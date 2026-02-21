Martínez, sorprendido por los "dogmatismos" de González, pide confianza para los que asumen responsabilidad ahora

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de CyL, Carlos Martínez, se ha mostrado sorprendido por los "dogmatismos" de algunos históricos socialistas, como el expresidente del Gobierno, Felipe González, que ha avanzado que votaría en blanco si Pedro Sánchez vuelve a optar a la Presidencia del Gobierno.

En este sentido, ha reivindicado "el derecho" de las actuales generaciones del Partido Socialista a pedir la confianza de los ciudadanos y a asumir responsabilidades e incluso a equivocarse. "Yo estoy pidiendo la confianza de la ciudadanía a equivocarme y a acertar, como otros en su momento se equivocaron y acertaron, entendiendo y respetando sus opiniones --las de los históricos del PSOE--", ha zanjado para insistir en que es el tiempo de que las actuales generaciones asuman las riendas.

"Otras vendrán detrás de nosotros", ha evidenciado Carlos Martínez en una entrevista con la agencia Europa Press a menos de un mes de las elecciones en Castilla y León en la que ha mostrado "todo el respeto del mundo" a políticos como Felipe González, si bien ha reconocido que el ruido "no ayuda".

Para Carlos Martínez, afirmaciones como las del expresidente del Gobierno permiten generar además "una cortina de humo perfecta" para que el candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, "vuelva a esconderse", en la estrategia del PP de "salvar al soldado Mañueco". "Todas las cortinas de humo que puedan poner las van a poner y eso perjudica al PSOE claro", ha advertido.

Martínez ha insistido en que es "absolutamente respetuoso" con las personas que han dirigido el PSOE con anterioridad si bien ha insistido en que resultan "sorprendentes" las "certezas" con las que "algunos toman las decisiones, cuestionan y valoran" y los "dogmatismos" según los cuales cada uno tiene su propia verdad absoluta. El político soriano ha parafraseado en este punto a Antonio Machado que escribió en uno de sus poemas: "¿Tú verdad? No la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela".

El candidato socialista ha hecho un llamamiento a intentar buscar entre todos las verdades que puedan ser compartidas por una gran mayoría, "y no las verdades únicas de personalidades como Felipe", al que ha insistido en trasladar "todo el respeto del mundo". Martínez se ha definido como "un interrogante con patas" ya que, según ha confesado, él duda "permanentemente", una circunstancia que, según ha explicado también, le obliga a hacer reflexiones para intentar buscar "los porqués y los argumentos de las cosas".

"A mí me sorprenden las certezas con las que algunos dogmatizan sobre todo, en un contexto internacional que es, ya no fluido, es la inestabilidad permanente en el que los cambios de opinión individuales personalistas generan absolutos terremotos y 'tsunamis' sociales y 'tsunamis' políticos. La certeza con la que algunos se toman las decisiones y cuestionan y valoran, ahí me sorprende", ha concluido al respecto.

RECUERDA A RUBALCABA: "LA MARCA TE DA, LA MARCA TE QUITA"

Por otro lado y preguntado por las derrotas electorales del PSOE en Extremadura y en Aragón y las perspectivas en Castilla y León, Carlos Martínez ha asegurado que es "consciente" de la realidad y del "desgaste" de la marca Partido Socialista tras siete años de Gobierno de la nación en los que "han caído todas las plagas bíblicas".

Martínez ha recordado en este punto a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando afirmó "la marca te da, la marca te quita" y se ha mostrado consciente de que "hoy por hoy" la marca Partido Socialista está sufriendo un desgaste de la que él no es ajeno.

"Por lo tanto, tienes que afrontarlo desde esa realidad de la consciencia total y absoluta de lo que nos estamos jugando y también desde la consciencia de que mucha gente, fundamentalmente Mañueco, va a querer generar interferencias con todo esto", ha explicado Martínez que ha ironizado sobre los intentos del candidato del PP para que se hable de política nacional para no hablar de Castilla y León.

Dicho esto, se ha mostrado "convencido y confiado" en que la ciudadanía de Castilla y León es "evidentemente inteligente y evidentemente madura" para tener en cuenta que el próximo 15 de marzo están en juego "la continuidad de 40 años más cuatro y de siete --los que lleva Fernández Mañueco como presidente de la Junta-- más cuatro".

Por último, ha asegurado que en su recorrido por Castilla y León desde que asumió la secretaría general del PSCL hace un año ha podido constatar que Alfonso Fernández Mañueco está "muy gastado" y que "va a remolque" y "dos pasos por detrás" del PSCL al que las encuestas le soplan "a favor", tras un "pequeño declive" en junio cuando salió el presunto caso de corrupción sobre Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista entonces.

"Hubo una pequeña bajada porque lógicamente todos el impacto lo percibimos, absolutamente todo el mundo", ha admitido Martínez que ha insistido en que los casos de corrupción económica, ética y moral "sacuden más" a los partidos de izquierda. "Ahí hubo un pequeño declive que enseguida repuntó", ha asegurado Martínez que preguntado sobre si mantiene la horquilla que dio hace dos meses de entre 28 y 34 procuradores ha admitido que 34 son "un optimismo que es más voluntad y esperanza". "Desde luego estamos en torno ahí", ha augurado el socialista que encabeza la candidatura del PSOE por Soria donde aspira a obtener tres procuradores, como en 2019.