España

La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de un frente: estas son las regiones en las que lloverá el fin de semana

Este jueves, los termómetros alcanzarán entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales de la época y con cifras más propias del mes de abril

Turistas aprovechan el buen tiempo
Turistas aprovechan el buen tiempo para tomar el sol en la plaza de España de Sevilla, a 24 de febrero de 2024. (EFE /Jose Manuel Vidal)

Febrero arrancó con lluvia y va a acabar con cielos despejados y temperaturas primaverales, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, este jueves será día de tiempo estable. “No se esperan lluvias y se mantendrá la calima en el oeste peninsular, con temperaturas que este día subirán en esa zona, el oeste de la península, y que bajarán en el Cantábrico”, detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. Además, será una jornada “claramente más cálida de lo normal para la época del año”, con máximas entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales de la época y cifras más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio, insiste el portavoz.

Un giro en el tiempo

El viernes habrá un ligero cambio de tiempo. Según prevé la Aemet, un frente alcanzará el noroeste peninsular y dejará lluvias en Galicia, Asturias y Cantabria, sin descartar “cuatro gotas” en zonas próximas. De nuevo, se formarán bancos de niebla en zonas del interior, de la costa mediterránea y de Baleares, con un descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, Castilla y León, en Asturias y Cantabria, pero “sin grandes cambios en el resto”. Así, en el centro y este peninsular, el mercurio se quedará cerca de los 20 grados de máxima e incluso llegará a los 25 grados en puntos del Mediterráneo.

El sábado será una jornada con algunas lluvias en las comunidades cantábricas y el Alto Ebro, que podrían extenderse a otros puntos de Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón. También podría llover débilmente en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. A su vez, se espera un descenso notable de las temperaturas en la mitad norte y en zonas del este. “Las máximas serán altas para la época del año, aunque menos que en días anteriores, y las mínimas serán, en general, normales para estas fechas”, matiza el portavoz del organismo público.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Vuelven las lluvias

El domingo bajarán las temperaturas por el sur, pero subirán en el norte. No obstante, de cara a esta jornada aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico y, aunque no se puede descartar que llueva de forma débil en amplias zonas de la península, la mayor probabilidad, desde luego, corresponde a puntos del área mediterránea, sur de Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla. “Precipitaciones, en general poco abundantes”, añade el portavoz. Así, la siguiente semana comenzaría con “inestabilidad atmosférica, cielos nubosos y lluvias en el oeste y centro de la península, así como en puntos del área mediterránea”.

Viento y lluvias en Canarias tras el repunte de los termómetros

En Canarias, continúa el descenso térmico, acompañado de rachas de viento “muy fuertes” procedentes del norte, y lluvias persistentes en el norte de las islas. Ante este escenario, la Aemet ha activado el nivel amarillo de aviso (riesgo bajo) por lluvias que dejarán más de 15 litros por metro cuadrado en el norte de las islas. También por rachas de viento que superarán los 70 kilómetros por hora y mala mar. El viernes habrá un repunte de las temperaturas en el archipiélago y el fin de semana volverán a bajar.

