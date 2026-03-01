De Kira Miró y Salva Reina a Mario Casas con su madre: las mejores parejas que han pisado la alfombra roja de los premios Goya 2026

Salva Reina y Kira Miró, en los Goya 2026 (EFE)

La alfombra roja de los Premios Goya 2026 volvió a convertirse este sábado 28 de febrero en un escaparate de glamour, pero también en un reflejo de complicidad y familiaridad. Aunque no haya sido una de las ediciones más románticas que se recuerdan, varias parejas del panorama cultural español aprovecharon la gran noche del cine para posar juntas y compartir protagonismo en uno de los eventos más mediáticos del año.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar

Entre los nombres más destacados estuvieron los propios conductores de la gala. Rigoberta Bandini y Luis Tosar, encargados de presentar la ceremonia, no quisieron acudir solos. La artista catalana apareció acompañada por su marido, Esteban Navarro, con quien mantiene una relación desde hace años y comparte un hijo. Ambos se mostraron cercanos y naturales ante las cámaras, en una noche especialmente significativa para ella.

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS).

Por su parte, Luis Tosar posó junto a su pareja, Luisa Mayol, con quien forma una sólida relación desde hace más de una década. Padres de dos hijos, la pareja volvió a demostrar su discreta complicidad, una constante en sus apariciones públicas.

Macarena Gómez y Aldo Comas

Otra de las parejas que nunca falla en esta cita es la formada por Macarena Gómez y Aldo Comas. Habituales de la gala, volvieron a acaparar miradas gracias a sus estilismos coordinados y su actitud desenfadada. Su presencia, siempre llamativa, es ya parte del imaginario de la alfombra roja de los Goya. En esta ocasión, además, protagonizaron de nuevo uno de los momentos más comentados al intercambiar opiniones en directo sobre cuestiones de actualidad, dejando patente un año más su personalidad espontánea.

Macarena Gómez y Aldo Comas en la Alfombra Roja - Premios Goya 2026 (EUROPA PRESS).

Marc Clotet y Natalia Sánchez

También destacaron Marc Clotet y Natalia Sánchez, que volvieron a derrochar complicidad ante los medios. La pareja, consolidada tanto en lo personal como en lo profesional, ofreció una imagen de naturalidad y cercanía, fiel a su estilo. Ella apostó por un vestido en tonos claros, mientras que él arriesgó con un look más atrevido, confirmando su gusto por la moda.

Marc Clotet y Natalia Sánchez en la Alfombra Roja - Premios Goya 2026 (EUROPA PRESS).

Kira Miró y Salva Reina

Muy celebrada fue también la presencia de Kira Miró y Salva Reina, una de las parejas más queridas del cine español. Su historia reciente en los Goya está marcada por la emoción: el año anterior, el actor recogía el galardón a mejor intérprete de reparto y protagonizaba un momento inolvidable junto a Miró. En esta edición, ambos volvieron a dejar patente su complicidad, posando de la mano y mostrando una conexión que traspasa la pantalla.

Los actores Salva Reina y Kira Miró posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

Dani Fernández y Yarea

El ámbito musical también tuvo su representación en clave romántica con Dani Fernández y Yarea. El artista, que formó parte de las actuaciones de la noche, se dejó ver abrazando a su pareja en la alfombra roja, en una estampa que reflejaba cercanía y apoyo mutuo con la madre de su hija Belice en un evento clave para su carrera.

Los cantantes Dani Fernández y Yarea posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

Mario Casas y su madre

No todas las apariciones, sin embargo, respondieron al formato clásico de pareja sentimental. Mario Casas sorprendió al acudir acompañado de su madre, Heidi Sierra, en lugar de su pareja, la influencer Melyssa Pinto. El actor quiso compartir con ella una noche importante, destacando públicamente el papel fundamental que ocupa en su vida. “Mi madre venía más nerviosa. Ella no está acostumbrada, pero yo le he dicho que quería que viniese conmigo a esta nominación. Me apetecía compartirlo con alguien de mi familia, y al final pues con mi madre, una de las personas, la persona más importante de mi vida. Me hace mucha ilusión tenerla a mi lado hoy”, explicó.

Mario Casas y su madre, Heidi Sierra, posan en los Goya 2026 (EFE)

Álvaro y Ángela Cervantes

En esa misma línea, el actor Álvaro Cervantes fue acompañado por su hermana, Ángela Cervantes. El intérprete, que se alzó con el premio a mejor actor de reparto por su trabajo en Sorda, dedicó palabras de agradecimiento cargadas de sensibilidad: “¡Qué maravilla esto! Es un regalo, un honor. La mitad de este Goya es para Miriam Garlo, que me enseñó que tenía sus personas libro en las que apoyarse, y yo se lo quiero dedicar a las mías, a mis padres”.

Álvaro y Ángela Cervantes en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS).

Más allá de estos nombres, otras parejas como Fernando Guillén Cuervo y Lupe Cartier o José Corbacho y Anna Barrachina también desfilaron por la alfombra roja, aportando diversidad de estilos y demostrando que el cine español es, también, una red de relaciones personales que se entrelazan dentro y fuera de la pantalla.