‘Valor sentimental’ gana en los Premios al Cine Europeo y ‘Sirat’ se lleva los principales galardones técnicos

Stellan Skarsgard sujeta el Prmeio a Mejor Actor Europeo y Renate Reinsve sujeta el suyo como Mejor Actriz Europea en la ceremonia de 2026 de los Premios del Cine Europeo, celebrados en Berlín. / Reuters - Nadja Wohlleben

El Cine Europeo respira intimismo, pero también técnica. Estos han sido los pilares que han determinado el camino de Valor sentimental, de Joachim Trier, y Sirat, de Oliver Laxe, en su carrera en los Premios al Cine Europeo. En su 38.ª edición, los cerca de 5.400 académicos del continente se han decantado por otorgar los principales galardones a la noruega, incluido el de mejor película; y apostar por la española en cuanto a las estatuillas técnicas.

La ceremonia, celebrada en Berlín, ha premiado además a El sonido de la caída (Mascha Schilinski, Alemania) por el mejor diseño de vestuario; a Bugonia (Yorgos Lanthimos, Irlanda) por el maquillaje y la peluquería; a Arco (Ugo Bienvenu, Francia) como mejor película de animación; a Fiume o morte! (Igor Bezinovic, Croacia) como mejor documental; a On Falling (Laura Carreira, Reino Unido) con el premio Discovery; a La vita da grandi (Greta Scarano, Italia) por el premio al público joven; y a City of Poets (Sara Rajaei, Países Bajos) con el premio al mejor cortometraje.

Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, reconocidos como mejores intérpretes europeos

La película de cine independiente de Oliver Laxe, Sirat, se ha quedado sin ninguno de los cuatro grandes galardones principales en la presente edición de los Premios de Cine Europeo. La cinta estaba nominada en nueve categorías, incluidas la de mejor película, dirección, actor y guion, pero tan solo se ha llevado la mitad de los premios. Laxe ha perdido ante Trier, además de Sergi López ante Stellan Skarsgård, intérprete que ha sido reconocido como mejor actor.

Joachim Trier y Oliver Laxe llegan a la alfombra roja de los Premios del Cine Europeo de 2026, celebrados en Berlín. / Reuters - Nadja Wohlleben

Por su parte, el proyecto de Joachim Trier Valor Sentimental ha sido galardonada con seis premios europeos en las principales categorías. Además de mejor película y dirección, la actriz Renate Reinsve, cara habitual de Trier, también ha recibido un premio como mejor actriz. El guion de la película también ha hecho mella en los académicos europeos, quienes han apostado por su narración profunda y realista de la vida familiar con la casa como eje principal de la historia.

A pesar de no lograr el triunfo en las categorías principales, Sirat ha sido quien se ha llevado los cinco premios técnicos que tenía en disputa: mejor fotografía, para Mauro Herce; montaje, adjudicado a Cristóbal Fernández; diseño de producción, obtenido por Laia Ateca; diseño de sonido, para el equipo formado por Yasmina Praderas, Amanda Villavieja y Laia Casanovas; y dirección de casting, a cargo de Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo.

Las otras producciones españolas nominadas tampoco han logrado premios: Tardes de soledad, de Albert Serra, ha quedado fuera ante el documental croata Fiume o Morte, y la animación Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra, ha sido superada por la francesa Arco.

El largo camino de ‘Sirat’ hacia los Oscar

El recorrido de un padre por el desierto de Marruecos (y sus raves) en busca de su hija ha calado entre el público europeo y su industria. No obstante, en el largo camino hacia los Oscar, todavía no ha conseguido hacerse con los principales galardones de unos premios, ya sea su dirección, a mejor película, o el reconocimiento de sus intérpretes. En la última ceremonia, en los Globos de Oro, Sirat perecía (otra vez) ante la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho. En esta ocasión, en Los Ángeles, tampoco consiguió llevarse la parte técnica, donde estaba nominada a mejor banda sonora.

Tráiler de 'Sirat'

Previamente, se había celebrado los premios de la Crítica estadounidense, el 4 de enero de este nuevo año. En la ceremonia, la cinta de Laxe optaba al galardón a mejor película y a mejor sonido. No obstante, no consiguió ninguna de las dos estatuillas, que recayeron en El agente secreto y F1, con Brad Pitt como personaje principal, respectivamente.