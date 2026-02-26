España

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

Según fuentes de la formación, la dimisión busca que la dirección nacional del partido asuma el control y resuelva una grave crisis interna de cohesión, la cual “se ha agravado notablemente en los últimos tiempos”

José Ángel Antelo,este miércoles en
José Ángel Antelo,este miércoles en la sede de Vox en Murcia. (Marcial Guillén./ EFE)

El Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región de Murcia ha dimitido este jueves en bloque debido a un “profundo desacuerdo” con la gestión de su presidente, José Ángel Antelo. Según fuentes de Vox, la dimisión busca que la dirección nacional del partido asuma el control y resuelva una grave crisis interna de cohesión, la cual “se ha agravado notablemente en los últimos tiempos”.

Esta renuncia incluye a la hasta ahora vicepresidenta y diputada en el Congreso, Lourdes Méndez, a la secretaria Carmen Menduiña y a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial: Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver.

