantener una posición activa contra cualquier tentativa de relativizar los problemas de la violencia de género. El medio detalló la importancia que el candidato da a la unidad política y social frente a la banalización de la violencia contra las mujeres y la conveniencia de actualizar las leyes y los marcos normativos.

En su balance general, el candidato del PSOE vinculó el recuerdo de las víctimas con la exigencia de un compromiso real tanto de las instituciones como de la ciudadanía para lograr avances contra la desigualdad y la discriminación, subrayando el objetivo de transformar las estructuras sociales que perpetúan la violencia y la exclusión.

Temas Relacionados

Violencia machistaPSOECarlos MartínezPedro SánchezPonferradaCastilla y LeónIgualdadFeminismoJunta de Castilla y LeónPacto de Estado contra la violencia machistaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Congreso debate la iniciativa de Sumar y socios de izquierda para exigir a EEUU que levante el embargo a Cuba

Diversos partidos en la cámara baja han presentado una propuesta que busca reclamar al Ejecutivo la defensa de la legalidad internacional ante las restricciones impuestas por Washington, alertando sobre las consecuencias humanitarias y el impacto socioeconómico en Cuba

El Congreso debate la iniciativa

Vaquero (PNV) lamenta que "los extremos, desde la izquierda, incluso el Gobierno y el PP alimentan" a Vox

La portavoz nacionalista advierte sobre el crecimiento de Vox mientras señala a distintas corrientes políticas y al Ejecutivo por reforzar su posición, y reclama un aislamiento efectivo en vez de ataques que terminan impulsando su avance

Vaquero (PNV) lamenta que "los

La AN escucha esta semana al 'conseller' de Justicia y Villarejo como testigos en el juicio a los Pujol

Testimonios clave de altos cargos y exagentes policiales serán escuchados ante el tribunal en Madrid, donde se decidirá el futuro judicial de la familia Pujol, acusada de enriquecimiento ilícito y vinculada a operaciones policiales y financieras controvertidas

La AN escucha esta semana

La cúpula del PP enfría el pacto con Vox en Extremadura pero espera una "ventana de oportunidad" tras elecciones de CyL

Las conversaciones entre las formaciones nacionales mantienen la incertidumbre sobre el futuro gobierno en la región, mientras las directivas insisten en la necesidad de diálogo y calma ante el inminente calendario electoral y posibles escenarios tras los comicios de Castilla y León

La cúpula del PP enfría

PP carga contra Marlaska por "boicotear" la comparecencia en Senado de Julio Martínez, "posible testaferro" de Zapatero

El principal partido de la oposición exige explicaciones inmediatas al titular de Interior por rechazar colaborar en localizar a un testigo considerado esencial en la investigación parlamentaria por supuestos vínculos entre el rescate de Plus Ultra y el expresidente socialista

PP carga contra Marlaska por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez aterriza en CyL para

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

ECONOMÍA

Una vivienda usada como alquiler

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones