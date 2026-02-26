Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

El Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región de Murcia ha dimitido este jueves en bloque debido a un “profundo desacuerdo” con la gestión de su presidente, José Ángel Antelo. Según fuentes de Vox, la dimisión busca que la dirección nacional del partido asuma el control y resuelva una grave crisis interna de cohesión, la cual “se ha agravado notablemente en los últimos tiempos”.
Esta renuncia incluye a la hasta ahora vicepresidenta y diputada en el Congreso, Lourdes Méndez, a la secretaria Carmen Menduiña y a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial: Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver.
Noticia en ampliación
