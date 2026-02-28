Los mejores looks de los Premios Goya 2026: los invitados más elegantes de la alfombra roja

Hiba Abouk en los Premios Goya 2026. (EFE)

Los Premios Goya siempre se han convertido en una de las citas más esperadas del año, y no solo porque celebren lo mejor del cine español. La alfombra roja es también el escenario perfecto para disfrutar del desfile de algunos de los actores y actrices más destacados del momento, luciendo sus mejores galas. Este sábado 28 de febrero, Barcelona volvió a ser testigo de un evento cargado de estilo, en el que no solo los intérpretes brillaron: productores, profesionales del sector e incluso influencers de renombre también se dejaron ver.

Entre las firmas que han vestido a los nominados e invitados se encuentran auténticos referentes de la moda española, como Angel Schlesser, Mango, Sybilla, Teresa Helbig, Isabel Sanchis, Zé García, Alicia Rueda Atelier, Rubén Hernández Costura, Marta Martí, Menchen Tomas o Baro Lucas, además de nombres internacionales como Armani y Redondo Brand.

En cuanto a tendencias, el negro y el blanco han vuelto a reinar, acompañados de terciopelo y lentejuelas que no han faltado en una alfombra roja que, este año, ha sido tanto original como reivindicativa, dejando claro que los Goya no son solo cine, sino también moda, actitud y mensajes que trascienden la pantalla. Estos son algunos de los más elegantes de la noche.

Rosanna Zanneti

La actriz y modelo Rosanna Zanetti posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

Impecable sobre la alfombra roja, Rosanna Zanetti deslumbra con un estilismo firmado por Víctor Blanco. Luce un vestido de Tony Ward de escote halter y silueta sirena, salpicado de brillos y aplicaciones 3D en color, que aporta un efecto tridimensional lleno de movimiento.

Completa su look con zapatos de Sophia Webster y joyas de Tiffany & Co., logrando un conjunto elegante y sofisticado de principio a fin.

Elena Sánchez

El periodista Elena Sánchez posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

Elena Sánchez apuesta por la delicadeza de los encajes florales en un vestido que no pasa desapercibido. Con un escote en pico que se apoya sobre los hombros a modo de cuello de camisa negra, el diseño da paso a una impresionante falda voluminosa estilo ‘campana’ cubierta de motivos vegetales sobre fondo blanco. Un look que combina romanticismo y fuerza, convirtiéndola en una de las más elegantes de la noche.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni en los Goya 2026. REUTERS/Nacho Doce

El clásico binomio blanco y negro nunca falla, y Chiara Ferragni lo demuestra con un vestido recto de terciopelo que abraza su figura con sofisticación. El escote, adornado con un detalle tipo capa y una flor, aporta un toque elegante y contemporáneo, consolidando a la influencer italiana como uno de los referentes de estilo más seguidos de la alfombra roja.

Leticia Dolera

Leticia Dolera posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

La directora eligió la sobriedad como gran protagonista de su look con un vestido bicolor negro de escote corazón, diseñado por María Goroff. La actriz combinó la elegancia del conjunto con zapatos de Lodi Shoes y joyas de Tous, mientras que su maquillaje, cuidado al detalle, fue obra de Dior Beauty. Un estilismo discreto pero cargado de clase.

Kira Miró

Salva Reina y Kira Miró, en los Goya 2026 (EFE)

La canaria brilló en la alfombra roja acompañada de Salva Reina, formando una de las parejas más fotografiadas de la noche. La actriz deslumbró con un diseño de Zé García, completado con zapatos de Lodi y joyas de Mumit, mientras que su acompañante lucía traje de Mann Ceremonia & Sastrería y un elegante broche de Bambary Joyería. Una dupla que combinó estilo y complicidad.

Anna Castillo

Anna Castillo, en los Goya 2026 (EFE)

El toque de color lo puso Anna Castillo con un vestido azul de Redondo Brand, sencillo en su base, pero enriquecido con detalles de pedrería que captaban la luz a cada paso.

La actriz completó su estilismo con sandalias de Aquazzura y joyas de Messika, dejando claro que un color intenso también puede ser sinónimo de sofisticación y glamour en la alfombra roja.

Natalia de Molina

Natalia de Molina en la alfombra roja de la 40º Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

El escote amplio y el efecto globo de su vestido han causado sensación en la alfombra roja. La actriz ha lucido un diseño de Luis Berrendero, que ha combinado con zapatos de Aquazzura y joyas de Tous, logrando un look elegante y muy llamativo.

Dani Fernández

Dani Fernández en los Goya 2026 (EFE)

Con un estilo rompedor y lleno de personalidad, el cantante se dejó ver en el photocall con una blusa de Mans Concept, pantalón de Marine Serre y complementos de Louboutin, incluyendo zapatos y cinturón. Para su actuación, Dani optó por un cambio completo, apostando por un estilismo firmado por Pedro del Hierro.

Susana Abaitua

Susana Abaitua. (REUTERS/Nacho Doce)

Deslumbrante sobre la alfombra roja, la actriz destacó con un vestido vaporoso de Vivienne Westwood y joyas de Rabat.

El color degradado, que combinaba verde y azul, junto con el escote asimétrico y la abertura de la falda, hicieron que su look fuera simplemente sublime.

Hiba Abouk

Hiba Abouk en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

Sinónimo de elegancia, la actriz brilló con un vestido vintage de Carolina Herrera New York, una pieza de archivo del año 2015.

Completó su look con zapatos de Aquazzura y joyas de Tiffany, mientras que su microbob aportó el toque final perfecto para un estilismo de alfombra roja impecable.

Tamar Novas

Tamar Novas en los Premios Goya 2026. (Alberto Paredes / Europa Press)

El actor dio un giro moderno al clásico traje negro con una versión oversize de MM6 Maison Margiela. Para completar el conjunto, apostó por calzado de Christian Louboutin y joyas de Cartier, logrando un look contemporáneo y muy sofisticado.

Leiva

Leiva en los Goya 2026 (EFE)

Con un traje sastre exclusivo de Pedro del Hierro, el cantante destacó por su estilo personal. Lo combinó con botines de Carmina Shoemaker, sombrero de Nick Fouquet, colgante de Aristocrazy y un detalle especial: una flor natural de Gang And The Wool que dio un toque original a su conjunto.

María Pedraza

María Pedraza, en los Goya 2026 (EFE)

Impactante sobre la alfombra roja, la actriz apostó por un traje masculino de Mango con solapas XL, combinado con camisa blanca y corbata negra. Su melena suelta, peinada con ondas suaves, y un maquillaje en tonos nude completaron un look moderno, elegante y con mucho carácter.