Guillermo Del Toro es ignorado en las nominaciones de los Premios BAFTA

El 22 de febrero de 2026, en el Royal Festival Hall de Londres se celebrará la ceremonia de los Premios BAFTA, que promete ser una gran noche en el mundo del cine de esta temporada de premios, pero entre sus luces destaca una ausencia inesperada: la del cineasta Guillermo del Toro y su versión de “Frankenstein”.

Aunque “Frankenstein” fue considerada en las principales ternas de galardones internacionales, la Academia Británica de Cine y Televisión optó por dejarla fuera de sus categorías más relevantes.

Ni en Mejor Película ni en Mejor Guión Adaptado figura el nombre del director mexicano, quien ya había sido excluido de la “lista corta” de realizadores.

La película, sin embargo, no pasó desapercibida del todo para los jurados técnicos. Ocho candidaturas reconocen el trabajo de su equipo por su película de Del Toro: desde la interpretación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto, hasta rubros como Diseño de Vestuario, Efectos Visuales, Fotografía, Maquillaje y Peinado, Música Original, Diseño de Producción y Sonido.

La película de Guillermo si fue coonsiderada en otras categorías. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Del Toro y su creación “Frankenstein” con menos suerte en los Oscars y los BAFTA

La temporada de premios ha mostrado un panorama desequilibrado para Guillermo del Toro. Mientras que en certámenes como los Critics’ Choice o los Globos de Oro su “Frankenstein” se posicionó en categorías estelares, la suerte cambió en los BAFTA y los Óscar 2026.

En la edición más reciente de los Óscar, el filme de Guillermo sí obtuvo nominación a Mejor Película y fue reconocida en nueve rubros. Sin embargo, el director mexicano no logró suficiente respaldo en la rama de directores, quedando fuera de la lista final a Mejor Dirección.

El proceso responde a un sistema de votación específico por gremios, donde las preferencias pueden variar drásticamente entre premios.

Por su parte, los BAFTA 2026 han destacado en particular la competencia entre dos titanes de Warner Bros: “One Battle After Another” (14 nominaciones) y “Sinners” (13 nominaciones), relegando a otras propuestas que no lograron colarse en la cima, como la película de Guillermo.

Va Del Toro por Mejor Película en los Oscars 2026. (Instagram)

Competencia feroz en los BAFTA

El resultado de las nominaciones no implica una descalificación ni una exclusión deliberada para Guillermo del Toro. La propia Academia Británica atribuyó su ausencia en los principales apartados a la suma de votos, en un año marcado por el alto nivel de los contendientes.

Aunque la adaptación de Del Toro fue considerada en otras categorías, el respaldo dentro de la rama de directores no alcanzó para figurar entre los cinco elegidos más importantes. El fenómeno refleja la naturaleza dinámica en la manera que califican los filmes, donde las preferencias del gremio redefinen el rumbo de una película.

Puntos destacados de Guillermo del Toro en la edición BAFTA 2026

L a ceremonia será el 22 de febrero en Londres , con una agenda plural y abierta a diferentes estilos cinematográficos.

Guillermo del Toro y “Frankenstein” quedaron fuera de las principales categorías en los BAFTA , pero sumaron ocho nominaciones técnicas y artísticas.

La película sí fue reconocida en los Óscar 2026 en nueve categorías, incluida Mejor Película, aunque Del Toro quedó fuera como director .

La competencia principal en los BAFTA la protagonizan “One Battle After Another” y “Sinners”, ambas de Warner Bros.