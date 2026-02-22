Detienen a un hombre y a sus padres por el apuñalamiento a un vecino de Benimàmet (Valencia)

Un hombre de 59 años ha fallecido esta tarde en el barrio valenciano de Benimàmet tras ser apuñalado presuntamente por un vecino de 35 años. El homicidio se habría producido en torno a las 15:35, momento en el que una vecina del edificio de la calle Gavarda llamó al teléfono de Emergencias 112, tras escuchar golpes y ruidos que provenía de una de las viviendas. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valencia encontraron al presunto agresor en el salón del domicilio y a la víctima mortal que yacía en la cocina.

Las autoridades detuvieron al hombre, de nacionalidad rumana, inmediatamente al ser el principal sospechoso del homicidio. Seguidamente, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) desplegó una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre, que presentaba heridas de arma blanca.

La víctima se llamaba Juan Carlos M. G. y tenía 59 años, según ha podido saber Las Provincias. El mismo medio ha podido confirmar que la vecina que escuchó los gritos del hombre también pudo oír los chillidos de su madre de la víctima, Vicenta G. de 88 años, al ver a su hijo: “Me lo han matado, me lo han matado, ¡Llamad a la policía!“, pedía entre lágrimas.

El presunto homicida y la víctima tenían discusiones desde hacía años

Equipos especializados de la Brigada de Homicidios y de la Policía científica han acudido a la escena del crimen para recabar pruebas y avanzar en la investigación. Por el momento, la Policía Nacional ha confirmado a EFE que los hechos ocurrieron en el domicilio del agresor -que se encuentra justo arriba de la casa de Juan Carlos-. Pese a que los agentes desconocen el motivo de la agresión, Las Provincias ha confirmado que minutos antes del apuñalamiento se había producido una violenta discusión.

El enfrentamiento entre sendos vecinos era habitual desde hacía años. “Siempre estaban montando jaleo. Taconeaban, gritaban y hacían mucho ruido de noche, de día y a la hora de la siesta”, ha declarado un familiar de la víctima para el medio valenciano. Además, hace seis meses la madre del hombre de 35 años habría agredido a Vicenta G., lo que empeoró la relaciones de los vecinos.

La salida del detenido de la vivienda de su víctima ha impactado a los vecinos que se encontraban en la zona, ya que el hombre ha aparecido con los pantalones vaqueros y la cabeza ensangrentada. En ese precismo momento, una de las vecinas del mismo edificio ha declarado para Levante que el hombre era de “muy buena familia, de toda la vida del barrio y eran muy buenas personas. Yo conozco a la madre y conocía a los hijos cuando eran pequeños. Antes de ayer los vi a los dos que iban al Consum de la mano, como iban siempre”, ha descrito.

El detenido, con graves problemas de movilidad por un enfrentamiento con una banda rival en su país, es conocido como “el hombre de los mil nombres” debido a la usurpación de identidades y al borrado de sus huellas dactilares

Los padres del agresor son trasladados a dependencias policiales

En el transcurso de las diligencias, la Policía Nacional también ha procedido a la detención del padre y la madre del sospechoso, cuya participación en los hechos aún permanece bajo investigación. Ambos progenitores fueron trasladados a dependencias policiales para tomarles declaración y esclarecer si han participado de alguna forma en la discusión o en la agresión.

La retirada del cuerpo ha tenido lugar sobre las 18:45 de la tarde, momento en el que los familiares han sido acompañados por los vecinos del barrio. El caso se encuentra en manos del juzgado de guardia, mientras la policía mantiene las actuaciones para esclarecer todos los extremos del homicidio. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la relación previa entre víctima y agresor ni sobre los motivos que originaron la agresión.