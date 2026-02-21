España

Los Gemeliers y sus novias, hospitalizados después de recibir una brutal paliza: “La policía ya ha identificado a los agresores”

‘Fiesta’ ha informado de la agresión sufrida por el dúo musical tras la celebración de su cumpleaños en una discoteca de Madrid

Los Gemeliers, en imagen de
Los Gemeliers, en imagen de archivo (Europa Press)

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, permanecen hospitalizados en el Gregorio Marañón de Madrid tras haber sido víctimas de una agresión en las inmediaciones de una discoteca de la capital española. Los artistas, reconocidos por su trayectoria musical y actuales participantes en el programa DecoMasters de Televisión Española, resultaron heridos junto a sus parejas y varios amigos durante el incidente, según ha revelado este 21 de febrero el programa Fiesta.

De acuerdo con la información difundida por el programa de Telecinco, el ataque se inició tras la celebración del cumpleaños de los Gemeliers en la discoteca Bandido. Un grupo de jóvenes, desde un vehículo, habría dirigido insultos a los hermanos y su círculo cercano a la salida del local, incluidos insultos homófobos. El conflicto escaló rápidamente cuando los ocupantes del coche descendieron y arremetieron físicamente contra las víctimas, lo que desencadenó una pelea en el lugar.

Entre los detalles aportados por el periodista Jorge Moreno en el espacio presentado por Emma García, se ha subrayado que tanto los artistas como sus parejas fueron trasladados a un hospital tras el enfrentamiento. “Están ingresados en el hospital, están conscientes. Han sido víctimas de una agresión por parte de unos desconocidos. Sus parejas también han sido víctimas de esta agresión, han sido ingresadas”, relató.

Los Gemeliers, en imagen de
Los Gemeliers, en imagen de archivo (Europa Press)

Agreden a los Gemeliers

La policía acudió al hospital para tomar declaración a los afectados. Según el citado programa, el episodio concluyó cuando uno de los agresores empleó un spray de pimienta, un artefacto prohibido por ser considerado arma en España. Esta acción, junto a los golpes e insultos, generó una situación de máxima gravedad para los Gemeliers y su entorno

A lo largo de la madrugada, tanto las víctimas como los testigos permanecen en observación médica, bajo atención debido a las lesiones sufridas y la exposición al spray químico. La información disponible confirma que Jesús y Daniel Oviedo y sus parejas desarrollaron síntomas tras la agresión, lo que motivó su ingreso hospitalario inmediato, aunque “están bien”.

La investigación policial sigue en curso , mientras las autoridades recopilan declaraciones y buscan esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento en las cercanías de la discoteca Bandido. Es más, desde el programa aseguran que “la policía ya ha identificado a los agresores”. Las fuentes aseguran que el personas de la discoteca los atendió muy bien tras lo sucedido. Aseguran que hay imágenes y vídeos entre los que se llega a ver a “cinco personas pegándole a uno de los amigos en el suelo”.

Entrevistamos a Mar Flores y Carlo Costanzia por la participación de madre e hijo en ‘DecoMasters’, donde han podido conocerse mejor

Lo sucedido la noche de su cumpleaños

El incidente ha causado conmoción entre los seguidores de los artistas, dado que no solo los Gemeliers resultaron heridos, sino también sus parejas y amigos, quienes también estaban presentes durante el ataque. La intensidad de la agresión narrada han incrementado la preocupación por el estado de las víctimas, que, según se ha informado en Fiesta, se encuentran conscientes y permanecen bajo observación en el centro médico.

Ambos han cumplido este sábado 21 de febrero 27 años y estaban celebrando su cumpleaños con sus amigos, entre los que se encontraban algunos rostros conocidos. Por su participación en DecoMasters se han hecho amigos de Carlo Costanzia, por lo que Alejandra Rubio se encontraba en la fiesta. Antes pasaron la tarde con Samantha Vallejo-Nágera, que también forma parte del talent de reformas.

