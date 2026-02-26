España

Dátiles: cómo y cuándo comerlos y recetas saludables para aprovechar al máximo sus propiedades

Estos frutos son una excelente opción para quienes necesitan un impulso de energía rápida debido a su alto contenido de carbohidratos y azúcares naturales

Recetas con dátiles (Freepik)
Recetas con dátiles (Freepik)

Los dátiles han salido de lo desconocido para consagrarse como uno de los ingredientes estrella en una enorme variedad de platos dulces y salados en todo el mundo. Esta fruta de hueso, de una carne dulce y jugosa, es pariente cercano de pasas, ciruelas e higos y forma parte de la familia de las frutas desecadas y deshidratadas. Su sabor dulce se ha unido a su interés nutricional, lo que hace que muchos lo hayan incluido en su menú semanal.

Algunas de las principales propiedades nutricionales de los dátiles incluyen su alto contenido en fibra dietética, que favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que previene el estreñimiento y promueve la salud intestinal. Además, son una fuente de vitaminas del grupo B (como la B6), vitamina K y ácido fólico, así como de minerales esenciales como potasio, magnesio, cobre, hierro y manganeso.

Los dátiles también contienen compuestos antioxidantes, como los carotenoides, los flavonoides y los ácidos fenólicos, que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres, protegiendo el organismo del estrés oxidativo y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. A pesar de su alto contenido de azúcar, tienen un índice glucémico moderado, lo que significa que no provocan picos rápidos en los niveles de azúcar en la sangre cuando se consumen con moderación.

¿Cuándo debo comer dátiles?

El momento en el que tomamos esta fruta dulce popular en Medio Oriente es también de gran importancia. Los dátiles son una excelente opción para quienes necesitan un impulso de energía rápida debido a su alto contenido de carbohidratos y azúcares naturales. Es por ello que son ideales para deportistas, y pueden ser consumidos antes, durante o después de cualquier práctica deportiva. De hecho, son ideales para deportes de fondo o de larga duración, ya que, a diferencia de los azúcares refinados, los dátiles proporcionan una combinación de azúcares, fibra y otros nutrientes que los convierten en una fuente de energía más sostenible.

Los dátiles cobran especial importancia en la tradición musulmana, puesto que es la fruta con la que rompen el ayuno en el periodo del Ramadán. Más allá de una costumbre cultural, esta decisión tiene también mucho que ver con la salud. Los dátiles contienen un alto porcentaje de agua, lo que ayuda a hidratar el organismo después de un día de abstinencia de comida y bebida. Además, sus azúcares simples son fáciles de digerir, lo que los hace suaves para el estómago, ayudando a prevenir molestias digestivas.

Recetas saludables con dátiles

Bolitas energéticas con dátiles

Crédito: Freepik
Crédito: Freepik

Unos bocados dulces y saludables, ideales para un snack rápido antes o después de entrenar, elaborados con dátiles y frutos secos.

Paso a paso:

  1. Deshuesa los dátiles y trocéalos.
  2. Tritura los dátiles junto con frutos secos (como nueces o almendras) en una batidora hasta obtener una masa pegajosa.
  3. Forma bolitas con la mezcla usando las manos.
  4. Reboza las bolitas en coco rallado, cacao puro o semillas, según prefieras.
  5. Guarda en la nevera al menos 30 minutos antes de consumir.

Dátiles al horno con nueces y queso

Dátiles rellenos de queso azul
Dátiles rellenos de queso azul y nueces (Adobe Stock)

Un aperitivo elegante, fácil y saludable: dátiles rellenos de nueces y queso, gratinados para potenciar su sabor.

Paso a paso:

  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. Abre los dátiles por la mitad y retira el hueso.
  3. Rellena cada dátil con un trozo de nuez y un poco de queso blando (tipo queso de cabra o crema).
  4. Coloca los dátiles en una bandeja de horno y hornea durante 5-7 minutos, hasta que el queso se funda.
  5. Sirve caliente, recién hechos.

Galletas veganas de avena y dátiles

Receta saludable de galletas de
Receta saludable de galletas de avena y chocolate (Shutterstock España)

Galletas crujientes y sin ingredientes de origen animal, preparadas con avena y dátiles como base.

Paso a paso:

  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. Tritura los dátiles hasta obtener una pasta.
  3. Mezcla en un bol la pasta de dátil con copos de avena y un poco de aceite de oliva.
  4. Da forma de galleta a la masa y colócala sobre papel vegetal en una bandeja de horno.
  5. Hornea durante 12-15 minutos, hasta que estén doradas.
  6. Deja enfriar antes de consumir.

Ensalada con dátiles

Ensalada fresca y contrastada, donde los dátiles aportan dulzor a una base de hojas verdes, frutos secos y queso.

Paso a paso:

  1. Lava y escurre hojas verdes (rúcula, espinaca o lechuga).
  2. Corta dátiles en tiras y agrégalos a las hojas.
  3. Añade frutos secos (nueces o almendras) y queso desmenuzado (feta, cabra o manchego).
  4. Aliña con aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y una pizca de sal.
  5. Mezcla suavemente y sirve inmediatamente.

Dátiles envueltos en jamón serrano

Aperitivo de dátiles dulces envueltos
Aperitivo de dátiles dulces envueltos en jamón serrano, combinando sabores intensos y contrastantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dátiles envueltos en jamón serrano combinan el dulzor del fruto con el sabor intenso y salado del jamón, resultando en un bocado elegante y fácil.

Paso a paso:

  1. Abre los dátiles por la mitad y retira el hueso si lo tienen.
  2. Coloca cada dátil sobre una loncha fina de jamón serrano.
  3. Enrolla el jamón alrededor del dátil, apretando suavemente.
  4. Si lo prefieres, fija cada rollito con un palillo.
  5. Sirve directamente en frío o, si buscas un toque especial, hornea 3-5 minutos a 180 °C para templar y potenciar los sabores.

Crema de dátiles

La combinación de dátiles y
La combinación de dátiles y almendras puede utilizarse en múltiples recetas. (AdobeStock)

La crema de dátiles es un untable dulce y natural, cremoso y perfecto para desayunos saludables, tostadas o para endulzar postres.

Paso a paso:

  1. Deshuesa los dátiles y colócalos en un bol.
  2. Cubre los dátiles con agua caliente y deja reposar 10 minutos para que se ablanden.
  3. Escurre el agua y coloca los dátiles en el vaso de una batidora.
  4. Añade un chorrito de leche o bebida vegetal (opcional) para ganar cremosidad.
  5. Tritura hasta obtener una textura fina y homogénea.
  6. Si buscas un toque extra, incorpora una pizca de canela o un poco de cacao puro.
  7. Consérvala en un tarro hermético en la nevera.

