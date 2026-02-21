Martínez augura que si Mañueco gana tendrá "la poca vergüenza" de pedir la abstención al PSOE que la rechazaría

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha augurado que si el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, gana las elecciones del 15 de marzo, tendrá "la poca vergüenza" de pedir la abstención del Partido Socialista que lo rechazaría puesto que ha exigido un acuerdo "a priori" para conocer las reglas del juego antes de la cita con las urnas.

"Si son capaces de tener un voto más que nosotros, cosa que dudo muchísimo, nos pedirán la abstención; tendrán la poca vergüenza de pedirnos la abstención y, por tanto, pedirnos hablar y exigirnos responsabilidad, al puro estilo Partido Popular, al puro estilo Mañueco", ha pronosticado el socialista que ha vuelto a insistir en que tendría que haber un acuerdo previo a la cita con las urnas.

Martínez, que ha ofrecido en repetidas ocasiones a Fernández Mañueco un acuerdo para que en Castilla y León gobierne la lista más votada, ha zanjado que si no hay acuerdo 'a priori' el político del PP tendrá que asumir la responsabilidad "de no poner reglas de juego claras antes de salir a jugar". El socialista ha considerado que Mañueco ha rechazado ese pacto "porque sabe que pierde".

"Por tanto, nosotros no vamos a facilitar la investidura de Mañueco", ha zanjado el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta que ha aclarado también que eso no quiere decir que si al final el PP forma gobierno el PSOE no sea "lo suficientemente responsable" desde la oposición para poder entablar "un diálogo honesto" que permita sacar los presupuestos --Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2024-- y los grandes temas de Comunidad.

En una entrevista con Europa Press a menos de un mes de la cita con las urnas, Carlos Martínez ha reprochado a Fernández Mañueco que no haya querido llegar a ningún tipo de acuerdo con el PSOE en el último año y ha asegurado además que la "soberbia" de los 'populares' les han llevado incluso a las malas formas.

PIDE "UN HORIZONTE DE CONFLUENCIA EN LOS TEMAS DE CCAA CON MAYÚSCULAS"

Preguntado por la afirmación de Fernández Mañueco de que si conserva el Gobierno de Castilla y León hablará con todos los partidos pero no pactará con el PSOE, Martínez ha explicado al presidente que tiene que entender que "se prevé un Hemiciclo como se prevé" y en el que considera que PP y PSOE deberían tener "un horizonte de confluencia en los temas de Comunidad con mayúsculas", como los aranceles o la financiación, para "poner los intereses de Castilla y León por delante".

Carlos Martínez ha asegurado que se presenta a las elecciones del 15 de marzo "con los deberes hechos" para abordar "un proyecto de Comunidad", frente a un Fernández Mañueco al que ve "gastado" y al que ha acusado además de llegar "tarde y mal, como el mal estudiante".

En este sentido, ha vuelto a defender la necesidad de tener un 'cara a cara' con Fernández Mañueco y ha considerado que la negativa del candidato del PP representa "un déficit democrático salvaje" y "una indecencia democrática absolutamente demoledora" que "nadie entiende ya". El socialista ha recordado los primeros 'cara a cara' entre Felipe González y José María Aznar en 1996 y ha lamentado que 30 años después se cuestione esta posibilidad en Castilla y León "por la falta de voluntad de uno".

Asimismo, ha ironizado sobre el "vericueto legal" del candidato del PP al acusar al PSOE de querer quitar la voz a los partidos minoritarios y ha recordado que la ley que regula los debates electorales sólo habla "de mínimos". "Por lo tanto, hagamos dos, como marca la legislación si quieren, otros dos incorporando a los minoritarios que tienen que tener voz y el 'cara a cara' porque sólo hay dos formas, dos aspirantes con posibilidades reales de presidir esta Comunidad Autónoma", ha zanjado al respecto.

"Vamos a poder tener la oportunidad de, o bien gobernar siendo conscientes de que vamos a ser primera fuerza política y gobernar en minoría buscando la banda ancha, o bien ser alternativa en la oposición", ha augurado Martínez que ha advertido de que presentarse a las elecciones del 15 de marzo con la pretensión de tener mayoría suficiente para gobernar "está fuera de la realidad".

"Nosotros no estamos fuera de esa realidad por lo tanto creo que es más honesto ser conscientes de lo que hay y tener claros los dos horizontes que van a venir a partir del 15 de marzo", ha zanjado.

El candidato socialista ha aclarado también que el PSOE de Castilla y León no se puede hacer trampas al solitario y se ha mostrado consciente de que la suma de las derechas --PP y Vox-- puede tener mayoría absoluta. "Es a lo que fía todo el proyecto del señor Mañueco", ha lamentado Martínez que ha acusado al PP de haber puesto a Castilla y León "en venta" con líneas rojas que "al final son cheques en blanco".

"VOX VA A POR EL 27 --AÑO 2027--"

"No hay que mirar qué va a hacer el PP, porque va a hacer lo contrario de lo que dice (...) Lo que planteamos es qué va a hacer Vox", ha considerado el socialista que se ha preguntado si Vox va a querer sustituir al PP "o va a querer ser permanentemente la muleta del Partido Popular". "Vox va a por el 27 --año 2027 cuando de prevén las elecciones generales--", ha sentenciado.

Por último, ha lamentado que PP y Vox estén hablando de reparto de sillones para alcanzar el poder y del "reparto de cortijo" sin centrarse en los problemas de la ciudadanía y ha advertido: "Castilla y León está muy atenta a todo esto y seguramente Mañueco lo pague, lo pague el caro".