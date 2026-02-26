España

Metro de Madrid revela que hay fósiles ocultos en sus paredes

La piedra utilizada en algunas estaciones contiene restos de hace 80 millones de años

Una persona camina por un andén de la Estación de Metro de Ciudad Universitaria, frente a la piedra caliza negra en la que se ocultan los restos prehistóricos. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El metro es el transporte público principal para los millones de habitantes de la ciudad de Madrid. Por sus trenes pasan cada día más de dos millones de viajeros entre las 12 líneas que dan servicio a la comunidad autónoma. La mayoría accede con prisas y pasa por los andenes sin prestar atención a los detalles que ocultan las estaciones. Quienes, en cambio, frenen un poco su ritmo y se detengan en observar lo que les rodea, podrían encontrar fósiles que se remontan millones de años atrás.

Metro de Madrid ha revelado este jueves uno de sus grandes secretos: muchas de sus paredes están repletas de fósiles de hace 80 millones de años. Estos restos arqueológicos se reparten por aquellas estaciones que, en su construcción, utilizaron piedra caliza de color oscuro, formada en el periodo Cretácico. Entre ellas, se encuentran las paradas de Ciudad Universitaria, Vicente Aleixandre o Méndez Álvaro.

El equipo de Metro de Madrid ha grabado un vídeo desde Ciudad Universitaria, estación en pleno corazón de la Universidad Complutense por el que pasan cerca de 45.000 personas cada día.“Si miramos con atención, nos encontraremos desde vetas hasta fósiles, que pueden ser tanto bivalvos como fragmentos de colonias de coral", asegura el equipo de comunicación de Metro de Madrid en sus redes sociales. Si los viajeros se fijan con atención, podrán encontrar en estas estaciones bilvalvos, fragmentos de colonias de corales, moluscos y amonites, afirman desde la organización regional.

Más fósiles ocultos en el Metro de Madrid

Réplica de mastodonte expuesta en
Réplica de mastodonte expuesta en la estación de Carpetana, en la línea 6. (Archivo Histórico de Metro)

No es la primera vez que en el subterráneo se encuentran estas piezas de la Prehistoria. El principal yachimiento arqueológico de Metro de Madrid se encuentra en la estación de Carpetana, parada de la línea 6 de metro. Ubicada en el distrito de Carabanchel, entre Oporto y Laguna, es la estación que cierra la línea y que hizo que se volviese circular, en mayo de 1995.

En 2008, durante unos trabajos de accesibilidad y modernización de la estación, los obreros descubrieron restos paleontológicos dentro de ella. Las sistemáticas excavaciones realizadas hasta junio de 2009 permitieron rescatar más de 10.000 restos fósiles de animales que vivieron en la zona hace unos 14 millones de años, en el periodo del Mioceno medio. Entre ellos, se descubrieron restos de mastodontes, rinocerontes, rumiantes, galápagos gigantes y restos de carnívoros, generalmente menos abundantes.

Aprovechando el hallazgo, Metro de Madrid expone en la estación reproducciones de diversos animales de la época, a las que acompaña un mural explicativo de la fauna prehistórica documentada en el lugar, así como de las labores arqueológicas llevadas a cabo en Carpetana. Entre sus principales atracciones, se encuentra la réplica de un mastodonte (Gomphotherium angustidens).

La inauguración, realizada en el año 2010, corrió a cargo del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que entonces ejercía como director general de Patrimonio Histórico. “Se trata de hallazgos especialmente importantes porque nos permiten conocer cómo fue el clima, el paisaje de Madrid y las especies que vivían en la zona hace millones de años”, expresó ante los medios.

