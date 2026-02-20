España

Suspendida la línea 6 del Metro de Madrid tras caerse parte del techo en la estación de Carpetana

El servicio ha quedado interrumpido entre Plaza Elíptica y Príncipe Pío desde las 16 horas y se ha reanudado cinco horas después

Suspendida la línea 6 porque
Suspendida la línea 6 porque se ha caído un techo en la estación de Carpetana. (Imagen Infobe España/Metro de Madrid)

Mientras la Comunidad de Madrid continúa realizando obras en la línea 6 de Metro para automatizar las puertas de los trenes —lo que obliga a cerrar el servicio a las 23.00 horas de domingo a jueves, en lugar de a la 01.30—, este viernes por la tarde se ha sumado una nueva incidencia: la línea circular ha quedado suspendida tras desprenderse parte del techo en la estación de Carpetana.

Según ha podido saber Infobae en la tarde de este 20 de febrero, el servicio ha quedado interrumpido entre Plaza Elíptica y Príncipe Pío por “dos motivos que se acumulan”. Como han explicado técnicos de Metro, “primero porque se corta la tracción eléctrica de 1500 V desde Lucero a Opañel; y luego porque no hay diagonales para dar la vuelta a trenes desde Opañel hasta Príncipe Pío”.

Ha sido a las 16 horas cuando, en un comunicado vía X, han anunciado que la circulación había quedado interrumpida entre Laguna y Plaza Elíptica, entre las que se encuentran Carpetana, Oporto y Opañel, por “incidencia en las instalaciones”. Para entonces, daban un tiempo estimado de solución de más de 30 minutos", cuya línea continúa sin reanudarse cerca de las 21 horas. Sin embargo, a las 17:10 horas se ha actualizado a “más de 1 hora”. A las 18:10 horas el tramo ha pasado a ser entre las estaciones de Príncipe Pío y Plaza Elíptica y se ha vuelto a actualizar a “más de 1 hora”.

No ha sido hasta cuatro horas después, cerca de las ocho de la tarde, cuando el suburbano ha establecido un servicio especial de autobús en el tramo afectado. Finalmente, a las 21 horas, Metro de Madrid ha anunciado que el servicio ha quedado restablecido.

Las obras de la Línea 6

Tras un 2025 marcado por cierres parciales en la línea 6 —la más utilizada de la capital— para iniciar las primeras fases de su automatización, Metro de Madrid ha comenzado ahora la instalación de las nuevas puertas automáticas de andén. Como consecuencia, desde el 11 de enero y de domingo a jueves, las 28 estaciones de la línea adelantan su cierre a las 23.00 horas, en lugar de la 01.30.

Las obras para convertir la línea circular en la primera automatizada de toda la red del suburbano madrileño arrancaron el 31 de mayo del 2025. La primera fase, centrada en el arco oeste (Moncloa–Méndez Álvaro), concluyó el 5 de septiembre, con una semana de adelanto. Posteriormente, los trabajos en el arco este (Moncloa–Legazpi) finalizaron el 20 de diciembre, diez días antes de lo previsto.

Trabajadores de Metro Madrid desalojan un tren atrapado en los túneles de la Línea 6. (Imágenes cedidas a Infobae España)

El proyecto de renovación cuenta con una inversión de 800 millones de euros destinada a la automatización de la línea, el acondicionamiento de la plataforma, la instalación de puertas de andén, la incorporación de 40 nuevos trenes y la actualización de la señalización y los sistemas de comunicación.

Será en 2027, una vez incorporados los nuevos convoyes, cuando la línea 6 se convierta en la primera de la red de Metro con conducción automática.

