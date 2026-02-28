Ya no hace tanto frío como antes: los días con récords de bajas temperaturas “han disminuido drásticamente” por el cambio climático, según la Aemet

Una mujer pasea con su perro en una urbanización en Alpedrete, en enero. (EFE/Sergio Pérez)

Los récords de días fríos en España han disminuido drásticamente en los últimos años, un fenómeno que las evidencias científicas atribuyen al avance del cambio climático. Según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el país ha atravesado casi cuatro años sin registrar una jornada con condiciones consideradas extremas por bajas temperaturas, un hecho sin precedentes desde que existen datos comparables.

Esta tendencia queda evidenciada en el análisis publicado por la Aemet en su blog, en el que se apunta que el último registro de un récord de días fríos data de abril de 2022, cuando una inusual masa de aire gélido afectó de norte a sur la península. Aquella irrupción redujo las temperaturas, que fueron 0,3 ºC más bajas de lo habitual en el conjunto de España para la época. Desde entonces y hasta la actualidad, la situación no ha vuelto a repetirse, tal y como recoge un artículo elaborado por Meteoclimática, proyecto vinculado al Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) y fundamentado en datos de la propia Aemet.

La organización remarca que el año 2025 se ha convertido en el tercero consecutivo sin ningún récord de frío registrado en días concretos, algo que no había sucedido nunca antes en la serie histórica nacional. Los autores del informe matizan que “la influencia del cambio climático es clara”, y consideran que “sin él, se podrían haber recogido hasta cinco nuevos récords por frío en la Península”. Además, los responsables del estudio advierten de que la crisis climática está provocando que los récords de calor sean ahora mucho más habituales que los de frío, invirtiendo la tendencia de décadas pasadas.

Adrián Wipf, biólogo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria explica cómo son tratados los frailecillos malheridos que han llegado a las costas españolas. (Jon Garai/EFE)

Los días con frío “han caído abruptamente”

El diagnóstico recogido por la Aemet subraya que el desplome de los récords de días fríos es llamativo desde hace al menos tres décadas. Así, entre los años 1971 y 1980 se registraban de media 24,1 nuevas marcas anuales por bajas temperaturas, cifra que superaba ampliamente el valor esperado, que rondaba las 14. Sin embargo, entre 2011 y 2020 la media ha caído a solo 1,4 nuevos récords anuales, respecto a los 5,49 previstos para ese periodo.

El propio organismo destaca que este cambio está muy ligado al aumento sostenido de las temperaturas en España. Los registros recopilados por la Aemet indican que las temperaturas han subido a un ritmo cercano a 0,2 ºC por década en el periodo que va de 1961 a 2018. El incremento se ha acentuado especialmente en los inviernos más recientes, donde, según datos correspondientes a la etapa 2016-2025, las temperaturas mínimas han superado en 0,66 °C la media habitual. En ese intervalo de diez años, únicamente se han contabilizado siete nuevos récords de días fríos en toda España.

La agencia meteorológica concluye así que, durante este decenio, todos los inviernos han registrado mínimas por encima de lo normal. A esto se añade que, analizando la media de las temperaturas mínimas invernales, la anomalía positiva se mantiene ininterrumpida desde 2019.

La caída en el número de los récords de frío se hizo especialmente visible a partir de la década de 1980, consolidando una tendencia en descenso continuado.

*Con información de EFE