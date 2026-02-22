España

España vive uno de los peores inicios de año en violencia machista: tres mujeres y dos niños han sido asesinados en la última semana

En lo que va de año se han producido 10 crímenes machistas, lo que evidencia la persistencia de fallos estructurales e institucionales, pese a los protocolos vigentes

Concentración en protesta por el asesinato de una mujer en Sarriguren, Navarra. (Europa Press)

No han transcurrido ni los primeros dos meses del año y 2026 ya ha quedado marcado por una nueva escalada de violencia machista. Esta última semana ha sido especialmente trágica tras los asesinatos de tres mujeres y dos menores, elevando a 10 los crímenes por violencia de género en lo que va de año. En seis de los casos había denuncias previas, lo que evidencia la persistencia de fallos estructurales e institucionales en la prevención, identificación y seguimiento de la violencia de género, incluso con los protocolos actualmente vigentes.

El último feminicidio se produjo el pasado viernes en la localidad navarra de Sarriguren, donde un hombre de 59 años fue detenido acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y herir de gravedad a su madre, suegra de la fallecida. La víctima tenía 29 años, era madre de cuatro hijos y no constaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Este mismo domingo cientos de personas han participado a mediodía en una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para expresar su rechazo a este último feminicidio. Allí la plataforma de mujeres contra la violencia sexista de Navarra ha destacado que “esto no es un hecho aislado” sino “una repetición del sistema patriarcal en el que nos encontramos, el pacto machista de silencio que hay”, al tiempo que ha criticado la falta de recursos para la atención a las mujeres víctimas y a sus familias, según informa Europa Press.

Si se confirma la naturaleza machista del crimen de Sarriguren, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ascendería en España a 1.353 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos. Tras los 48 homicidios contabilizados en 2025, la cifra más baja desde que hay datos, el arranque de 2026 se sitúa entre los más graves de la serie histórica.

En lo que va de año, seis menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes machistas, con lo que el total asciende a 510 desde 2013.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Violencia vicaria

Junto a los nueve feminicidios confirmados, se suman los dos primeros casos de crímenes vicarios del año: el asesinato de Noemí, una niña de 12 años, perpetrado por su padre el 17 de febrero en Xilxes (Castellón), que también mató a la madre, y el de un niño de 10 años en Arona (Tenerife) a manos de su progenitor, que a su vez agredió gravemente a la madre. De esta forma, el número de menores de edad asesinados por violencia de género en España se eleva hasta los 67 desde 2013.

Cabe recordar que la violencia vicaria tiene como objetivo perjudicar a la mujer a través de la violencia extrema contra sus seres queridos, generalmente hijos e hijas, y hasta hace relativamente poco estaba invisibilizada.

Según la información del Ministerio de Igualdad, de esas nueve víctimas mortales, seis eran españolas y tres extranjeras, al igual que sus agresores. En ocho de los casos, se trataba de exparejas o parejas en fase de ruptura, mientras que solo en un caso eran pareja.

Por otro lado, en seis de los casos constaban denuncias previas: cinco habían sido interpuestas por las víctimas y una por otras personas.

El 016 está disponible para asistir a las víctimas de violencia de género. (Europa Press)

Medidas más contundentes

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que las evaluaciones de riesgo no siempre se realizan de forma exhaustiva y ha defendido la necesidad de aplicar medidas más estrictas una vez acordadas las órdenes de alejamiento.

Según Redondo, establecer distancias mínimas de entre 300 y 350 metros para las órdenes de alejamiento resulta esencial, ya que el sistema de control telemático requiere de al menos esa distancia de exclusión para operar en condiciones óptimas.

*Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 está disponible para orientar y asistir a mujeres en situación de violencia durante las 24 horas, todos los días de la semana, además de la atención en consultas en línea a través del correo electrónico ’016-online@igualdad.gob.es’. El canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en la página violenciagenero.igualdad.gob.es complementan las formas de acceso a la ayuda institucional.

Para casos en los que no sea viable realizar una llamada y exista riesgo, se recomienda la aplicación ALERTCOPS, desarrollada para situaciones de emergencia.

