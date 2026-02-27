España

Mercadona, Lidl, Carrefour o Dia: qué supermercados abren el Día de Andalucía y sus horarios

Este sábado, 28 de febrero, es uno de los festivos autorizados para la apertura de comercios

Guardar
Un hombre comprando frutas en
Un hombre comprando frutas en un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como cada 28 de febrero, este sábado se celebra el Día de Andalucía, una fecha que conmemora el referéndum de 1980 en el que el pueblo andaluz votó a favor de la autonomía de su comunidad. Esta jornada se convierte en una ocasión especial para poner en valor la identidad andaluza y sus raíces, con numerosos actos y actividades culturales.

Con motivo de la festividad, algunos comercios y supermercados podrían cerrar sus puertas durante la jornada, mientras que otros optarán por mantener la actividad con horarios especiales, por lo que se recomienda consultar previamente la disponibilidad de cada establecimiento.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Asimismo, este 28 de febrero se encuentra entre los festivos en los que los comercios pueden abrir al público. Así lo recoge la orden publicada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la que se establece un calendario anual de 16 días festivos con apertura autorizada para el comercio.

Imagen de archivo de personas
Imagen de archivo de personas comprando en el supermercado Eroski (Europa Press)

La cadena de supermercados de Juan Roig, Mercadona, aplicará un horario reducido en Andalucía, con apertura de 9.00 a 15.00 horas. Mientras, el Lidl mantendrá en la mayoría de los casos su horario habitual, de 9.00 a 21.30 horas, aunque algunos establecimientos ampliarán el cierre hasta las 22.00 horas.

Por su parte, el Aldi ha informado en su web de que las tiendas operarán con un horario especial de 9.00 a 21.30 horas. De este modo, la actividad se desarrollará con normalidad durante el sábado, mientras que el domingo permanecerá cerrado, como es habitual.

El supermercado Dia mantendrá su horario habitual de 9.00 a 21.00 horas, aunque algunos locales prolongarán la apertura hasta las 21.30 horas. En cuanto a Carrefour, sus grandes superficies abrirán durante 12 horas, de 10.00 a 22.00 horas, al igual que los establecimientos Carrefour Express, que permanecerán operativos hasta las 22.00 horas.

En cualquier caso, se recomienda consultar las páginas web oficiales de cada cadena para comprobar el horario del establecimiento más cercano, ya que pueden producirse variaciones puntuales según la ubicación con motivo de esta festividad andaluza.

Una persona en un supermercado.
Una persona en un supermercado. (Freepik)

Por qué se celebra el Día de Andalucía

Esta comunidad autónoma, situada en el sur de España, es la más poblada del país con más de 8,5 millones de habitantes. Se compone por ocho provincias y posee un extraordinario patrimonio natural, histórico y cultural. Tiene su jornada más importante el 28 de febrero, cuando se celebra el Día de Andalucía.

Ese mismo día de 1980, los andaluces acudieron a las urnas para participar en el referéndum que permitió a la comunidad acceder a la autonomía plena, con amplias competencias y gobierno propio. Este derecho se recoge en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones españolas.

Un año más tarde, en 1981, se aprobó el Estatuto de Autonomía, que otorgó a Andalucía la condición de nacionalidad histórica. Posteriormente, en abril de 1983, el Parlamento andaluz reconoció a Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza. Por ello, cada 28 de febrero se conmemora con actos institucionales y actividades culturales en todas las provincias.

Temas Relacionados

SupermercadosAndaluciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

La comparativa interanual revela un abaratamiento muy pronunciado. Frente a los 108,3 euros por MWh alcanzados al cierre de febrero de 2025, el precio medio se ha reducido en torno al 85%

El precio de la luz

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

Así, Irene Rodríguez será sustituida como secretaria autonómica de Emergencias por Fernando Las Heras; y Raúl Quílez, hasta ahora director general de Innovación de Emergencias, por Miriam Gil

El Gobierno valenciano releva a

Los atragantamientos, entre las principales causas de muerte en la infancia: “No existe un conocimiento suficiente ni correcto en la población general”

La Asociación Española de Pediatría resalta la importancia de enseñar primeros auxilios en la escuela

Los atragantamientos, entre las principales

Harry y Meghan en sus horas más bajas: ‘ignorados’ por dos importantes personalidades en su gira por Oriente Medio

El duque y la duquesa de Sussex visitaron Jordania para conocer diferentes proyectos humanitarios

Harry y Meghan en sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno valenciano releva a

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions