España

De Kira Miró y Salva Reina a Mario Casas con su madre: las mejores parejas que han pisado la alfombra roja de los premios Goya 2026

El cine español protagonizó este sábado 28 de febrero su gran noche con una infinidad de personajes del panorama nacional acompañados de sus seres queridos

Guardar
Salva Reina y Kira Miró,
Salva Reina y Kira Miró, en los Goya 2026 (EFE)

La alfombra roja de los Premios Goya 2026 volvió a convertirse este sábado 28 de febrero en un escaparate de glamour, pero también en un reflejo de complicidad y familiaridad. Aunque no haya sido una de las ediciones más románticas que se recuerdan, varias parejas del panorama cultural español aprovecharon la gran noche del cine para posar juntas y compartir protagonismo en uno de los eventos más mediáticos del año.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar

Entre los nombres más destacados estuvieron los propios conductores de la gala. Rigoberta Bandini y Luis Tosar, encargados de presentar la ceremonia, no quisieron acudir solos. La artista catalana apareció acompañada por su marido, Esteban Navarro, con quien mantiene una relación desde hace años y comparte un hijo. Ambos se mostraron cercanos y naturales ante las cámaras, en una noche especialmente significativa para ella.

El actor Luis Tosar y
El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS).

Por su parte, Luis Tosar posó junto a su pareja, Luisa Mayol, con quien forma una sólida relación desde hace más de una década. Padres de dos hijos, la pareja volvió a demostrar su discreta complicidad, una constante en sus apariciones públicas.

Macarena Gómez y Aldo Comas

Otra de las parejas que nunca falla en esta cita es la formada por Macarena Gómez y Aldo Comas. Habituales de la gala, volvieron a acaparar miradas gracias a sus estilismos coordinados y su actitud desenfadada. Su presencia, siempre llamativa, es ya parte del imaginario de la alfombra roja de los Goya. En esta ocasión, además, protagonizaron de nuevo uno de los momentos más comentados al intercambiar opiniones en directo sobre cuestiones de actualidad, dejando patente un año más su personalidad espontánea.

Macarena Gómez y Aldo Comas
Macarena Gómez y Aldo Comas en la Alfombra Roja - Premios Goya 2026 (EUROPA PRESS).

Marc Clotet y Natalia Sánchez

También destacaron Marc Clotet y Natalia Sánchez, que volvieron a derrochar complicidad ante los medios. La pareja, consolidada tanto en lo personal como en lo profesional, ofreció una imagen de naturalidad y cercanía, fiel a su estilo. Ella apostó por un vestido en tonos claros, mientras que él arriesgó con un look más atrevido, confirmando su gusto por la moda.

Marc Clotet y Natalia Sánchez
Marc Clotet y Natalia Sánchez en la Alfombra Roja - Premios Goya 2026 (EUROPA PRESS).

Kira Miró y Salva Reina

Muy celebrada fue también la presencia de Kira Miró y Salva Reina, una de las parejas más queridas del cine español. Su historia reciente en los Goya está marcada por la emoción: el año anterior, el actor recogía el galardón a mejor intérprete de reparto y protagonizaba un momento inolvidable junto a Miró. En esta edición, ambos volvieron a dejar patente su complicidad, posando de la mano y mostrando una conexión que traspasa la pantalla.

Los actores Salva Reina y
Los actores Salva Reina y Kira Miró posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

Dani Fernández y Yarea

El ámbito musical también tuvo su representación en clave romántica con Dani Fernández y Yarea. El artista, que formó parte de las actuaciones de la noche, se dejó ver abrazando a su pareja en la alfombra roja, en una estampa que reflejaba cercanía y apoyo mutuo con la madre de su hija Belice en un evento clave para su carrera.

Los cantantes Dani Fernández y
Los cantantes Dani Fernández y Yarea posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

Mario Casas y su madre

No todas las apariciones, sin embargo, respondieron al formato clásico de pareja sentimental. Mario Casas sorprendió al acudir acompañado de su madre, Heidi Sierra, en lugar de su pareja, la influencer Melyssa Pinto. El actor quiso compartir con ella una noche importante, destacando públicamente el papel fundamental que ocupa en su vida. “Mi madre venía más nerviosa. Ella no está acostumbrada, pero yo le he dicho que quería que viniese conmigo a esta nominación. Me apetecía compartirlo con alguien de mi familia, y al final pues con mi madre, una de las personas, la persona más importante de mi vida. Me hace mucha ilusión tenerla a mi lado hoy”, explicó.

Mario Casas y su madre,
Mario Casas y su madre, Heidi Sierra, posan en los Goya 2026 (EFE)

Álvaro y Ángela Cervantes

En esa misma línea, el actor Álvaro Cervantes fue acompañado por su hermana, Ángela Cervantes. El intérprete, que se alzó con el premio a mejor actor de reparto por su trabajo en Sorda, dedicó palabras de agradecimiento cargadas de sensibilidad: “¡Qué maravilla esto! Es un regalo, un honor. La mitad de este Goya es para Miriam Garlo, que me enseñó que tenía sus personas libro en las que apoyarse, y yo se lo quiero dedicar a las mías, a mis padres”.

Álvaro y Ángela Cervantes en
Álvaro y Ángela Cervantes en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS).

Más allá de estos nombres, otras parejas como Fernando Guillén Cuervo y Lupe Cartier o José Corbacho y Anna Barrachina también desfilaron por la alfombra roja, aportando diversidad de estilos y demostrando que el cine español es, también, una red de relaciones personales que se entrelazan dentro y fuera de la pantalla.

Temas Relacionados

Premios Goya 2026Premios GoyaCineCine EspañolMario CasasMacarena GómezFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet avisa de la vuelta de las lluvias generalizadas y la bajada de los termómetros con la llegada de una nueva borrasca

Los meteorólogos esperan un cambio de tiempo con precipitaciones y tormentas que afectarán especialmente a Canarias y Andalucía durante los primeros días de marzo

La Aemet avisa de la

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

El ciudadano alegó que no renovó el documento porque no pensaba salir de España en ese tiempo

La Justicia niega el arraigo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 1 marzo

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Alegaron que otros familiares directos habían obtenido la nacionalidad española en procedimientos similares, basados en pruebas prácticamente idénticas

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad

Bruselas investigará el cantón de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid quiere instalar en Montecarmelo: los vecinos vuelven a manifestarse

Piden que el proyecto se ubique en una zona más alejada de viviendas y centros escolares, debido al “aumento del tráfico, el ruido y malos olores” que generaría

Bruselas investigará el cantón de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega el arraigo

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

ECONOMÍA

El mercado de la vivienda,

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica