Begoña Gómez acapara todas las miradas en los Premios Goya 2026: apuesta por una blazer de lentejuelas de Teresa Helbig

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS).

La política y el cine volvieron a cruzarse en la alfombra roja de los Premios Goya 2026, donde la presencia institucional fue casi tan comentada como los propios galardones. Entre las figuras más observadas de la noche destacó la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que reaparecía en esta cita tras años alejada del foco mediático en este evento.

El presidente del gobierno quiso acudir acompañado de la empresaria, quien volvió a pisar la alfombra roja en una edición especialmente simbólica, celebrada en Barcelona. Junto a ellos, otros representantes políticos como Yolanda Díaz, Ernest Urtasun o Francina Armengol también quisieron respaldar con su presencia la gran noche del cine español.

Sin embargo, fue el regreso de Gómez el que concentró buena parte de la atención. Hacía ocho años que no acudía a los Goya —la última vez fue en 2018, antes de que Sánchez llegara a la presidencia—, y su vuelta se produce tras meses sin apariciones públicas debido a sus problemas judiciales, salvo un reciente acto institucional en La Moncloa.

En esta ocasión, optó por posar en solitario ante los fotógrafos, separándose del grupo de autoridades que accedió previamente al recinto. Un gesto discreto, pero significativo; no obstante, la mujer del presidente ha sido noticia por el estilismo escogido, que se alejó de los códigos más clásicos de alfombra roja. En lugar del habitual vestido largo, apostó por un traje de inspiración sastre con un giro contemporáneo. La pieza clave fue una blazer de lentejuelas firmada por Teresa Helbig, diseñadora habitual en su armario.

Pedro Sánchez, Begoña Gómez y otras autoridades llegan a los Goya 2026 (EFE)

Una pieza de diseño

La americana, perteneciente a una colección anterior de la firma catalana, destacaba por su patrón de cuadros tipo tartán y por el brillo de las paillettes en tonos rojo, negro y dorado. De corte estructurado, con hombros marcados y cierre frontal, se convertía en el foco absoluto del estilismo.

El resto del conjunto se construyó desde la sobriedad. Gómez optó por una base en negro compuesta por un top de tirantes con escote en pico y un pantalón de corte recto, logrando una silueta limpia y elegante. Como calzado, eligió unos salones negros de tacón de aguja, reforzando la coherencia del conjunto.

El resultado respondía a una fórmula cada vez más presente en las alfombras rojas: una única pieza protagonista combinada con elementos neutros. En este caso, el brillo quedaba concentrado en la chaqueta, mientras el resto del estilismo actuaba como soporte. El conjunto se completaba con una imagen de belleza natural: melena suelta con ondas suaves y maquillaje en tonos neutros, pensado para acompañar sin competir con la fuerza visual de la blazer.

En contraste con otras propuestas más teatrales o voluminosas vistas durante la noche en actrices como Macarena Gómez o Hiba Abouk, su look apostaba por la contención y la precisión. Una elección que parecía alinearse con su papel institucional, sin renunciar a un toque de tendencia.

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz, por su parte, apostó por un conjunto en un vibrante tono mostaza. Para la 40.ª edición de los Premios Goya, la ministra de Trabajo lució un diseño de inspiración camisera con corte holgado, obra de la firma gallega Purificación García. Completó su estilismo con un recogido elegante, llamativos pendientes y un maquillaje que destacaba por unos labios rojos intensos.

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la presidenta del Congreso Francina Armengol, el presidente de la Academia de Cine Fernando Méndez-Leite, presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Salvador Illa, el ministro de Cultura Ernest Urtasun y el ministro de Transformación Digital Óscar López, posan a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Quique GarcíaQuique García