Patrimonio de fondos de inversión aumentó en más de 5.400 millones en enero, el 1,2 % más

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El patrimonio de los fondos de inversión aumentó en 5.418 millones de euros en el primer mes del año, lo que supone un incremento del 1,2 % respecto al cierre de 2025, hasta alcanzar un volumen total de 456.307 millones de euros.

Según los datos adelantados por Inverco este viernes, los fondos de inversión han comenzado el año con "un notable incremento en su volumen de activos, impulsado por la favorable evolución de los mercados financieros junto con los nuevos flujos de entrada positivos".

El aumento en el volumen de activos se explica, añade, en un 60 % por las revalorizaciones en las carteras de los fondos por efecto de mercado, mientras que el 40 % restante por los flujos de entrada positivos registrados en enero.

En el mes, los fondos de renta variable internacional fueron los que mayores incrementos registraron en términos absolutos (1.549 millones de euros), debido principalmente a las rentabilidades positivas aportadas por sus mercados bursátiles de referencia, acompañado también de las suscripciones netas registradas por sus partícipes.

Por su parte, los fondos de renta fija alcanzaron incrementos en sus activos por encima de los 625 millones de euros.

No obstante, en términos porcentuales, destacaron los fondos de renta variable nacional, con un crecimiento del 4,1 % en el mes.

Asimismo, según Inverco, en enero, los fondos de inversión sumaron más de 2.060 millones de euros en suscripciones netas, lo que eleva a 63 el número de meses consecutivos con entradas netas positivas.

Respecto a la rentabilidad, Inverco destaca que los fondos de inversión experimentaron en el mes una rentabilidad media positiva del 0,76 %.

Todas las categorías registraron rentabilidades positivas, aunque los fondos con mayor exposición a los mercados bursátiles fueron los que mayores revalorizaciones obtuvieron. Así, los fondos de renta variable nacional destacaron con una rentabilidad el 3,5 %. EFECOM