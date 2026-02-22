El onubense Manuel Carrasco y la sevillana Paz Vega, Hijos Predilectos de Andalucía este próximo 28F

Manuel Carrasco, originario de Isla Cristina (Huelva), será el encargado de interpretar el himno de Andalucía durante la celebración del Día de Andalucía el próximo sábado 28 de febrero, fecha en la que tanto él como la actriz sevillana Paz Vega recibirán la distinción de Hijos Predilectos de Andalucía. Según informó Europa Press a partir de lo publicado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su red social X, este reconocimiento se otorga por la proyección internacional y el compromiso que ambos artistas han demostrado con la región.

De acuerdo con Europa Press, Juanma Moreno comunicó públicamente que tanto Carrasco como Vega representan referentes clave del talento andaluz, destacando su contribución al posicionamiento de Andalucía en el ámbito global. En el caso de Carrasco, Moreno subrayó que el intérprete “ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo”, refiriéndose a su trayectoria y a la difusión de la identidad andaluza a través de la música.

La elección de Carrasco para interpretar el himno regional durante los actos del 28 de febrero añade relevancia al acto protocolario, ya que se trata de uno de los artistas andaluces más reconocidos de la actualidad. Según detalló Europa Press, el propio presidente andaluz fue quien confirmó la actuación del cantante para acompañar la ceremonia en la que se celebran a los Hijos Predilectos y donde se rinde homenaje a diferentes personalidades distinguidas por su contribución a la sociedad andaluza.

Por otra parte, Paz Vega, reconocida por su carrera en la actuación tanto en cine español como internacional, también será homenajeada en esta edición. El medio Europa Press consignó que el presidente de la Junta destacó la trayectoria profesional de Vega y la visibilidad que otorga a Andalucía en sus proyectos, lo que ha sido determinante para la decisión de otorgarle este título honorífico. El reconocimiento de Hijos Predilectos de Andalucía se concede tradicionalmente a personas que han destacado por su labor en distintos campos y que han llevado el nombre de la región más allá de sus fronteras.

Estos nombramientos forman parte de las actividades asociadas al Día de Andalucía, una jornada de especial significado para la comunidad autónoma, donde se reconoce a ciudadanos y ciudadanas que han colaborado de manera significativa en su proyección y desarrollo. Europa Press indicó que el anuncio fue realizado de forma anticipada por Moreno a través de su cuenta oficial, lo que le dio un carácter personalizado y directo al reconocimiento hacia Carrasco y Vega.

La ceremonia de entrega de los títulos y la interpretación del himno se sitúan dentro del programa institucional del 28 de febrero, el cual reúne a representantes políticos y públicos de diferentes ámbitos para celebrar el día de la comunidad y destacar el papel de quienes encarnan los valores y la cultura andaluza en el panorama nacional e internacional. La decisión de la Junta de Andalucía de distinguir a Manuel Carrasco y Paz Vega se enmarca en la intención de visibilizar el papel de las personalidades que con su trabajo contribuyen al prestigio y la visibilidad de la región.