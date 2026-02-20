Martínez pide tomar las encuestas como "un horóscopo" y augura que el PP dirá "que Tezanos defiende a Sánchez"

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha pedido tomar las encuestas, como la del CIS, como un "horóscopo" y ha augurado que el PP se "excusará" con que "Tezanos defiende al Gobierno de Sánchez".

"El día a día te da apuntes significativos. Cuando la derecha, que controla muchas empresas demoscópicas, está en silencio, es que la cosa no le va bien al PP porque la evidencia de que no existan datos con los que arrasen es significativo", ha manifestado el candidato.

Así, ante preguntas de periodistas sobre los datos del CIS, ha manifestado que, desde que asumió las riendas del PSOE, "la pulsión de cambio en la ciudadanía es una necesidad, un clamor social" y, a su juicio, "la película de Mañueco está más que desgastada y es de sobra conocida".

"Si el CIS nos dice que vamos como un tiro, encantados. Si lo dice así de claro y rotundo nos hará ilusión, si lo dice con menos entusiasmos también. Al Partido Popular estoy convencido qde ue no le va a valer y tendrán la excusa ya de que el señor Tezanos defiende al Gobierno de Sánchez", ha manifestado.

PISAR LA CALLE

En este sentido, ha abogado por "pisar suelo, hablar con la gente y escuchar a los territorios". "Lo que no es una encuesta, es el hartazgo con Mañueco y los 40 años en los que han perpetuado a la comunidad sin corregirla", ha abundado.

Así, ha incidido en mostrar a la gente un "proyecto alternativo" que dé "un cambio a las políticas públicas" para poner a las personas "en el centro". En definitiva, "un giro de guion de 180 grados".

"La verdadera encuesta es la que el 15 de marzo nos van a trasladar todos en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad, y es que están hartos", ha finalizado.