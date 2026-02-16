María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

María Guardiola y Alberto Núñez Feijóo. (Sebastián Hipperdinger/Europa Press)

María Guardiola está dispuesta a gobernar con Vox e incluso a hacer propio su discurso, como se revela este lunes en una entrevista que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones ha concedido a Okdiario. “Quiero que sea mi socio de gobierno, nos unen muchas más cosas de las que nos separan”, titula la información principal. Sin embargo, es una de las secundarias la que de forma más evidente muestra la voluntad de Guardiola: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”. Necesita sus votos para mantenerse en el cargo.

Las siguientes son palabras pronunciadas por Guardiola, en marzo de 2023, también días antes de aliarse con la extrema derecha: “Hay cuestiones sobre las que no voy a transigir. Una es la violencia machista: las cosas se llaman por su nombre y existe; otra es el colectivo LGTBI: mi gobierno va a ser respetuoso y no va a cuestionar quién se ama y cómo se ama; la tercera es el aborto: con los derechos conseguidos no se va a retroceder. Y por último, la inmigración: no podemos criminalizarla en un país y en una región que no seríamos lo que somos sin ella“.

Pilar R. Losantos, quien firma la entrevista, le pregunta si el feminismo puede ser un escollo en la negociación, y Guardiola responde: “Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Irene Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox". Aunque la coalición acabó rompiéndose, asegura la presidenta en funciones que se “enorgullece” de haberla logrado “porque ha permitido que Extremadura haya podido funcionar”.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura no podrá contar con el PSOE, que pese a oponerse a Vox no será alternativa para evitar que gobierne.

No habrá repetición

“Los votantes han hablado alto y claro -dice a Okdiario-. Ahora, es mi responsabilidad dar respuesta a eso que han pedido los extremeños en las urnas: conformar un pacto de gobierno que nos dé la fuerza, estabilidad y solvencia para poder seguir transformando la región".

Para el PP es importante esta declaración. Génova, como en Aragón, no puede permitirse una repetición electoral sobre lo que ya fue un adelanto, en un contexto además de franco crecimiento de Vox, si bien también de desplome de la izquierda. Tanto en una región como en otra habrá acuerdo y la única duda reside en si el socio tendrá o no consejerías y, en caso afirmativo, cuáles.

Descartado también que el PSOE pueda ser la solución. Una abstención de los socialistas permitiría al PP no tener que depender de Vox, pero no sucederá, al no haber intención por ninguna de las dos partes. “Los votantes han hablado de manera rotunda y muy contundente y han dicho que no quieren al sanchismo ni en pintura y quieren que sigamos profundizando en ese cambio que ya se inició en 2023. Es por lo que estoy trabajando constantemente”, zanja Guardiola.