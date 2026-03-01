España

Begoña Gómez acapara todas las miradas en los Premios Goya 2026: apuesta por una blazer de lentejuelas de Teresa Helbig

La mujer del presidente del Gobierno optó por una blazer de lentejuelas firmada por Teresa Helbig

Guardar
La esposa del presidente del
La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS).

La política y el cine volvieron a cruzarse en la alfombra roja de los Premios Goya 2026, donde la presencia institucional fue casi tan comentada como los propios galardones. Entre las figuras más observadas de la noche destacó la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que reaparecía en esta cita tras años alejada del foco mediático en este evento.

El presidente del gobierno quiso acudir acompañado de la empresaria, quien volvió a pisar la alfombra roja en una edición especialmente simbólica, celebrada en Barcelona. Junto a ellos, otros representantes políticos como Yolanda Díaz, Ernest Urtasun o Francina Armengol también quisieron respaldar con su presencia la gran noche del cine español.

Sin embargo, fue el regreso de Gómez el que concentró buena parte de la atención. Hacía ocho años que no acudía a los Goya —la última vez fue en 2018, antes de que Sánchez llegara a la presidencia—, y su vuelta se produce tras meses sin apariciones públicas debido a sus problemas judiciales, salvo un reciente acto institucional en La Moncloa.

En esta ocasión, optó por posar en solitario ante los fotógrafos, separándose del grupo de autoridades que accedió previamente al recinto. Un gesto discreto, pero significativo; no obstante, la mujer del presidente ha sido noticia por el estilismo escogido, que se alejó de los códigos más clásicos de alfombra roja. En lugar del habitual vestido largo, apostó por un traje de inspiración sastre con un giro contemporáneo. La pieza clave fue una blazer de lentejuelas firmada por Teresa Helbig, diseñadora habitual en su armario.

Pedro Sánchez, Begoña Gómez y
Pedro Sánchez, Begoña Gómez y otras autoridades llegan a los Goya 2026 (EFE)

Una pieza de diseño

La americana, perteneciente a una colección anterior de la firma catalana, destacaba por su patrón de cuadros tipo tartán y por el brillo de las paillettes en tonos rojo, negro y dorado. De corte estructurado, con hombros marcados y cierre frontal, se convertía en el foco absoluto del estilismo.

El resto del conjunto se construyó desde la sobriedad. Gómez optó por una base en negro compuesta por un top de tirantes con escote en pico y un pantalón de corte recto, logrando una silueta limpia y elegante. Como calzado, eligió unos salones negros de tacón de aguja, reforzando la coherencia del conjunto.

El resultado respondía a una fórmula cada vez más presente en las alfombras rojas: una única pieza protagonista combinada con elementos neutros. En este caso, el brillo quedaba concentrado en la chaqueta, mientras el resto del estilismo actuaba como soporte. El conjunto se completaba con una imagen de belleza natural: melena suelta con ondas suaves y maquillaje en tonos neutros, pensado para acompañar sin competir con la fuerza visual de la blazer.

En contraste con otras propuestas más teatrales o voluminosas vistas durante la noche en actrices como Macarena Gómez o Hiba Abouk, su look apostaba por la contención y la precisión. Una elección que parecía alinearse con su papel institucional, sin renunciar a un toque de tendencia.

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz, por su parte, apostó por un conjunto en un vibrante tono mostaza. Para la 40.ª edición de los Premios Goya, la ministra de Trabajo lució un diseño de inspiración camisera con corte holgado, obra de la firma gallega Purificación García. Completó su estilismo con un recogido elegante, llamativos pendientes y un maquillaje que destacaba por unos labios rojos intensos.

La ministra de Trabajo Yolanda
La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la presidenta del Congreso Francina Armengol, el presidente de la Academia de Cine Fernando Méndez-Leite, presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Salvador Illa, el ministro de Cultura Ernest Urtasun y el ministro de Transformación Digital Óscar López, posan a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Quique GarcíaQuique García

Temas Relacionados

Begoña GómezPremios GoyaPremios Goya 2026Moda EspañaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil rescata a dos senderistas, una mujer de 19 años y un hombre de 20, en el pico de Dos Hermanas tras quedar atrapados por hielo y nieve

Los especialistas de la Guardia Civil accedieron a ellos y tuvieron que realizar el rescate mediante una técnica de cuerda corta y mini largos, logrando evacuarlos con seguridad

La Guardia Civil rescata a

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

La respuesta de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel han provocado una reacción en cadena en los sistemas aeroportuarios de la región

Decenas de españoles se quedan

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 3 del 1 de marzo de 2026

Juegos Once publicó la combinación sorteada a las 14:00 horas; tenemos todas las cifras aquí mismo

Super ONCE: números ganadores del

Comprobar Super ONCE: ganadores del Sorteo 2 de este domingo 1 de marzo del 2026

Como diariamente, aquí están los números sorteados en la segunda jugada de hoy

Comprobar Super ONCE: ganadores del

Super ONCE: resultados del Sorteo 1 HOY domingo 1 de marzo del 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora de las 10:00 horas; descubra si la suerte estuvo de su lado

Super ONCE: resultados del Sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Decenas de españoles se quedan

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

Sin muertos ni heridos entre los 30.000 españoles que están en Oriente Medio: “Son circunstancias muy difíciles”

Invalidan una multa de 600.001 euros a una empresa agrícola por ‘venta ilegal’ de combustible: la demanda del gobierno de Canarias solo se basaba en una investigación privada

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica