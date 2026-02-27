Mercadona, Lidl, Carrefour o Dia: qué supermercados abren el Día de Andalucía y sus horarios

Un hombre comprando frutas en un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como cada 28 de febrero, este sábado se celebra el Día de Andalucía, una fecha que conmemora el referéndum de 1980 en el que el pueblo andaluz votó a favor de la autonomía de su comunidad. Esta jornada se convierte en una ocasión especial para poner en valor la identidad andaluza y sus raíces, con numerosos actos y actividades culturales.

Con motivo de la festividad, algunos comercios y supermercados podrían cerrar sus puertas durante la jornada, mientras que otros optarán por mantener la actividad con horarios especiales, por lo que se recomienda consultar previamente la disponibilidad de cada establecimiento.

Asimismo, este 28 de febrero se encuentra entre los festivos en los que los comercios pueden abrir al público. Así lo recoge la orden publicada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la que se establece un calendario anual de 16 días festivos con apertura autorizada para el comercio.

La cadena de supermercados de Juan Roig, Mercadona, aplicará un horario reducido en Andalucía, con apertura de 9.00 a 15.00 horas. Mientras, el Lidl mantendrá en la mayoría de los casos su horario habitual, de 9.00 a 21.30 horas, aunque algunos establecimientos ampliarán el cierre hasta las 22.00 horas.

Por su parte, el Aldi ha informado en su web de que las tiendas operarán con un horario especial de 9.00 a 21.30 horas. De este modo, la actividad se desarrollará con normalidad durante el sábado, mientras que el domingo permanecerá cerrado, como es habitual.

El supermercado Dia mantendrá su horario habitual de 9.00 a 21.00 horas, aunque algunos locales prolongarán la apertura hasta las 21.30 horas. En cuanto a Carrefour, sus grandes superficies abrirán durante 12 horas, de 10.00 a 22.00 horas, al igual que los establecimientos Carrefour Express, que permanecerán operativos hasta las 22.00 horas.

En cualquier caso, se recomienda consultar las páginas web oficiales de cada cadena para comprobar el horario del establecimiento más cercano, ya que pueden producirse variaciones puntuales según la ubicación con motivo de esta festividad andaluza.

Por qué se celebra el Día de Andalucía

Esta comunidad autónoma, situada en el sur de España, es la más poblada del país con más de 8,5 millones de habitantes. Se compone por ocho provincias y posee un extraordinario patrimonio natural, histórico y cultural. Tiene su jornada más importante el 28 de febrero, cuando se celebra el Día de Andalucía.

Ese mismo día de 1980, los andaluces acudieron a las urnas para participar en el referéndum que permitió a la comunidad acceder a la autonomía plena, con amplias competencias y gobierno propio. Este derecho se recoge en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones españolas.

Un año más tarde, en 1981, se aprobó el Estatuto de Autonomía, que otorgó a Andalucía la condición de nacionalidad histórica. Posteriormente, en abril de 1983, el Parlamento andaluz reconoció a Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza. Por ello, cada 28 de febrero se conmemora con actos institucionales y actividades culturales en todas las provincias.