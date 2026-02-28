Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Los diputados de Vox Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal, en 2020. (Eduardo Parra/Europa Press)

Santiago Abascal quiere dejar bien atado el partido antes de que el calendario impacte con las elecciones generales. Vox solía tener distintas voces, rostros reconocibles, pero ninguno continúa ya. Una segunda fila se encarga de aparecer y de intervenir en contadas ocasiones. Como excepción, el diputado Carlos Hernández Quero, cada vez con una mayor presencia. Tiene un sentido, y la estrategia está funcionando. El PP hace su parte, obligado a plegarse. Pero la alegría no es completa. Medios de comunicación publican audios, WhatsApps comprometedores, y las fuentes solo pueden venir de dentro. Otros que ya están fuera hablan abiertamente de una “guerra sucia” y deslizan que disponen de abundante información.

En los últimos días, los focos han estado en la abrupta purga de Javier Ortega Smith, con el carnet de afiliado número 6, como se ha encargado de recordar. Su desencuentro con Abascal era indisimulado y el líder se ha impuesto con un golpe de poder. Era indisimulado pero silencioso. El desenlace ha terminado con la discreción. Dice Ortega que Vox ha pasado del “luchemos codo con codo” al “metamos codazos a todo el que nos moleste” y Abascal responde que el partido tiene demasiados asuntos de los que ocuparse como para estar “mirándose el ombligo”. La cuestión es que, políticamente, Ortega ya solo tiene uno, que es salvaguardar su honor, algo que considera que se ha puesto en duda.

“Cómo es posible que, habiendo luchado para fundar este partido, habiendo recorrido España cuando no teníamos recursos, te cesen a ti y a tu equipo sin dar ninguna explicación”, protestó el dirigente en rueda de prensa. “Junto a Abascal —continuó—, soy la única persona que está en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde el primer día. Ahora he sido, más que apartado, expulsado sin causa ni razón alguna. (...) ¿Cómo son capaces algunos de llevar esta estrategia de persecución, intento de silenciamiento y de cese en estos momentos tan graves para España, en los que la fuerza de Vox es más necesaria que nunca?”. Pero Ortega sabe el motivo de su salida y hasta el porqué de que la formación no haya emitido ninguna justificación.

“Este vehículo no tiene los mejores conductores”

Vox considera a Ortega o su entorno responsable de haber filtrado a los medios información tan sensible como la publicada recientemente por el diario El Mundo, titulada ‘La cúpula de Vox aprobó sus cuentas de 14 millones en una hora con emojis, WhatsApp y sin debate’. La firma Juanma Lamet. Pero Vox no puede proclamar esto, o pondría la atención también en la noticia. Ortega lo niega, con una advertencia velada entre sus palabras: “No voy a tolerar esa asquerosa y repugnante guerra sucia. (...) Estoy en el CEN desde 2014 y jamás se me ha pasado por la cabeza filtrar información reservada de las muchas que conozco sobre las cuentas del partido, las decisiones que se han tomado o las actuaciones que han hecho unos y otros”.

El diputado —no va a renunciar a su acta— se revuelve, afirma que su “honorabilidad no está en venta” y avisa de que no va a “bajar la cabeza” ni a quedarse callado ante “una difamación repugnante”. Las desavenencias comenzaron en el momento en que Ortega, que llegó a ser secretario general, en calidad de tal empezó a moverse y hablar con más ligereza o libertad de lo que a juicio de Abascal debía, celoso de una acción y un discurso uniformes, sin versos sueltos. El líder no tolera portadas como la mencionada, alimento para el PP, o la publicada por ABC a horas de que se votara en Aragón: ‘Altos cargos de Vox en Aragón cargaron contra Abascal y su estrategia de partido en reuniones privadas’, de Borja Méndez y Joan Guirado.

Este mismo jueves por la tarde estallaba Vox en Murcia. Dimisión en bloque para poner en la diana al número 1 regional, José Ángel Antelo. Abascal ya ha intervenido antes en Baleares y Madrid. Antelo protesta y mira arriba, ya sin nada que perder: “Esto es un vehículo que no tiene los mejores conductores”. En una entrevista en COPE, Iván Espinosa de los Monteros ha señalado que Abascal acalla a los dirigentes que tienen “capacidad de liderazgo” para que “no haya nadie reconocible” salvo él. Que el partido lo dirige “una camarilla” de personas no afiliadas, pero que toman las decisiones.

Atendiendo a la deriva con los ojos vendados, ya solo a la lista de los caídos (los mencionados Ortega y Espinosa de los Monteros; Macarena Olona, Rocío Monasterio, Alejo Vidal-Quadras...), se podría apostar a que el partido se ha quedado en los huesos, con un líder desconfiado y un electorado perdido. Lo cierto es que Abascal tiene el mayor poder y control hasta la fecha, y que en las urnas Vox está disparado, pudiéndose permitir la licencia hasta de presentar candidatos con poco recorrido o desconocidos en territorios y que predomine, se imponga la marca. Estos barones, es decir Abascal, tienen al PP donde quieren.

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox. (EFE/Kiko Huesca)

Hacia los jóvenes y los barrios obreros

Vox salió en la foto de los gobiernos del PP que lograron echar al PSOE, pero se apartó cuando vinieron las curvas, como la DANA en Valencia o los incendios que pillaron a Castilla y León sin recursos para hacer frente al fuego. El PP ha terminado anticipando elecciones en estos lugares, y Vox, recortando distancia y ganando influencia. María Guardiola llegó a hacer suyo el discurso sobre feminismo del “machista” —así lo llamó— Abascal. En silencio, aprovechando errores no forzados del oponente y encendiendo las mechas oportunas, la estrategia está funcionando como no antes. Otro elemento es bajarse de los actos institucionales, plantando incluso al rey, abrazando a los españoles contra las instituciones.

Según el CIS y las principales encuestas privadas, Vox es la fuerza mayoritaria entre quienes no pudieron votar en 2023 y pueden hacerlo ya. Los más jóvenes. Para ellos, el sistema no resuelve los problemas y el sistema son PSOE y PP. Vox, que está logrando convencerles de que no forma parte de esto, tiene ahora además una voz que recuerda con gran habilidad cuáles son todos sus problemas. Hernández Quero tiene 35 años y un discurso fluido y armado. Es además el primer dirigente de Vox que ha señalado como responsables de la crisis de vivienda a los inmigrantes, pero no los pobres, sino los ricos, los que invierten y encarecen la venta y los alquileres. La irrupción de esta figura, más teórica, ha puesto en alerta a la izquierda, que ve cómo barrios obreros van a la abstención o a la derecha.

Vox ha encontrado el punto y sigue explorando su techo. Cuanto más alto suba, mayores serán los intereses en derribarlo, empezando por el PP, que intenta además un acercamiento con Espinosa de los Monteros. Y Ortega Smith está fuera, con abundantísima información, pero asegura que no ha sido ni será quien destape. Abascal acaricia una nueva foto triunfal en Castilla y León antes de Andalucía, donde peligra la absoluta de Juanma Moreno, según sondeos. Pronto será su turno y para entonces no quiere portadas que disparen contra su autoridad o revelen conversaciones o procesos, o nuevas críticas a la falta de democracia interna, si bien —hasta la fecha— no parecen haberle hecho excesivo daño.