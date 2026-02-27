Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

El secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña del PSOE, en la Feria de Muestras de Valladolid. (Claudia Alba/Europa Press)

La locomotora electoral llega a su tercera parada: Castilla y León. Los líderes nacionales aterrizan en este inmenso territorio para volcarse de lleno en una campaña kilométrica que ha comenzado en la pasada medianoche y que se extenderá hasta un día antes de ir a las urnas, el 15 de marzo.

Y es que, a pesar de vivir en un corto espacio de tiempo las urnas extremeñas y aragonesas, los focos nacionales no han perdido intensidad en esta comunidad. Primero, porque la política que se cuece en Madrid determina directamente las relaciones que mantendrán los diferentes partidos en Castilla y León; y segundo, porque los líderes nacionales están obligados a exhibir músculo de cara a unas elecciones generales que están a la vuelta de la esquina (llegan en 2027). Y que, pese a todas las exigencias de la oposición para que se adelanten, podrían llegar más tarde que pronto.

Si no estás familiarizado con el día a día de la política española, aquí están las claves para ponerte al día en la carrera a la Presidencia de la Junta de Castilla y León:

El PP juega en casa

El Partido Popular juega en uno de sus feudos por excelencia, donde gobierna desde 1987. La consigna es clara: evitar una fuga de votos hacia Vox que complique la gobernabilidad y poner el acento en que una nueva derrota electoral del PSOE sería otra estocada para el Gobierno de España.

El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Mañueco, pretende llevar la campaña al discurso regional, pero desde el PP reconocen que en este territorio tienen especial peso los asuntos de la política nacional. Al presidente castellanoleonés le persigue la sombra de su gestión durante los incendios que asolaron la comunidad el pasado verano, un asunto que podría mermar sus apoyos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido no buscar réditos partidistas ni hacer "política cono los incendios" sino "políticas para afrontar los incendios". (Fuente: Cortes Castilla León)

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, estará presente en mítines de todas las provincias de Castilla y León, especialmente los fines de semana y “con especial cariño” a la ciudad de León, según apuntan fuentes de Génova. La primera de sus apariciones está prevista este viernes en la provincia de Salamanca, en un mitin en Ciudad Rodrigo.

El PP tratará de mantener en la máxima discreción los pactos que puedan derivarse de las elecciones en Extremadura y Aragón con Vox, ante la preocupación de que puedan embarrar la campaña de Mañueco. Hay que recordar que este territorio fue la zona cero de los pactos autonómicos entre estas dos formaciones en España. Y que finalmente rompieron.

Examen definitivo para PSOE

Sánchez ya ha estado calentando el ambiente en precampaña, con una primera aparición en Ponferrada en la que sacó a relucir los avances progresistas desde el Gobierno y el papel del PSOE como freno de la extrema derecha. “En 2022, Castilla y León se convirtió en la ‘zona cero’ de los gobiernos de PP y Vox. Hagamos que sea el punto y final de esos gobiernos”, sentenció Sánchez. Incluso hubo espacio para hablar de su lucha particular contra los tecnoligarcas “apoyados por la extrema derecha”.

Ahora, el PSOE, que no puede permitirse más reventones, pondrá de relieve esta alianza PP-Vox para tratar de revertir la tendencia actual en las urnas, que favorece a la derecha. Pero el éxito o fracaso de la campaña de Carlos Martínez pasa por movilizar a un electorado decepcionado que está prefiriendo votar desde el sofá de casa para castigar al partido.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura no podrá contar con el PSOE, que pese a oponerse a Vox no será alternativa para evitar que gobierne.

Los socialistas arrancan en Castilla y León después de encajar sus peores resultados en Extremadura y Aragón. En este territorio el escenario es más optimista, ya que las encuestas auguran un empate técnico con los populares, si bien será insuficiente para gobernar. No obstante, en Ferraz se busca convertir Castilla y León en el trampolín para cambiar la tendencia y coger impulso de cara a las generales que llegarán en 2027.

Vox no quiere despertar del sueño

Vox podría volver a descorchar el champán este 15 de marzo. Las encuestas prevén que continuará multiplicando su representación, que podría llegar, en el escenario más optimista, al 20% de los votos.

Santiago Abascal volverá a ser la cara visible de la campaña con apariciones diarias junto a su candidato Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León. También estarán sobre el terreno otros representantes de Vox, aunque en un perfil bajo, limitándose a visitas sectoriales y contacto con la gente de calle.

La izquierda ‘Gruyer’ de los partidos regionalistas

En la carrera también está la izquierda alternativa, de nuevo fracturada, entre Podemos y la coalición Sumar-Izquierda Unida y Verdes Equo. Ambos defenderán el mismo mensaje: el abandono, servicios públicos y despoblación, pero con candidatos distintos —Juan Gascón por un lado, y Miguel Ángel Llamas por el otro—.

Al margen de los partidos estatales, competirán el resto de formaciones de carácter regionalista o provincialista, que han reclamado bajar el debate a los problemas de a pie de los castellanoleoneses: infraestructuras, sanidad y despoblación en una comunidad marcada por el envejecimiento y la pérdida paulatina de población en algunas provincias.

Las claves técnicas: así es el sistema electoral

Un total de 2.097.768 electores están llamados a las urnas dentro de apenas 15 días, de los que 81.890 lo harán por primera vez, para elegir a los 82 procuradores —uno más que hace cuatro años—, que compondrán las próximas Cortes autonómicas en la XII Legislatura.

Nueve circunscripciones que reparten un mínimo de tres escaños y uno adicional por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Palencia, Ávila, Zamora y Segovia (7 cada una) y Soria (5).

En este modelo, el porcentaje total de votos a nivel autonómico no se traduce automáticamente en escaños. El reparto se decide provincia a provincia, lo que puede provocar que una subida en votos en el conjunto de la comunidad no implique necesariamente un aumento proporcional de representación.