La Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia tras el repunte de las temperaturas: estas son las regiones afectadas por un nuevo frente

La temperatura será “claramente más cálida de lo normal para la época del año”, con máximas más propias de abril

Vista de la playa de
Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, a 24 de febrero de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

El tiempo estable se mantiene este miércoles, salvo en el norte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que un frente dejará lluvias en el oeste de Galicia, con cielos nubosos en el tercio occidental peninsular. También habrá bancos de niebla matinales en la costa mediterránea y en Baleares, así como presencia de polvo en suspensión, que dará lugar a calima y empeorará la calidad del aire. Por su parte, las temperaturas seguirán siendo primaverales, por encima de los 25 grados en el Cantábrico y en puntos del área mediterránea. “Hay que destacar que el martes, día 24, se rondaron los 27 grados en Bilbao y en Santander, y los 26 grados en Oviedo”, apunta en un comunicado el portavoz del organismo, Rubén del Campo.

El jueves será una jornada de tiempo estable, con numerosas brumas y bancos de niebla, tanto en el interior como en zonas costeras del Mediterráneo y en Baleares. “No se esperan lluvias y se mantendrá la calima en el oeste peninsular, con temperaturas que este día subirán en esa zona, el oeste de la península, y que bajarán en el Cantábrico”, detalla del Campo. Además, será una jornada “claramente más cálida de lo normal para la época del año”, con máximas entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales de la época y cifras más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio, insiste el portavoz.

Un giro en el tiempo

El viernes habrá un ligero cambio de tiempo. Según prevé la Aemet, un frente alcanzará el noroeste peninsular y dejará lluvias en Galicia, Asturias y Cantabria, sin descartar “cuatro gotas” en zonas próximas. De nuevo, se formarán bancos de niebla en zonas del interior, de la costa mediterránea y de Baleares, con un descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, Castilla y León, en Asturias y Cantabria, pero “sin grandes cambios en el resto”. Así, en el centro y este peninsular, el mercurio se quedará cerca de los 20 grados de máxima e incluso llegará a los 25 grados en puntos del Mediterráneo.

Turistas aprovechan el buen tiempo
Turistas aprovechan el buen tiempo para tomar el sol en la plaza de España de Sevilla, a 24 de febrero de 2024. (EFE /Jose Manuel Vidal)

El sábado será una jornada con algunas lluvias en las comunidades cantábricas y el Alto Ebro, que podrían extenderse a otros puntos de Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón. También podría llover débilmente en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. A su vez, se espera un descenso notable de las temperaturas en la mitad norte y en zonas del este. “Las máximas serán altas para la época del año, aunque menos que en días anteriores, y las mínimas serán, en general, normales para estas fechas”, matiza el portavoz del organismo público.

Vuelven las lluvias

El domingo bajarán las temperaturas por el sur, pero subirán en el norte. No obstante, de cara a esta jornada aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico y, aunque no se puede descartar que llueva de forma débil en amplias zonas de la península, la mayor probabilidad, desde luego, corresponde a puntos del área mediterránea, sur de Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla. “Precipitaciones, en general poco abundantes”, añade el portavoz. Así, la siguiente semana comenzaría con “inestabilidad atmosférica, cielos nubosos y lluvias en el oeste y centro de la península, así como en puntos del área mediterránea”.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Viento y lluvias en Canarias tras el repunte de los termómetros

En Canarias, este miércoles comenzará a soplar viento del norte, “limpiando el cielo del polvo en suspensión que ha reinado en días previos”. Estas rachas de viento, explican desde la Aemet, provocarán un descenso térmico acusado y las temperaturas se normalizarán después de días también con valores muy altos para la época del año.

Ese descenso térmico continuará el jueves, con rachas “muy fuertes” de viento procedente del norte, y lluvias persistentes en el norte de las islas. No obstante, el viernes habrá un ascenso de las temperaturas y el fin de semana volverán a bajar. Este fin de semana habrá nubes y lluvias en el norte de las islas más montañosas.

Tres trucos para que el

Pablo Palacios, cocinero: "Para hacer

Tres menores detenidos por violar

El Observatorio de Vida Militar

Un perro consigue detectar en
Tres menores detenidos por violar

Iberdrola dispara su beneficio un

A qué hora y dónde

