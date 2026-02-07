España

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

Por otro lado, Extremadura ha acordado el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas

Una máquina quitanieves en una
Una máquina quitanieves en una imagen de archivo. (EFE/J.Casares)

El conductor de una máquina quitanieves, un hombre de aproximadamente 40 años, ha perdido la vida este sábado tras precipitarse su vehículo por una ladera de unos 20 metros en el puerto de El Pico, situado al sur de la provincia de Ávila. El accidente ha ocurrido alrededor de las 16:10 horas en el kilómetro 56 de la N-502, dentro del término municipal de Villarejo del Valle, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, citado tanto por la agencia EFE como por Europa Press.

Después de que la sala de operaciones del 112 recibiera el aviso de la salida de vía de la máquina quitanieves, se ha activado el protocolo de emergencia y las autoridades han desplazado numerosos efectivos al lugar del siniestro, situado en el Barranco de las Cinco Villas. El conductor ha quedado atrapado en el interior del habitáculo tras la caída, de acuerdo con la información del Servicio de Emergencias 112, y tanto la Guardia Civil como las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, los Bomberos de Ávila y los servicios sanitarios de Sacyl han sido movilizados para intervenir en la emergencia.

Al llegar al lugar, el equipo de emergencias ha desplegado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, con las que finalmente han confirmado el fallecimiento del conductor, según han indicado fuentes del 112 a Europa Press. Por otro lado, las complicaciones meteorológicas en la zona han impedido que el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) pudiera acceder hasta el punto concreto del accidente.

La Junta de Castilla y León, a través de un comunicado recogido por los dos medios, ha trasladado públicamente sus condolencias por la pérdida de este trabajador mientras desempeñaba sus funciones, además de agradecer el esfuerzo y la implicación de los profesionales que conforman los distintos operativos de emergencia y protección civil.

La Guardia Civil rescata animales domésticos abandonados tras el de Dúdar. (Guardia Civil)

Riesgo máximo por meteorología adversa

En la jornada previa al accidente y dada la previsión de intensas nevadas, la Junta de Castilla y León ha declarado la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de posibles acumulaciones de nieve de hasta veinte centímetros en la provincia de Ávila. Esta situación de alerta ha agravado la complejidad de las labores de rescate y subraya la dureza de las condiciones que afectan a los equipos que trabajan en episodios meteorológicos adversos.

Mientras tanto, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha anunciado en la tarde de este sábado que ha sido acordado el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas ante una posible incomunicación por una crecida. El máximo de dicha crecida está previsto para el periodo comprendido entre las 2,00 y las 6,00 horas de la madrugada de este sábado al domingo, tiempo durante el cual podrían quedar aisladas dichas pedanías “durante un periodo indeterminado de entre una y ocho horas”, ha señalado Guardiola en un mensaje publicado en sus redes sociales.

*Con información de EFE y Europa Press

