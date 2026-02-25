Consumo con señales mixtas: las ventas en supermercados crecieron en 2025, pero los mayoristas sufrieron una dura caída

Córdoba, Catamarca y Neuquén lideraron el crecimiento en el cierre del año, superando el 30% de variación nominal (Reuters)

El consumo dio señales ambiguas durante buena parte del 2025 y los números del cierre del año así lo confirman. Según el Indec, el año pasado las ventas de los supermercados crecieron 2% en términos reales en comparación al 2024. Sin embargo, en el mismo período la facturación de los autoservicios mayoristas se desplomó un 6,8 por ciento.

El punto positivo es que ambos canales de ventas lograron crecer en diciembre. Comenzando por los supermercados, el estudio publicado por el organismo oficial de estadísticas muestra que en el último mes del 2025 las ventas mejoraron un 0,5% interanual y aumentaron un 2,7% en comparación al mes de noviembre. En detalle, los estableicmientos que operan en la Argentina facturaron $2.79 billones en diciembre y tuvieron un ticket promedio de 37.244 pesos.

En la división por rubros, se observan grandes disparidades. De acuerdo con el Indec, el mejor resultado lo tuvo el sector de carnes, que registró en diciembre un crecimiento interanual nominal (sin descontar el efecto de la inflación) del 47,6 por ciento. Más abajo aparecen los “alimentos preparados y rotisería”, con una suba de ventas del 34,5% y el ítem de “verdulería y frutería”, que registró un aumento de facturación del 33,4%, siempre hablando de la comparación nominal con igual mes del año anterior.

Por el contrario, otros grupos de artículos experimentaron un incremento de facturación considerablemente menor entre un año y otro, quedando incluso quedando debajo de la inflación del período analizado, que fue de 31,5%. Fue el caso de los lácteos (17,9%), las bebidas (18,5%) y los productos de almacén (21,7%).

En diciembre de 2025, el gasto por compra promedió los $37.244 en supermercados y los $43.734 en mayoristas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De todas formas, considerando todos los productos, el promedio general de ventas a nivel nacional resultó positivo en el cierre del año.

Donde sí se observa cierta paridad en los resultados es en la segmentación de las ventas por provincia. No obstante, hay algunos casos excepcionales que destacan sobre el resto. En la provincia de Tucumán, por ejemplo, las ventas de los supermercados crecieron 14,9% nominal en diciembre, por lo que quedaron por debajo de la inflación registrada en ese período. Corrientes y Entre Ríos también se destacaron por su bajo crecimiento de facturación nominal, con variaciones de 16,2% y 19,2% respectivamente.

En el otro extremo, se encuentran provincias que lograron incrementar sus ventas más de un 30% entre un año y otro. En ese grupo se encuentran Catamarca (32,6%), Córdoba (30,5%), La Pampa (30,3%) y Neuquén (30,8%).

Inestabilidad en los mayoristas

En tanto, los mayoristas tuvieron un año flojo, tras registrar una fuerte caída real de ventas del 6,8 por ciento. No obstante, en el cierre del año se observó un número positivo, que le da cierta esperanza a las empresas de cara al 2026.

Según el Indec, las ventas de los autoservicios mayoristas mejoraron un 2,1% interanual real en diciembre, tras conseguir una facturación total de $424.053 millones y un ticket promedio de 43.734 pesos.

En ese caso, la disparidad entre los diferentes rubros fue mucho más notoria. El mejor resultado lo obtuvieron nuevamente las carnes, pero con una variación nominal interanual (sin considerar el efecto de la inflación) del 60,4%. También crecieron con fuerza las ventas de “electrónicos y artículos para el hogar”, que mejoraron un 44,5%, mientras que el rubro de almacén cerró el período con una mejora del 33 por ciento.

En contraparte se destaca por el mal resultado el ítem de “indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, De acuerdo con el organismo estadístico, la facturación de los mayoristas por los artículos de ese rubro cayeron incluso en términos nominales, registrando una caída del 10,2% en comparación con diciembre de 2024. No fue muy diferente el caso de los productos de panadería, que si bien lograron crecer nominalmente, quedaron muy lejos de la inflación, con una variación del 5,1%. Por su parte, el ítem de “verdulería y frutería” dejó como resultado una variación positiva de sólo 7,7%, en un período en el que el IPC del 31,5%.