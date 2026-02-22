Espana agencias

El onubense Manuel Carrasco y la sevillana Paz Vega, Hijos Predilectos de Andalucía este próximo 28F

El presidente andaluz Juanma Moreno ha comunicado que Manuel Carrasco y Paz Vega recibirán un reconocimiento destacado por su proyección internacional y compromiso con la región, confirmando además que el artista interpretará el himno el sábado 28 de febrero

Guardar

Manuel Carrasco, originario de Isla Cristina (Huelva), será el encargado de interpretar el himno de Andalucía durante la celebración del Día de Andalucía el próximo sábado 28 de febrero, fecha en la que tanto él como la actriz sevillana Paz Vega recibirán la distinción de Hijos Predilectos de Andalucía. Según informó Europa Press a partir de lo publicado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su red social X, este reconocimiento se otorga por la proyección internacional y el compromiso que ambos artistas han demostrado con la región.

De acuerdo con Europa Press, Juanma Moreno comunicó públicamente que tanto Carrasco como Vega representan referentes clave del talento andaluz, destacando su contribución al posicionamiento de Andalucía en el ámbito global. En el caso de Carrasco, Moreno subrayó que el intérprete “ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo”, refiriéndose a su trayectoria y a la difusión de la identidad andaluza a través de la música.

La elección de Carrasco para interpretar el himno regional durante los actos del 28 de febrero añade relevancia al acto protocolario, ya que se trata de uno de los artistas andaluces más reconocidos de la actualidad. Según detalló Europa Press, el propio presidente andaluz fue quien confirmó la actuación del cantante para acompañar la ceremonia en la que se celebran a los Hijos Predilectos y donde se rinde homenaje a diferentes personalidades distinguidas por su contribución a la sociedad andaluza.

Por otra parte, Paz Vega, reconocida por su carrera en la actuación tanto en cine español como internacional, también será homenajeada en esta edición. El medio Europa Press consignó que el presidente de la Junta destacó la trayectoria profesional de Vega y la visibilidad que otorga a Andalucía en sus proyectos, lo que ha sido determinante para la decisión de otorgarle este título honorífico. El reconocimiento de Hijos Predilectos de Andalucía se concede tradicionalmente a personas que han destacado por su labor en distintos campos y que han llevado el nombre de la región más allá de sus fronteras.

Estos nombramientos forman parte de las actividades asociadas al Día de Andalucía, una jornada de especial significado para la comunidad autónoma, donde se reconoce a ciudadanos y ciudadanas que han colaborado de manera significativa en su proyección y desarrollo. Europa Press indicó que el anuncio fue realizado de forma anticipada por Moreno a través de su cuenta oficial, lo que le dio un carácter personalizado y directo al reconocimiento hacia Carrasco y Vega.

La ceremonia de entrega de los títulos y la interpretación del himno se sitúan dentro del programa institucional del 28 de febrero, el cual reúne a representantes políticos y públicos de diferentes ámbitos para celebrar el día de la comunidad y destacar el papel de quienes encarnan los valores y la cultura andaluza en el panorama nacional e internacional. La decisión de la Junta de Andalucía de distinguir a Manuel Carrasco y Paz Vega se enmarca en la intención de visibilizar el papel de las personalidades que con su trabajo contribuyen al prestigio y la visibilidad de la región.

Temas Relacionados

Manuel CarrascoPaz VegaJunta de AndalucíaJuanma MorenoAndalucíaIsla CristinaHijos PredilectosTalento andaluzEuropa PressXEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pollán (Vox) acusa a Mañueco de "soberbia" y considera que este no tendrá autonomía para negociar

Carlos Pollán critica la gestión individual del actual presidente autonómico y asegura que la dirección nacional del PP condicionará futuros pactos, al tiempo que defiende políticas como derogar leyes de memoria democrática y proteger el patrimonio regional

Pollán (Vox) acusa a Mañueco

El PP anuncia una auditoría en el Senado a la "nefasta gestión" de Marlaska al frente de Interior

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo impulsa un exhaustivo control sobre el desempeño del ministro del Interior, exigiendo transparencia en políticas penitenciarias, supuestos abusos en la Policía Nacional y una evaluación del aumento de delitos graves en los últimos años

El PP anuncia una auditoría

Andueza (PSE) pide una "lectura crítica" de lo que supuso ETA "por parte de los asesinos y los que le prestaron apoyo"

Eneko Andueza insta a examinar a fondo las consecuencias del terrorismo y subraya el papel de Fernando Buesa en la resistencia socialista, destacando la necesidad de reflexionar sobre el dolor vivido y acercarse a quienes sufrieron violencia

Andueza (PSE) pide una "lectura

La gestora del PSPV de Almussafes ve "improcedentes" las declaraciones de los concejales socialistas de la localidad

La comisión temporal a cargo del partido en Almussafes cuestiona las manifestaciones emitidas por los ediles en el contexto del proceso contra el alcalde y subraya la necesidad de prudencia, responsabilidad y salvaguarda de la persona denunciante

La gestora del PSPV de

Familiares, partidos e instituciones recuerdan en Vitoria a Buesa y Díez, asesinados por ETA hace 26 años

La capital alavesa ha acogido un emotivo tributo en los Jardines de la Libertad donde familiares, dirigentes y diferentes sectores sociales han unido voces para homenajear a quienes perdieron la vida debido a la violencia terrorista en 2000

Familiares, partidos e instituciones recuerdan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez aterriza en CyL para

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Juan Lobato, senador y exlíder del PSOE en Madrid: “Hemos hablado demasiado de Abascal y poco de por qué la gente vota a Vox. No hay un 20% de fachas en España”

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

ECONOMÍA

La brecha salarial disminuye, pero

La brecha salarial disminuye, pero la desigualdad persiste: dos de cada tres trabajadores que cobran el SMI son mujeres

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones